Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardi

·55·Sport
Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardi

Okean orti yashil maydonlari mezbonlik qiladigan 2026 yilgi Jahon chempionati final bosqichi boshlanishiga oz vaqt qolar ekan, nufuzli turnirda ishtirok etuvchi milliy terma jamoalar so‘nggi nazorat o‘yinlari orqali o‘z taktikalarini sinovdan o‘tkazishda davom etmoqda. Ana shunday shiddatli va dramalarga boy xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlaridan biri Yevropaning ikki mashhur vakili — Shvetsiya hamda Gretsiya terma jamoalari o‘rtasida bo‘lib o‘tdi.

Stokgolm shahrida joylashgan muhtasham «Stravberri Arena» stadioniga yig‘ilgan ko‘plab mahalliy muxlislar haqiqiy triller guvohiga aylanishdi. To‘rtta gol, irodali qaytish va so‘nggi soniyalardagi kutilmagan Drama — uchrashuvda 2:2 hisobidagi jangovar durang natija qayd etildi.

Tezkor gol, shvedlarning kambeki va so‘nggi soniyalar dramasi

Uchrashuv mehmonlarning faol hujumlari bilan boshlandi va shvedlar mudofaasi bo‘lim boshidayoq pand berdi:

  • 10-daqiqa: Gretsiya terma jamoasining mahoratli himoyachisi Konstantinos Simikas tezkor hujumni gol bilan yakunlab, stadionni sukutga g‘arq qildi — 0:1.

  • 53-daqiqa: Ikkinchi bo‘limni yuqori notada boshlagan maydon egalari muvozanatni tiklashga erishishdi. Joriy mavsumda sermahsullik ko‘rsatayotgan yulduzli hujumchi Viktor Dyokeresh raqib darvozasini aniq nishonga oldi — 1:1.

  • 69-daqiqa: Hujumkorlikni yanada oshirgan «tre krunur» (Shvetsiya terma jamoasining laqabi) vakillari iroda namoyish etib, hisobda oldinga chiqib olishdi. Bu safar Gustav Nilsson o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi — 2:1.

  • 90+5-daqiqa: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtning so‘nggi soniyalari o‘tib borayotgan bir paytda, Gretsiya vakili Georgios Masuras shvedlar himoyasining xatosidan unumli foydalanib, jamoasini muqarrar mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi — 2:2.

Shvetsiyaning JCH-2026 turniridagi raqiblari

Bo‘lajak dunyo birinchiligida Shvetsiya milliy terma jamoasini ancha jiddiy va raqobatga boy guruh kutib turibdi. Qur’a natijalariga ko‘ra, skandinaviyaliklar mundialning «F» guruhidan joy olgan.

Shvetsiyaning guruhdoshlari

Mintaqasi va mavqei

Niderlandiya

Yevropa futboli grandi, guruhning bosh favoriti

Yaponiya

Osiyoning eng tezkor, taktik shakllangan kuchli termasi

Tunis

Afrika qit’asining jismoniy baquvvat va xarakterli vakili

Zamin kuzatuvi: G‘alabaga juda yaqin kelgan Shvetsiya uchun uchrashuvning so‘nggi soniyalarida gol o‘tkazib yuborish, albatta, alamli. Biroq bo‘lajak Jahon chempionati bahslari oldidan bu kabi xatolar ustida ishlash va diqqatni o‘yinning oxirigacha yo‘qotmaslik uchun bu bahs juda foydali dars vazifasini o‘taydi.

Jahon chempionati kundaligi, terma jamoalar lageridan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar va futbol olamidagi eng sara xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ShvetsiyaGretsiyaStokgolmKonstantinos TsimitkasViktor Gyökeres
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardi – Zamin.uz, 05.06.2026