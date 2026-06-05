Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdi
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati starti arafasida o‘tkazilayotgan qizg‘in nazorat bahslari kutilmagan natijalari bilan muxlislar e’tiborini tortishda davom etmoqda. Avvalroq xabar berganimizdek, mundial bosh sovriniga asosiy da’vogarlardan biri hisoblangan Fransiya milliy terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuar vakillariga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, ishqibozlarini biroz xavotirga solib qo‘ygan edi.
Mazkur kutilmagan muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng, «uch ranglilar»ning tajribali bosh murabbiyi Dide Desham Fransiyaning nufuzli «L'Équipe» nashriga eksklyuziv intervyu berdi. Oziqlanish va tayyorgarlik jarayoni haqida gapirgan mutaxassis mag‘lubiyat sabablarini ochiqlab, bo‘lajak rejalar bilan o‘rtoqlashdi.
«Bu biz uchun ogohlantiruvchi qo‘ng‘iroq bo‘ldi»
Tajribali mutaxassis o‘yin davomida yo‘l qo‘yilgan taktik xatolar va ikkinchi bo‘limdagi o‘zgarishlar jamoa sur’atiga qanday ta’sir qilganiga alohida to‘xtaldi:
«To‘g‘risini aytish kerak, har qanday mag‘lubiyat insonga aslo zavq bag‘ishlamaydi. Uchrashuvning birinchi bo‘limida bizda hisobni yirik ko‘rinishga olib kelish uchun juda qulay va yaxshi vaziyatlar yuzaga kelgan edi, biroq yakunda baribir mag‘lub bo‘ldik. Tan olaman, ikkinchi taymdagi ko‘p sonli majburiy almashtirishlar jamoamizga yordam bermadi, aksincha, bahsni asosiy tarkibda boshlagan futbolchilar o‘rtasidagi o‘zaro tushunish va maydondagi muvozanat ancha susaydi».
Dide Desham afrikaliklarga qarshi bahs olib borish doimo murakkab kechishini ta’kidlab o‘tdi. Uning fikricha, Afrika qit’asi jamoalari Fransiyadek grandga qarshi maydonga tushganda hayotidagi eng muhim o‘yindek maksimal darajada ruhlangan holda, jismoniy jihatdan juda zich va tajovuzkor futbol namoyish etishadi. «Bu biz uchun jiddiy ogohlantiruvchi qo‘ng‘iroq edi va biz uni to‘g‘ri qabul qildik», — deya qo‘shimcha qildi murabbiy.
Senegalga qarshi bahs: Bahonalarga o‘rin yo‘q!
Murabbiy mag‘lubiyatdan fojia yasamoqchi emasligini, chunki bu Jahon chempionati oldidagi tajriba va sinov maydoni ekanligini bildirdi. Biroq oldinda jamoani yana bir jiddiy imtihon kutib turibdi.
Bo‘lajak uchrashuv sanasi
Raqib terma jamoa
O‘yinning ahamiyati
16 iyun
Senegal
Taktik xatolarni tuzatish va muhim chig‘iriq
«Men hozirgi vaziyatni haddan tashqari dramatiklashtirmoqchi emasman. Xuddi ilgari qo‘lga kiritilgan chiroyli g‘alabalarimizni ko‘kka ko‘tarmaganim kabi. Oldimizda juda qisqa vaqt bor va 16 iyun kuni bizga xuddi shunday yuqori saviyaga ega bo‘lgan boshqa bir raqib — Senegal terma jamoasi qarshi chiqadi. Endi hech qanday bahonaga o‘rin yo‘q, faqat xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarib maydonga tushamiz», — dedi Desham.
Muxlislar uchun intriga shundaki, Fransiya terma jamoasi ushbu «sovuq dush»dan so‘ng o‘z kuchini tiklab, Senegalga qarshi bo‘lajak jangovar bahsda haqiqiy chempionlik xarakterini ko‘rsata oladimi yoki yo‘q — buni tez orada bilib olamiz.
Jahon chempionati kundaligi, yulduzli terma jamoalar lageridan eng so‘nggi eksklyuziv bayonotlar va futbol olamidagi eng qaynoq xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…