Rodri: Oltin toʻpni yutishimga hech qachon ishonmaganman

·67·Sport
Rodri: Oltin toʻpni yutishimga hech qachon ishonmaganman

Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri bolaligida Oltin toʻpni qoʻlga kiritishni orzu qilmaganini tan oldi. Ispaniyalik yulduzning soʻzlariga koʻra, u bunday yuksak natijaga erishishni imkonsiz deb hisoblagan. DAZN nashriga bergan intervyusida futbolchi oʻzining tarixiy gʻalabasi va kelajakdagi umidlari haqida soʻzlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rodri 2023-24-yilgi mavsumda Manchester Siti bilan Angliya Premer-ligasi, UEFA Superkubogi va Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida zafar quchdi. Shuningdek, u Ispaniya terma jamoasi safida Yevro-2024 gʻolibiga aylandi. Bu muvaffaqiyatlar unga 2018-yilda Real Madrid aʼzosi Luka Modrićdan keyin nufuzli sovrinni qoʻlga kiritgan ilk yarim himoyachi boʻlish imkonini berdi.

“Buni orzu deb atamagan boʻlardim, chunki gʻalaba qozonishimga shunchaki ishonmaganman. Hayot sizni hayratda qoldirishi mumkin. Men bu sovringa munosib ahamiyat beraman, lekin u asosiy maqsadim boʻlmagan. Bu yaxshi bajarilgan mehnatning natijasidir. Oʻzim va oilam uchun bu juda maxsus lahza boʻldi”, — deya taʼkidladi 29 yoshli futbolchi.

Shuningdek, Rodri Barselona klubining yosh iqtidori Lamine Yamal haqida ham toʻxtalib oʻtdi. U jamoadoshini haqiqiy “maxluq” deb atadi va kelajakda u ham Oltin toʻpni qoʻlga kiritishiga ishonch bildirdi. Rodrining fikricha, Yamal nafaqat maydonda, balki hayotda ham ajoyib inson hisoblanadi.

“Hozirda ikki nafar ispan futbolchisi bor: biri bugungi kun, ikkinchisi esa kelajak vakili. Lamine Yamal allaqachon yulduzga aylanib ulgurdi, uning kelajagi esa hayratlanarli. Kun kelib u albatta Oltin toʻpni yutadi. U ajoyib yigit, odamlar uni yaqinroq bilishini istardim”, — deya qoʻshimcha qildi Rodri.

RodriManchester SitiOltin ToʻpLamine YamalFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi