Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardi
Okean orti yashil maydonlari mezbonlik qiladigan 2026 yilgi Jahon chempionati final bosqichi boshlanishiga oz vaqt qolar ekan, nufuzli turnirda ishtirok etuvchi milliy terma jamoalar so‘nggi nazorat o‘yinlari orqali o‘z taktikalarini sinovdan o‘tkazishda davom etmoqda. Ana shunday shiddatli va dramalarga boy xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlaridan biri Yevropaning ikki mashhur vakili — Shvetsiya hamda Gretsiya terma jamoalari o‘rtasida bo‘lib o‘tdi.
Stokgolm shahrida joylashgan muhtasham «Stravberri Arena» stadioniga yig‘ilgan ko‘plab mahalliy muxlislar haqiqiy triller guvohiga aylanishdi. To‘rtta gol, irodali qaytish va so‘nggi soniyalardagi kutilmagan Drama — uchrashuvda 2:2 hisobidagi jangovar durang natija qayd etildi.
Tezkor gol, shvedlarning kambeki va so‘nggi soniyalar dramasi
Uchrashuv mehmonlarning faol hujumlari bilan boshlandi va shvedlar mudofaasi bo‘lim boshidayoq pand berdi:
10-daqiqa: Gretsiya terma jamoasining mahoratli himoyachisi Konstantinos Simikas tezkor hujumni gol bilan yakunlab, stadionni sukutga g‘arq qildi — 0:1.
53-daqiqa: Ikkinchi bo‘limni yuqori notada boshlagan maydon egalari muvozanatni tiklashga erishishdi. Joriy mavsumda sermahsullik ko‘rsatayotgan yulduzli hujumchi Viktor Dyokeresh raqib darvozasini aniq nishonga oldi — 1:1.
69-daqiqa: Hujumkorlikni yanada oshirgan «tre krunur» (Shvetsiya terma jamoasining laqabi) vakillari iroda namoyish etib, hisobda oldinga chiqib olishdi. Bu safar Gustav Nilsson o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘ydi — 2:1.
90+5-daqiqa: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtning so‘nggi soniyalari o‘tib borayotgan bir paytda, Gretsiya vakili Georgios Masuras shvedlar himoyasining xatosidan unumli foydalanib, jamoasini muqarrar mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi — 2:2.
Shvetsiyaning JCH-2026 turniridagi raqiblari
Bo‘lajak dunyo birinchiligida Shvetsiya milliy terma jamoasini ancha jiddiy va raqobatga boy guruh kutib turibdi. Qur’a natijalariga ko‘ra, skandinaviyaliklar mundialning «F» guruhidan joy olgan.
Shvetsiyaning guruhdoshlari
Mintaqasi va mavqei
Niderlandiya
Yevropa futboli grandi, guruhning bosh favoriti
Yaponiya
Osiyoning eng tezkor, taktik shakllangan kuchli termasi
Tunis
Afrika qit’asining jismoniy baquvvat va xarakterli vakili
Zamin kuzatuvi: G‘alabaga juda yaqin kelgan Shvetsiya uchun uchrashuvning so‘nggi soniyalarida gol o‘tkazib yuborish, albatta, alamli. Biroq bo‘lajak Jahon chempionati bahslari oldidan bu kabi xatolar ustida ishlash va diqqatni o‘yinning oxirigacha yo‘qotmaslik uchun bu bahs juda foydali dars vazifasini o‘taydi.
Jahon chempionati kundaligi, terma jamoalar lageridan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar va futbol olamidagi eng sara xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…