Maks Eberl Bavariya klubidan ketishi mumkin: Rahbariyat qarori kutilmoqda
Maks Eberl tomonidan amalga oshirilgan soʻnggi transferlarga qaramay, uning Bavariya klubidagi kelajagi jiddiy xavf ostida qolmoqda. Bild nashrining "Bayern-Insider" podkastida xabar berilishicha, sport direktori avgust oyidayoq oʻz lavozimidan ozod etilishi mumkin. Vaziyatning keskinlashuviga avgust oyida boʻlib oʻtadigan kuzatuv kengashining yigʻilishi sabab boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, klubning eng yuqori boshqaruv organidagi bir yoki ikki nafar aʼzo Eberl bilan shartnomani uzaytirishga qarshi chiqib, unga "rad javobini" bergan. Hozircha kengash unga oʻz vazifasini bajarishda davom etish uchun imkoniyat bergan boʻlsa-da, avgustdagi yigʻilish yakuniy hukm boʻlishi mumkin. Sport direktori va klub oʻrtasidagi amaldagi kelishuv 2027-yilgacha moʻljallangan.
Futbol olami qoidalariga koʻra, rahbariyatning toʻliq qoʻllab-quvvatlovisiz sport direktorining samarali ishlashi deyarli imkonsiz. Agar kengash unga qarshi ovoz bersa, Eberlning Myunxen jamoasidagi faoliyati yakunlanadi. Manbalarning taʼkidlashicha, sport direktori yaqin orada ketishini hamma bilib turganda, uning jamoada qolishi gʻalati koʻrinadi.
Klub faxriy prezidenti Uli Hoeneß bu masalada hal qiluvchi rol oʻynashi kutilmoqda. Uning roziligisiz Eberl oʻz kursisini saqlab qola olmaydi. Biroq, Maks Eberl taslim boʻlish niyatida emas va oʻz pozitsiyasini himoya qilish uchun "jangovar rejim"ga oʻtgan. U oʻzining transfer bozoridagi muvaffaqiyatlarini, xususan, Michael Olise kabi futbolchilarning transferini asosiy dalil sifatida koʻrsatmoqda.
…