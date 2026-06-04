Ayubxon Mustayev Abu-Dabida yana chempion bo‘ldi

·37·Sport
Ayubxon Mustayev Abu-Dabida yana chempion bo‘ldi
Audio versiyasi

Birlashgan Arab Amirliklarining Abu-Dabi shahrida BJJ — Braziliya jiu-jitsusi bo‘yicha nufuzli “Grand Slam” turniri bo‘lib o‘tdi. Mazkur musobaqada o‘zbekistonlik sportchi Ayubxon Mustayev yorqin natija qayd etib, yurtimiz sport muxlislariga yana bir quvonchli xabar taqdim etdi.

TKA MMA FIT” zali a’zosi hisoblangan hamyurtimiz 69 kg vazn toifasida gilamga chiqdi va musobaqa davomida barcha raqiblarini mag‘lub etib, yakunda chempionlikni qo‘lga kiritdi. Bu g‘alaba uning yuqori tayyorgarligi, texnik mahorati va hal qiluvchi pallalardagi sovuqqonligini yana bir bor namoyish qildi.

Abu-Dabidagi “Grand Slam” turniri BJJ olamida katta nufuzga ega musobaqalardan biri hisoblanadi. Bunday darajadagi bellashuvlarda g‘alaba qozonish uchun faqat jismoniy kuch yetarli emas. Sportchidan taktik fikrlash, sabr, texnika, raqib harakatini oldindan o‘qish va har bir soniyada to‘g‘ri qaror qabul qilish talab etiladi.

Ayubxon Mustayev aynan shu jihatlarni gilamda to‘liq ko‘rsata oldi. U qarshisida turgan raqiblarni birin-ketin yengib, finalgacha ishonchli yo‘l bosdi. Hal qiluvchi bellashuvda ham sportchimiz o‘zini yo‘qotmadi va chempionlikka munosib ekanini amalda isbotladi.

Mustayevning bu g‘alabasi tasodifiy emas. Ma’lumot uchun, u o‘tgan yili ham aynan shu musobaqaning 69 kg vazn toifasida oltin medalga sazovor bo‘lgan edi. Demak, Ayubxon nafaqat chempion bo‘la oladi, balki o‘z darajasini saqlab qolishni ham uddalamoqda. Sportda eng qiyini ham shu: bir marta yuting — hamma quvonadi, ikkinchi marta takrorlansa — bu allaqachon daraja.

Ikki yil ketma-ket “Grand Slam” turnirida oltin medalga ega chiqish har qanday sportchi uchun katta natija. Bu Mustayevning vazn toifasida barqaror, tayyor va raqobatga chidamli sportchi ekanini ko‘rsatadi. Bunday muvaffaqiyatlar uning xalqaro maydondagi obro‘sini yanada oshiradi.

Braziliya jiu-jitsusi so‘nggi yillarda O‘zbekistonda ham ommalashib bormoqda. MMA, greppling va yerdagi kurash texnikasiga qiziqish ortishi bilan BJJ sportchilari ham xalqaro maydonlarda ko‘proq ko‘rina boshladi. Ayubxon Mustayev kabi atletlarning g‘alabalari esa yosh sportchilar uchun kuchli motivatsiya bo‘ladi.

Abu-Dabidagi natija yana bir narsani isbotladi: o‘zbekistonlik sportchilar faqat an’anaviy kurash yoki boksda emas, balki BJJ kabi texnik va intellektual yakkakurash turlarida ham yuqori darajada raqobat qila oladi. Bu esa mamlakatimiz sport geografiyasi kengayib borayotganidan darak beradi.

Mustayevning muvaffaqiyati ortida, albatta, mashg‘ulotlar, intizom, jamoa mehnati va murabbiylar ko‘magi turibdi. Katta turnirlarda medal olish zaldagi minglab soatlik mehnat, og‘ir tayyorgarlik va o‘zini cheklashlar natijasi hisoblanadi. Gilamdagi bir necha daqiqalik g‘alaba ortida yillar davomidagi mashaqqat yashirin bo‘ladi.

Endilikda Ayubxon Mustayevdan kelgusi musobaqalarda ham yuqori natijalar kutiladi. Chunki chempionlikni qo‘lga kiritish mas’uliyatni kamaytirmaydi, aksincha, yanada oshiradi. Raqiblar endi uni alohida o‘rganadi, har bir bellashuvda unga qarshi ikki hissa tayyorgarlik bilan chiqadi.

Biroq Abu-Dabidagi navbatdagi oltin medal shuni ko‘rsatdiki, Ayubxon Mustayev bunday bosimga tayyor. U o‘z vaznida kuchli raqiblar orasida yana bir bor peshqadam ekanini isbotladi va O‘zbekiston bayrog‘ini xalqaro maydonda baland ko‘tardi.

Yurtimiz sport muxlislari uchun bu g‘alaba juda yoqimli xabar bo‘ldi. Ayubxon Mustayev Abu-Dabida yana chempion bo‘ldi, BJJ gilamida O‘zbekiston nomi yana yangradi. Endi esa asosiy maqsad — shu yo‘lda davom etish va yanada kattaroq marralarni zabt etish.

Ayubkhon MustayevAbu DhabiBirlashgan Arab AmirliklariO'zbekistonTKA MMA FIT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39Real Madrid himoya chizigʻini tubdan yangilamoqchi: Rüdigerga yangi raqobatchilarBugun, 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi