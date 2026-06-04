Dushan Vlahovich faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirishi mumkin
Yevropa futbolining yozgi transfer bozorida navbatdagi yirik va shov-shuvli voqelik sodir bo‘lish arafasida turibdi. Italiya A Seriyasining grandi hisoblangan Turinning «Yuventus» klubi hamda Serbiya milliy terma jamoasining mahoratli to‘purari Dushan Vlahovich faoliyatida keskin burilish yasab, boshqa jamoa libosini kiyishga juda yaqin turibdi. Italiyaning nufuzli «Tuttosport» nashri tarqatgan so‘nggi qaynoq ma’lumotlarga qaraganda, serbiyalik hujumchining xizmatlariga Londonning mashhur «Chelsi» klubi juda jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Londonning «ko‘klar» jamoasi Turin klubi bilan shartnoma masalasida kelisha olmayotgan va ketish ishtiyoqida bo‘lgan iqtidorli futbolchi atrofidagi qulay vaziyatdan unumli foydalanib, uni tezroq Tumanli Albionga olib kelishni rejalashtirmoqda.
To‘purar uchun Yevropa grandlari o‘rtasidagi ulkan kurash
Biroq, serbiyalik gollar mashinasini o‘z tarkibiga qo‘shib olish «Chelsi» uchun oson kechmaydigan ko‘rinadi. Chunki transfer bozorida unga xaridor bo‘lgan boshqa yirik da’vogarlar ham saf tortgan:
Madridning «Atletiko» klubi hujum chizig‘ini kuchaytirish maqsadida Vlahovich variantini faol o‘rganmoqda;
Myunxenning «Bavariya» jamoasi serbiyalik hujumchini o‘z safida ko‘rishni juda ham xohlamoqda.
Manbaning alohida qayd etishicha, ushbu da’vogar klublarning moliyaviy imkoniyatlari va taklif qilayotgan mablag‘lari Italiyaning amaldagi yana bir vakili — «Napoli» jamoasi ko‘rsatayotgan imkoniyatlardan ancha ustun hisoblanadi.
«Yuventus» bilan boshi berk ko‘chaga kirib qolgan muzokaralar
Xo‘sh, ushbu transfer muhokamalariga aslida nima sabab bo‘ldi? Avvalroq sport matbuotida «Yuventus» rahbariyati va futbolchi o‘rtasida amaldagi mehnat bitimini uzaytirish bo‘yicha olib borilayotgan rasmiy muzokaralar mutlaqo boshi berk ko‘chaga kirib qolgani haqida xabarlar keng tarqalgan edi. Tomonlar moliyaviy shartlar borasida bir to‘xtamga kela olishmagani bois, futbolchi jamoani tark etishga qaror qilgan.
Eslatib o‘tamiz, bo‘ydor va sermahsul hujumchi Dushan Vlahovich 2022 yildan buyon Turin klubi sharafini munosib himoya qilib, jamoaning asosiy zarbdor kuchi sifatida to‘p surib kelmoqda.
Futbolchining hozirgi klubi
Da’vogar grandlar
Transferning asosiy sababi
«Yuventus» (Turin)
«Chelsi», «Bavariya», «Atletiko»
Shartnoma muzokaralarining muvaffaqiyatsizligi
Muxlislar uchun intriga: Dunyo futbolining eng iqtidorli markaziy hujumchilaridan biri bo‘lgan Vlahovichning keyingi manzili qaysi chempionat bo‘lishi barcha uchun juda qiziq. London aristokratlari bu kurashda g‘alaba qozona oladimi yoki Myunxen nemis mashinasi ustun keladimi? Buni tez orada bilib olamiz.
Yevropa futbolining eng so‘nggi transfer bombalari, kutilmagan kelishuvlar va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid eng qaynoq, eng zavqli xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…