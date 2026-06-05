Bavariya oʻz iqtidori Arijon Ibrahimovic boʻyicha yakuniy qarorga keldi
Myunxenning Bavariya klubi yosh iqtidor egasi Arijon Ibrahimovicning kelajagi borasida bir qarorga keldi. Sky nashri xabariga koʻra, rekordchilar Germaniya U21 terma jamoasi aʼzosini ijaraga berish niyatida emas. Aksincha, klub rahbariyati uni asosiy tarkib futbolchisi sifatida koʻrmoqda va kelgusi mavsumda unga muhim rol yuklamoqchi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub mutasaddilari Ibrahimovicning oʻtgan mavsumda 1. FC Heidenheim safidagi oʻyinidan mamnun boʻlishgan. Rejaga koʻra, u jamoada Raphael Guerreiro bajargan funksiyani oʻz zimmasiga oladi. Eslatib oʻtamiz, jarohatlarga qaramay, Raphael Guerreiro oʻtgan mavsumda 29 ta oʻyinda maydonga tushib, 6 ta gol va 3 ta assist qayd etgan edi. Bavariya Ibrahimovicni hujumning har ikki qanotida rotatsiya uchun munosib nomzod deb hisoblamoqda.
Hozirda futbolchining Myunxen klubi bilan shartnomasi 2027-yilgacha amal qiladi. Bavariya unga bitimni uzaytirishni taklif qilgan, biroq yakuniy qaror futbolchining oʻziga bogʻliq. Agar Ibrahimovic yangi shartnomani rad etsa, klub uni sotib yuborishga majbur boʻladi. Ayni damda unga Angliya Premer-ligasi va Bundesliga klublaridan jiddiy qiziqishlar mavjud.
Xususan, Angliyaning Aston Villa, Brayton, Brentford, Fulxem va Kristal Pelas kabi jamoalari 20 yoshli futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni koʻzlamoqda. Shuningdek, Germaniyaning Xoffenxaym va Shtutgart klublari ham transfer boʻyicha soʻrov yuborgan. Bavariya agar sotuv amalga oshsa, shartnomaga qayta sotib olish huquqini kiritishni rejalashtirmoqda.
Ibrahimovic oʻtgan mavsumda 1. FC Heidenheim tarkibida 34 ta oʻyinda maydonga tushib, 2 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Murabbiy Frank Schmidt unga 2300 daqiqadan ortiq vaqt ajratgani futbolchining oʻsishida muhim omil boʻldi. Endilikda u Myunxen grandining asosiy tarkibidan joy olish uchun kurash olib boradi.
…