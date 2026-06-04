Ayubxon Mustayev Abu-Dabida yana chempion bo‘ldi
Birlashgan Arab Amirliklarining Abu-Dabi shahrida BJJ — Braziliya jiu-jitsusi bo‘yicha nufuzli “Grand Slam” turniri bo‘lib o‘tdi. Mazkur musobaqada o‘zbekistonlik sportchi Ayubxon Mustayev yorqin natija qayd etib, yurtimiz sport muxlislariga yana bir quvonchli xabar taqdim etdi.
“TKA MMA FIT” zali a’zosi hisoblangan hamyurtimiz 69 kg vazn toifasida gilamga chiqdi va musobaqa davomida barcha raqiblarini mag‘lub etib, yakunda chempionlikni qo‘lga kiritdi. Bu g‘alaba uning yuqori tayyorgarligi, texnik mahorati va hal qiluvchi pallalardagi sovuqqonligini yana bir bor namoyish qildi.
Abu-Dabidagi “Grand Slam” turniri BJJ olamida katta nufuzga ega musobaqalardan biri hisoblanadi. Bunday darajadagi bellashuvlarda g‘alaba qozonish uchun faqat jismoniy kuch yetarli emas. Sportchidan taktik fikrlash, sabr, texnika, raqib harakatini oldindan o‘qish va har bir soniyada to‘g‘ri qaror qabul qilish talab etiladi.
Ayubxon Mustayev aynan shu jihatlarni gilamda to‘liq ko‘rsata oldi. U qarshisida turgan raqiblarni birin-ketin yengib, finalgacha ishonchli yo‘l bosdi. Hal qiluvchi bellashuvda ham sportchimiz o‘zini yo‘qotmadi va chempionlikka munosib ekanini amalda isbotladi.
Mustayevning bu g‘alabasi tasodifiy emas. Ma’lumot uchun, u o‘tgan yili ham aynan shu musobaqaning 69 kg vazn toifasida oltin medalga sazovor bo‘lgan edi. Demak, Ayubxon nafaqat chempion bo‘la oladi, balki o‘z darajasini saqlab qolishni ham uddalamoqda. Sportda eng qiyini ham shu: bir marta yuting — hamma quvonadi, ikkinchi marta takrorlansa — bu allaqachon daraja.
Ikki yil ketma-ket “Grand Slam” turnirida oltin medalga ega chiqish har qanday sportchi uchun katta natija. Bu Mustayevning vazn toifasida barqaror, tayyor va raqobatga chidamli sportchi ekanini ko‘rsatadi. Bunday muvaffaqiyatlar uning xalqaro maydondagi obro‘sini yanada oshiradi.
Braziliya jiu-jitsusi so‘nggi yillarda O‘zbekistonda ham ommalashib bormoqda. MMA, greppling va yerdagi kurash texnikasiga qiziqish ortishi bilan BJJ sportchilari ham xalqaro maydonlarda ko‘proq ko‘rina boshladi. Ayubxon Mustayev kabi atletlarning g‘alabalari esa yosh sportchilar uchun kuchli motivatsiya bo‘ladi.
Abu-Dabidagi natija yana bir narsani isbotladi: o‘zbekistonlik sportchilar faqat an’anaviy kurash yoki boksda emas, balki BJJ kabi texnik va intellektual yakkakurash turlarida ham yuqori darajada raqobat qila oladi. Bu esa mamlakatimiz sport geografiyasi kengayib borayotganidan darak beradi.
Mustayevning muvaffaqiyati ortida, albatta, mashg‘ulotlar, intizom, jamoa mehnati va murabbiylar ko‘magi turibdi. Katta turnirlarda medal olish zaldagi minglab soatlik mehnat, og‘ir tayyorgarlik va o‘zini cheklashlar natijasi hisoblanadi. Gilamdagi bir necha daqiqalik g‘alaba ortida yillar davomidagi mashaqqat yashirin bo‘ladi.
Endilikda Ayubxon Mustayevdan kelgusi musobaqalarda ham yuqori natijalar kutiladi. Chunki chempionlikni qo‘lga kiritish mas’uliyatni kamaytirmaydi, aksincha, yanada oshiradi. Raqiblar endi uni alohida o‘rganadi, har bir bellashuvda unga qarshi ikki hissa tayyorgarlik bilan chiqadi.
Biroq Abu-Dabidagi navbatdagi oltin medal shuni ko‘rsatdiki, Ayubxon Mustayev bunday bosimga tayyor. U o‘z vaznida kuchli raqiblar orasida yana bir bor peshqadam ekanini isbotladi va O‘zbekiston bayrog‘ini xalqaro maydonda baland ko‘tardi.
Yurtimiz sport muxlislari uchun bu g‘alaba juda yoqimli xabar bo‘ldi. Ayubxon Mustayev Abu-Dabida yana chempion bo‘ldi, BJJ gilamida O‘zbekiston nomi yana yangradi. Endi esa asosiy maqsad — shu yo‘lda davom etish va yanada kattaroq marralarni zabt etish.
…