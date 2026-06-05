Marko Roze rasman APL vakili «Bornmut» bosh murabbiyi etib tayinlandi

·73·Sport
Marko Roze rasman APL vakili «Bornmut» bosh murabbiyi etib tayinlandi

Angliya Premer-ligasida yangi mavsum oldidan murabbiylar rotatsiyasi qizg‘in pallaga kirdi. Kutilmagan va shov-shuvli yurishlar bilan muxlislarni hayron qoldirayotgan «Bornmut» klubi rahbariyati bo‘shab qolgan bosh murabbiylik kursisiga yangi nomzodni topdi. Klub matbuot xizmatining rasmiy bayonotiga ko‘ra, germaniyalik taniqli va tajribali mutaxassis Marko Roze jamoaning yangi ustozi etib tayinlandi.

Bundan buyon APLda «olchalar» (jamoaning laqabi) muvaffaqiyati uchun javobgar bo‘ladigan Marko Roze futbol olamida o‘z uslubiga ega bo‘lgan murabbiylardan biri hisoblanadi. Angliya klubi rahbariyati uning jamoaga kelishi borasida katta umidlar bilan quyidagicha munosabat bildirdi:

«Faoliyati davomida ko‘plab nufuzli sovrinlarni qo‘lga kiritgan, yosh iste’dodlarni kashf etib, ularni katta futbolga tayyorlagan va Yevropaning mashhur klublarida boy tajriba to‘plagan murabbiy endi biz bilan. Roze o‘zining yuqori g‘ayrat-shijoati, hujumkor va jozibador futbol uslubi hamda yoshlar bilan ishlash mahorati bilan tanilgan. U Avstriya va Germaniya yashil maydonlarida, xususan, Bundesliga, Yevropa Chempionlar ligasi va Yevropa ligasi musobaqalarida katta muvaffaqiyatlarga erishgan».

Rokirovka: Iraola «Liverpul»ga, Roze «Bornmut»ga

Marko Rozening Tumanli Albionga tashrif buyurishi zanjirsimon transferning bir qismi bo‘ldi. Gap shundaki, u «Bornmut»ni tark etib, Grand klub — «Liverpul» boshqaruvini qo‘lga olgan Andoni Iraolaning bo‘shab qolgan o‘rnini egalladi.

Eslatib o‘tamiz, ushbu murabbiylik rokirovkasining ilk qadami sifatida Andoni Iraola kuni kecha, ya’ni 4 iyun kuni mersisaydliklar bilan rasman uzoq muddatli shartnoma imzolagan edi.

Tezkor ma’lumotnoma: Marko Roze kim?

Germaniyalik futbol mutaxassisi Yevropada bir qator ambitsiyali loyihalarni muvaffaqiyatli boshqargani bilan yaxshi tanish:

Murabbiy faoliyat yuritgan klublar

Mintaqasi va erishgan mavqei

«Red Bull Zalsburg»

Avstriya futboli dominanti, ko‘plab ichki sovrinlar egasi

«Borussiya Myonxengladbax»

Jamoani YECHL pley-off bosqichiga olib chiqqan davr

«Borussiya Dortmund»

Germaniyaning top-klubidagi qisqa, ammo sermahsul faoliyat

«RB Leypsig»

Bundesliga grandi bilan kubok bahslaridagi zafarlar

Germaniya va Avstriyada yuqori tempdagi pressingga asoslangan futbol ko‘rsata olgan Marko Rozening dunyoning eng shiddatli ligasi hisoblangan APLdagi debyuti muxlislar uchun juda qiziqarli bo‘lishi aniq. Yangi murabbiy qo‘l ostida «Bornmut»ning transfer bozoridagi harakatlari va bo‘lajak mavsumdagi maqsadlari yanada yuqori bo‘lishi kutilmoqda.

Angliya Premer-ligasining eng qaynoq yangiliklari, murabbiylar shtabidagi o‘zgarishlar va sevimli jamoalaringiz lageridan eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Marko RozeBornmutLiverpulAndoni IraolaAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Marko Roze rasman APL vakili «Bornmut» bosh murabbiyi etib tayinlandi – Zamin.uz, 05.06.2026