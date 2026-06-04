Dushan Vlahovich faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirishi mumkin

·149·Sport
Dushan Vlahovich faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirishi mumkin
Audio versiyasi

Yevropa futbolining yozgi transfer bozorida navbatdagi yirik va shov-shuvli voqelik sodir bo‘lish arafasida turibdi. Italiya A Seriyasining grandi hisoblangan Turinning «Yuventus» klubi hamda Serbiya milliy terma jamoasining mahoratli to‘purari Dushan Vlahovich faoliyatida keskin burilish yasab, boshqa jamoa libosini kiyishga juda yaqin turibdi. Italiyaning nufuzli «Tuttosport» nashri tarqatgan so‘nggi qaynoq ma’lumotlarga qaraganda, serbiyalik hujumchining xizmatlariga Londonning mashhur «Chelsi» klubi juda jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Londonning «ko‘klar» jamoasi Turin klubi bilan shartnoma masalasida kelisha olmayotgan va ketish ishtiyoqida bo‘lgan iqtidorli futbolchi atrofidagi qulay vaziyatdan unumli foydalanib, uni tezroq Tumanli Albionga olib kelishni rejalashtirmoqda.

To‘purar uchun Yevropa grandlari o‘rtasidagi ulkan kurash

Biroq, serbiyalik gollar mashinasini o‘z tarkibiga qo‘shib olish «Chelsi» uchun oson kechmaydigan ko‘rinadi. Chunki transfer bozorida unga xaridor bo‘lgan boshqa yirik da’vogarlar ham saf tortgan:

  • Madridning «Atletiko» klubi hujum chizig‘ini kuchaytirish maqsadida Vlahovich variantini faol o‘rganmoqda;

  • Myunxenning «Bavariya» jamoasi serbiyalik hujumchini o‘z safida ko‘rishni juda ham xohlamoqda.

Manbaning alohida qayd etishicha, ushbu da’vogar klublarning moliyaviy imkoniyatlari va taklif qilayotgan mablag‘lari Italiyaning amaldagi yana bir vakili — «Napoli» jamoasi ko‘rsatayotgan imkoniyatlardan ancha ustun hisoblanadi.

«Yuventus» bilan boshi berk ko‘chaga kirib qolgan muzokaralar

Xo‘sh, ushbu transfer muhokamalariga aslida nima sabab bo‘ldi? Avvalroq sport matbuotida «Yuventus» rahbariyati va futbolchi o‘rtasida amaldagi mehnat bitimini uzaytirish bo‘yicha olib borilayotgan rasmiy muzokaralar mutlaqo boshi berk ko‘chaga kirib qolgani haqida xabarlar keng tarqalgan edi. Tomonlar moliyaviy shartlar borasida bir to‘xtamga kela olishmagani bois, futbolchi jamoani tark etishga qaror qilgan.

Eslatib o‘tamiz, bo‘ydor va sermahsul hujumchi Dushan Vlahovich 2022 yildan buyon Turin klubi sharafini munosib himoya qilib, jamoaning asosiy zarbdor kuchi sifatida to‘p surib kelmoqda.

Futbolchining hozirgi klubi

Da’vogar grandlar

Transferning asosiy sababi

«Yuventus» (Turin)

«Chelsi», «Bavariya», «Atletiko»

Shartnoma muzokaralarining muvaffaqiyatsizligi

Muxlislar uchun intriga: Dunyo futbolining eng iqtidorli markaziy hujumchilaridan biri bo‘lgan Vlahovichning keyingi manzili qaysi chempionat bo‘lishi barcha uchun juda qiziq. London aristokratlari bu kurashda g‘alaba qozona oladimi yoki Myunxen nemis mashinasi ustun keladimi? Buni tez orada bilib olamiz.

Yevropa futbolining eng so‘nggi transfer bombalari, kutilmagan kelishuvlar va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid eng qaynoq, eng zavqli xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Dushan VlahovichYuventusChelsiSerbiyaTurin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi