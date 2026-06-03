Jahon chempionatining eng iqtidorli yosh futbolchilari e’lon qilindi

·127·Sport
Jahon chempionatining eng iqtidorli yosh futbolchilari e’lon qilindi
Audio versiyasi

Dunyo bo‘ylab millionlab insonlar intizorlik bilan kutayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Mana shunday hayajonli paytda sport olamining eng nufuzli nashrlaridan biri hisoblangan ESPN mundial muxlislari uchun qiziqarli tahliliy ro‘yxatni taqdim etdi. Nashr ekspertlari bo‘lajak dunyo birinchiligida ishtirok etadigan va o‘z o‘yinlari bilan barchaning diqqat markazida bo‘lishi kutilayotgan 21 yoshgacha bo‘lgan eng kuchli yosh futbolchilar reytingini shakllantirishdi.

Ro‘yxat boshida Ispaniya mo‘jizasi — Lamin Yamal!

Reytingning eng yuqori shohsupasini, kutilganidek, Ispaniya milliy terma jamoasining hamda jahon futbolining ayni paytdagi eng yorqin fenomeni — Lamin Yamal band etdi. Hali bor-yo‘g‘i 18 yoshda bo‘lishiga qaramay, katta sahnalarda o‘zini ko‘rsatib ulgurgan vinger bo‘lajak musobaqaning ham eng asosiy yosh yulduzi sifatida e’tirof etilmoqda.

Ikkinchi pog‘onadan Turkiya futbolining umidi bo‘lmish mahoratli yarim himoyachi Arda Gyuler joy olgan bo‘lsa, kuchli uchlikni Portugaliya terma jamoasi vakili Joau Nevesh yakunlab berdi.

Mundialda porlashi kutilayotgan 10 nafar yosh yulduz

ESPN talqiniga ko‘ra, 2026 yilgi Jahon chempionatining eng yaxshi va eng iqtidorli yosh futbolchilari TOP-10 ligi quyidagicha ko‘rinish oldi:

  1. Lamin Yamal (18 yosh, Ispaniya)

  2. Arda Gyuler (21 yosh, Turkiya)

  3. Joau Nevesh (21 yosh, Portugaliya)

  4. Pau Kubarsi (19 yosh, Ispaniya)

  5. Niko Pas (21 yosh, Argentina)

  6. Dezire Due (21 yosh, Fransiya)

  7. Kenan Yildiz (21 yosh, Turkiya)

  8. Uorren Zair-Emeri (20 yosh, Fransiya)

  9. Lenart Karl (18 yosh, Germaniya)

  10. Yan Diomand (19 yosh, Kot-d'Ivuar)

Tarixiy mundial arafasida

Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, yaqinlashib kelayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati futbol tarixidan mutlaqo yangicha va o‘ziga xos joy oladi. Musobaqa tarixda ilk marotaba kengaytirilgan tarkibda, ya’ni naq 48 ta milliy terma jamoa ishtirokida tashkil etilmoqda.

Mavsum taqvimi: Sayyoramizning eng nufuzli futbol bayrami shu yilning 11 iyunidan start olib, 19 iyuliga qadar davom etadi. Okean ortining uch yirik mamlakati — AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan ushbu bahslarda yangidan-yangi nomlar va yosh iste’dodlar dunyo futboli sahnasiga chiqishi shubhasiz.

Bo‘lajak Jahon chempionatining kundalik tafsilotlari, eng qaynoq uchrashuvlar, gollar va sevimli yulduzlaringiz hayotiga oid barcha qiziqarli xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Lamine YamalArda GülerJoão NevesESPNIspaniyaTurkiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi