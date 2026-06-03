Jahon chempionatining eng iqtidorli yosh futbolchilari e’lon qilindi
Dunyo bo‘ylab millionlab insonlar intizorlik bilan kutayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Mana shunday hayajonli paytda sport olamining eng nufuzli nashrlaridan biri hisoblangan ESPN mundial muxlislari uchun qiziqarli tahliliy ro‘yxatni taqdim etdi. Nashr ekspertlari bo‘lajak dunyo birinchiligida ishtirok etadigan va o‘z o‘yinlari bilan barchaning diqqat markazida bo‘lishi kutilayotgan 21 yoshgacha bo‘lgan eng kuchli yosh futbolchilar reytingini shakllantirishdi.
Ro‘yxat boshida Ispaniya mo‘jizasi — Lamin Yamal!
Reytingning eng yuqori shohsupasini, kutilganidek, Ispaniya milliy terma jamoasining hamda jahon futbolining ayni paytdagi eng yorqin fenomeni — Lamin Yamal band etdi. Hali bor-yo‘g‘i 18 yoshda bo‘lishiga qaramay, katta sahnalarda o‘zini ko‘rsatib ulgurgan vinger bo‘lajak musobaqaning ham eng asosiy yosh yulduzi sifatida e’tirof etilmoqda.
Ikkinchi pog‘onadan Turkiya futbolining umidi bo‘lmish mahoratli yarim himoyachi Arda Gyuler joy olgan bo‘lsa, kuchli uchlikni Portugaliya terma jamoasi vakili Joau Nevesh yakunlab berdi.
Mundialda porlashi kutilayotgan 10 nafar yosh yulduz
ESPN talqiniga ko‘ra, 2026 yilgi Jahon chempionatining eng yaxshi va eng iqtidorli yosh futbolchilari TOP-10 ligi quyidagicha ko‘rinish oldi:
Lamin Yamal (18 yosh, Ispaniya)
Arda Gyuler (21 yosh, Turkiya)
Joau Nevesh (21 yosh, Portugaliya)
Pau Kubarsi (19 yosh, Ispaniya)
Niko Pas (21 yosh, Argentina)
Dezire Due (21 yosh, Fransiya)
Kenan Yildiz (21 yosh, Turkiya)
Uorren Zair-Emeri (20 yosh, Fransiya)
Lenart Karl (18 yosh, Germaniya)
Yan Diomand (19 yosh, Kot-d'Ivuar)
Tarixiy mundial arafasida
Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, yaqinlashib kelayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati futbol tarixidan mutlaqo yangicha va o‘ziga xos joy oladi. Musobaqa tarixda ilk marotaba kengaytirilgan tarkibda, ya’ni naq 48 ta milliy terma jamoa ishtirokida tashkil etilmoqda.
Mavsum taqvimi: Sayyoramizning eng nufuzli futbol bayrami shu yilning 11 iyunidan start olib, 19 iyuliga qadar davom etadi. Okean ortining uch yirik mamlakati — AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan ushbu bahslarda yangidan-yangi nomlar va yosh iste’dodlar dunyo futboli sahnasiga chiqishi shubhasiz.
Bo‘lajak Jahon chempionatining kundalik tafsilotlari, eng qaynoq uchrashuvlar, gollar va sevimli yulduzlaringiz hayotiga oid barcha qiziqarli xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…