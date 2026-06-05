Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdi

·127·Sport
Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdi

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati starti arafasida o‘tkazilayotgan qizg‘in nazorat bahslari kutilmagan natijalari bilan muxlislar e’tiborini tortishda davom etmoqda. Avvalroq xabar berganimizdek, mundial bosh sovriniga asosiy da’vogarlardan biri hisoblangan Fransiya milliy terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuar vakillariga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, ishqibozlarini biroz xavotirga solib qo‘ygan edi.

Mazkur kutilmagan muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng, «uch ranglilar»ning tajribali bosh murabbiyi Dide Desham Fransiyaning nufuzli «L'Équipe» nashriga eksklyuziv intervyu berdi. Oziqlanish va tayyorgarlik jarayoni haqida gapirgan mutaxassis mag‘lubiyat sabablarini ochiqlab, bo‘lajak rejalar bilan o‘rtoqlashdi.

«Bu biz uchun ogohlantiruvchi qo‘ng‘iroq bo‘ldi»

Tajribali mutaxassis o‘yin davomida yo‘l qo‘yilgan taktik xatolar va ikkinchi bo‘limdagi o‘zgarishlar jamoa sur’atiga qanday ta’sir qilganiga alohida to‘xtaldi:

«To‘g‘risini aytish kerak, har qanday mag‘lubiyat insonga aslo zavq bag‘ishlamaydi. Uchrashuvning birinchi bo‘limida bizda hisobni yirik ko‘rinishga olib kelish uchun juda qulay va yaxshi vaziyatlar yuzaga kelgan edi, biroq yakunda baribir mag‘lub bo‘ldik. Tan olaman, ikkinchi taymdagi ko‘p sonli majburiy almashtirishlar jamoamizga yordam bermadi, aksincha, bahsni asosiy tarkibda boshlagan futbolchilar o‘rtasidagi o‘zaro tushunish va maydondagi muvozanat ancha susaydi».

Dide Desham afrikaliklarga qarshi bahs olib borish doimo murakkab kechishini ta’kidlab o‘tdi. Uning fikricha, Afrika qit’asi jamoalari Fransiyadek grandga qarshi maydonga tushganda hayotidagi eng muhim o‘yindek maksimal darajada ruhlangan holda, jismoniy jihatdan juda zich va tajovuzkor futbol namoyish etishadi. «Bu biz uchun jiddiy ogohlantiruvchi qo‘ng‘iroq edi va biz uni to‘g‘ri qabul qildik», — deya qo‘shimcha qildi murabbiy.

Senegalga qarshi bahs: Bahonalarga o‘rin yo‘q!

Murabbiy mag‘lubiyatdan fojia yasamoqchi emasligini, chunki bu Jahon chempionati oldidagi tajriba va sinov maydoni ekanligini bildirdi. Biroq oldinda jamoani yana bir jiddiy imtihon kutib turibdi.

Bo‘lajak uchrashuv sanasi

Raqib terma jamoa

O‘yinning ahamiyati

16 iyun

Senegal

Taktik xatolarni tuzatish va muhim chig‘iriq

«Men hozirgi vaziyatni haddan tashqari dramatiklashtirmoqchi emasman. Xuddi ilgari qo‘lga kiritilgan chiroyli g‘alabalarimizni ko‘kka ko‘tarmaganim kabi. Oldimizda juda qisqa vaqt bor va 16 iyun kuni bizga xuddi shunday yuqori saviyaga ega bo‘lgan boshqa bir raqib — Senegal terma jamoasi qarshi chiqadi. Endi hech qanday bahonaga o‘rin yo‘q, faqat xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarib maydonga tushamiz», — dedi Desham.

Muxlislar uchun intriga shundaki, Fransiya terma jamoasi ushbu «sovuq dush»dan so‘ng o‘z kuchini tiklab, Senegalga qarshi bo‘lajak jangovar bahsda haqiqiy chempionlik xarakterini ko‘rsata oladimi yoki yo‘q — buni tez orada bilib olamiz.

Jahon chempionati kundaligi, yulduzli terma jamoalar lageridan eng so‘nggi eksklyuziv bayonotlar va futbol olamidagi eng qaynoq xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Didier DeschampsFransiyaKot-d'IvuarL'ÉquipeFIFA Jahon chempionati 2026
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi