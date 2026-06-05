Bavariya oʻz iqtidori Arijon Ibrahimovic boʻyicha yakuniy qarorga keldi

·118·Sport
Bavariya oʻz iqtidori Arijon Ibrahimovic boʻyicha yakuniy qarorga keldi

Myunxenning Bavariya klubi yosh iqtidor egasi Arijon Ibrahimovicning kelajagi borasida bir qarorga keldi. Sky nashri xabariga koʻra, rekordchilar Germaniya U21 terma jamoasi aʼzosini ijaraga berish niyatida emas. Aksincha, klub rahbariyati uni asosiy tarkib futbolchisi sifatida koʻrmoqda va kelgusi mavsumda unga muhim rol yuklamoqchi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub mutasaddilari Ibrahimovicning oʻtgan mavsumda 1. FC Heidenheim safidagi oʻyinidan mamnun boʻlishgan. Rejaga koʻra, u jamoada Raphael Guerreiro bajargan funksiyani oʻz zimmasiga oladi. Eslatib oʻtamiz, jarohatlarga qaramay, Raphael Guerreiro oʻtgan mavsumda 29 ta oʻyinda maydonga tushib, 6 ta gol va 3 ta assist qayd etgan edi. Bavariya Ibrahimovicni hujumning har ikki qanotida rotatsiya uchun munosib nomzod deb hisoblamoqda.

Hozirda futbolchining Myunxen klubi bilan shartnomasi 2027-yilgacha amal qiladi. Bavariya unga bitimni uzaytirishni taklif qilgan, biroq yakuniy qaror futbolchining oʻziga bogʻliq. Agar Ibrahimovic yangi shartnomani rad etsa, klub uni sotib yuborishga majbur boʻladi. Ayni damda unga Angliya Premer-ligasi va Bundesliga klublaridan jiddiy qiziqishlar mavjud.

Xususan, Angliyaning Aston Villa, Brayton, Brentford, Fulxem va Kristal Pelas kabi jamoalari 20 yoshli futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni koʻzlamoqda. Shuningdek, Germaniyaning Xoffenxaym va Shtutgart klublari ham transfer boʻyicha soʻrov yuborgan. Bavariya agar sotuv amalga oshsa, shartnomaga qayta sotib olish huquqini kiritishni rejalashtirmoqda.

Ibrahimovic oʻtgan mavsumda 1. FC Heidenheim tarkibida 34 ta oʻyinda maydonga tushib, 2 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Murabbiy Frank Schmidt unga 2300 daqiqadan ortiq vaqt ajratgani futbolchining oʻsishida muhim omil boʻldi. Endilikda u Myunxen grandining asosiy tarkibidan joy olish uchun kurash olib boradi.

BavariyaTransferlarBundesligaArijon IbrahimovicFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi