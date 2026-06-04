Liam Delap Chelsi safida qolib, Xabi Alonso ishonchini qozonmoqchi
Liam Delap oʻzining omadsiz debyut mavsumidan soʻng tanqidchilarga munosib javob qaytarish maqsadida Chelsi tarkibida kamida yana bir mavsum qolishga qaror qildi. 23 yoshli hujumchi Gʻarbiy Londonda oʻz oʻrnini topish uchun kurashishga tayyor, garchi kuchli raqobat va jarohatlar uning imkoniyatlarini cheklab qoʻygan boʻlsa-da. BBC xabariga koʻra, futbolchi klubni tark etish niyatida emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manchester Siti sobiq aʼzosi boʻlgan Delap 30 million funt evaziga transfer qilingan edi, biroq uning koʻrsatkichlari kutilganidan ancha past boʻldi. Oʻtgan mavsumda u barcha musobaqalarda 41 ta oʻyinda maydonga tushib, bor-yoʻgʻi 2 ta gol urdi. Ayniqsa, Angliya Premer-ligasidagi bitta gol va mavsum yakunidagi 26 oʻyinlik golsiz seriya uning nufuziga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Shunga qaramay, u yaqinda London atrofidan uy sotib olib, uzoq muddatli rejalarini namoyish etdi.
Hujumchi 1-iyuldan ish boshlaydigan yangi murabbiy Xabi Alonso qoʻl ostida toʻp surishga ishtiyoqmand. Biroq, Chelsi tarkibida raqobat yanada kuchaygan. Braytondan 55 million funtga kelgan Joao Pedro asosiy tarkibdan mustahkam oʻrin egalladi. Shuningdek, Bavariya jamoasidan Nicolas Jackson qaytishi kutilayotgani Delapning holatini yanada murakkablashtiradi.
Klub kelasi mavsumda yevrokuboklarda ishtirok etmasligi sababli tarkibni qisqartirishga majbur. Delapning transfer narxi boshqa yulduzlarga nisbatan pastroqligi uni sotish uchun qulay variantga aylantirishi mumkin. Ayni damda Nyukasl Yunayted vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda va hujumchini oʻz safiga qoʻshib olishni koʻrib chiqmoqda.
…