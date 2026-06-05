Marko Roze rasman APL vakili «Bornmut» bosh murabbiyi etib tayinlandi
Angliya Premer-ligasida yangi mavsum oldidan murabbiylar rotatsiyasi qizg‘in pallaga kirdi. Kutilmagan va shov-shuvli yurishlar bilan muxlislarni hayron qoldirayotgan «Bornmut» klubi rahbariyati bo‘shab qolgan bosh murabbiylik kursisiga yangi nomzodni topdi. Klub matbuot xizmatining rasmiy bayonotiga ko‘ra, germaniyalik taniqli va tajribali mutaxassis Marko Roze jamoaning yangi ustozi etib tayinlandi.
Bundan buyon APLda «olchalar» (jamoaning laqabi) muvaffaqiyati uchun javobgar bo‘ladigan Marko Roze futbol olamida o‘z uslubiga ega bo‘lgan murabbiylardan biri hisoblanadi. Angliya klubi rahbariyati uning jamoaga kelishi borasida katta umidlar bilan quyidagicha munosabat bildirdi:
«Faoliyati davomida ko‘plab nufuzli sovrinlarni qo‘lga kiritgan, yosh iste’dodlarni kashf etib, ularni katta futbolga tayyorlagan va Yevropaning mashhur klublarida boy tajriba to‘plagan murabbiy endi biz bilan. Roze o‘zining yuqori g‘ayrat-shijoati, hujumkor va jozibador futbol uslubi hamda yoshlar bilan ishlash mahorati bilan tanilgan. U Avstriya va Germaniya yashil maydonlarida, xususan, Bundesliga, Yevropa Chempionlar ligasi va Yevropa ligasi musobaqalarida katta muvaffaqiyatlarga erishgan».
Rokirovka: Iraola «Liverpul»ga, Roze «Bornmut»ga
Marko Rozening Tumanli Albionga tashrif buyurishi zanjirsimon transferning bir qismi bo‘ldi. Gap shundaki, u «Bornmut»ni tark etib, Grand klub — «Liverpul» boshqaruvini qo‘lga olgan Andoni Iraolaning bo‘shab qolgan o‘rnini egalladi.
Eslatib o‘tamiz, ushbu murabbiylik rokirovkasining ilk qadami sifatida Andoni Iraola kuni kecha, ya’ni 4 iyun kuni mersisaydliklar bilan rasman uzoq muddatli shartnoma imzolagan edi.
Tezkor ma’lumotnoma: Marko Roze kim?
Germaniyalik futbol mutaxassisi Yevropada bir qator ambitsiyali loyihalarni muvaffaqiyatli boshqargani bilan yaxshi tanish:
Murabbiy faoliyat yuritgan klublar
Mintaqasi va erishgan mavqei
«Red Bull Zalsburg»
Avstriya futboli dominanti, ko‘plab ichki sovrinlar egasi
«Borussiya Myonxengladbax»
Jamoani YECHL pley-off bosqichiga olib chiqqan davr
«Borussiya Dortmund»
Germaniyaning top-klubidagi qisqa, ammo sermahsul faoliyat
«RB Leypsig»
Bundesliga grandi bilan kubok bahslaridagi zafarlar
Germaniya va Avstriyada yuqori tempdagi pressingga asoslangan futbol ko‘rsata olgan Marko Rozening dunyoning eng shiddatli ligasi hisoblangan APLdagi debyuti muxlislar uchun juda qiziqarli bo‘lishi aniq. Yangi murabbiy qo‘l ostida «Bornmut»ning transfer bozoridagi harakatlari va bo‘lajak mavsumdagi maqsadlari yanada yuqori bo‘lishi kutilmoqda.
Angliya Premer-ligasining eng qaynoq yangiliklari, murabbiylar shtabidagi o‘zgarishlar va sevimli jamoalaringiz lageridan eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…