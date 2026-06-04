Liam Delap Chelsi safida qolib, Xabi Alonso ishonchini qozonmoqchi

·97·Sport
Liam Delap Chelsi safida qolib, Xabi Alonso ishonchini qozonmoqchi

Liam Delap oʻzining omadsiz debyut mavsumidan soʻng tanqidchilarga munosib javob qaytarish maqsadida Chelsi tarkibida kamida yana bir mavsum qolishga qaror qildi. 23 yoshli hujumchi Gʻarbiy Londonda oʻz oʻrnini topish uchun kurashishga tayyor, garchi kuchli raqobat va jarohatlar uning imkoniyatlarini cheklab qoʻygan boʻlsa-da. BBC xabariga koʻra, futbolchi klubni tark etish niyatida emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manchester Siti sobiq aʼzosi boʻlgan Delap 30 million funt evaziga transfer qilingan edi, biroq uning koʻrsatkichlari kutilganidan ancha past boʻldi. Oʻtgan mavsumda u barcha musobaqalarda 41 ta oʻyinda maydonga tushib, bor-yoʻgʻi 2 ta gol urdi. Ayniqsa, Angliya Premer-ligasidagi bitta gol va mavsum yakunidagi 26 oʻyinlik golsiz seriya uning nufuziga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Shunga qaramay, u yaqinda London atrofidan uy sotib olib, uzoq muddatli rejalarini namoyish etdi.

Hujumchi 1-iyuldan ish boshlaydigan yangi murabbiy Xabi Alonso qoʻl ostida toʻp surishga ishtiyoqmand. Biroq, Chelsi tarkibida raqobat yanada kuchaygan. Braytondan 55 million funtga kelgan Joao Pedro asosiy tarkibdan mustahkam oʻrin egalladi. Shuningdek, Bavariya jamoasidan Nicolas Jackson qaytishi kutilayotgani Delapning holatini yanada murakkablashtiradi.

Klub kelasi mavsumda yevrokuboklarda ishtirok etmasligi sababli tarkibni qisqartirishga majbur. Delapning transfer narxi boshqa yulduzlarga nisbatan pastroqligi uni sotish uchun qulay variantga aylantirishi mumkin. Ayni damda Nyukasl Yunayted vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda va hujumchini oʻz safiga qoʻshib olishni koʻrib chiqmoqda.

ChelsiLiam DelapXabi AlonsoAngliya Premer-ligasiFutbol Transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi