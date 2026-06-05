Rodri: Oltin toʻpni yutishimga hech qachon ishonmaganman
Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri bolaligida Oltin toʻpni qoʻlga kiritishni orzu qilmaganini tan oldi. Ispaniyalik yulduzning soʻzlariga koʻra, u bunday yuksak natijaga erishishni imkonsiz deb hisoblagan. DAZN nashriga bergan intervyusida futbolchi oʻzining tarixiy gʻalabasi va kelajakdagi umidlari haqida soʻzlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rodri 2023-24-yilgi mavsumda Manchester Siti bilan Angliya Premer-ligasi, UEFA Superkubogi va Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida zafar quchdi. Shuningdek, u Ispaniya terma jamoasi safida Yevro-2024 gʻolibiga aylandi. Bu muvaffaqiyatlar unga 2018-yilda Real Madrid aʼzosi Luka Modrićdan keyin nufuzli sovrinni qoʻlga kiritgan ilk yarim himoyachi boʻlish imkonini berdi.
“Buni orzu deb atamagan boʻlardim, chunki gʻalaba qozonishimga shunchaki ishonmaganman. Hayot sizni hayratda qoldirishi mumkin. Men bu sovringa munosib ahamiyat beraman, lekin u asosiy maqsadim boʻlmagan. Bu yaxshi bajarilgan mehnatning natijasidir. Oʻzim va oilam uchun bu juda maxsus lahza boʻldi”, — deya taʼkidladi 29 yoshli futbolchi.
Shuningdek, Rodri Barselona klubining yosh iqtidori Lamine Yamal haqida ham toʻxtalib oʻtdi. U jamoadoshini haqiqiy “maxluq” deb atadi va kelajakda u ham Oltin toʻpni qoʻlga kiritishiga ishonch bildirdi. Rodrining fikricha, Yamal nafaqat maydonda, balki hayotda ham ajoyib inson hisoblanadi.
“Hozirda ikki nafar ispan futbolchisi bor: biri bugungi kun, ikkinchisi esa kelajak vakili. Lamine Yamal allaqachon yulduzga aylanib ulgurdi, uning kelajagi esa hayratlanarli. Kun kelib u albatta Oltin toʻpni yutadi. U ajoyib yigit, odamlar uni yaqinroq bilishini istardim”, — deya qoʻshimcha qildi Rodri.
…