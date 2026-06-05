Sautgempton Bavariya darvozaboni Daniel Peretz bilan shartnoma imzoladi
Sautgempton klubi Bavariya darvozaboni Daniel Peretz transferini toʻliq amalga oshirdi. Isroillik posbon Angliya klubi bilan toʻrt yillik shartnoma imzoladi. Xabarlarga koʻra, ushbu transfer Sautgempton uchun 6 million funt sterlingga tushgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
25 yoshli darvozabon oʻtgan mavsumning ikkinchi yarmini Sautgempton tarkibida ijara asosida oʻtkazgan edi. Yanvar oyida Germaniyadan kelgan Daniel Peretz tez orada murabbiy Tonda Eckert qoʻl ostida asosiy tarkibning muqim aʼzosiga aylandi. U barcha musobaqalarda 26 ta oʻyinda maydonga tushib, jamoasining 21 oʻyinlik magʻlubiyatsiz seriyasida muhim rol oʻynadi.
Ilgari Maccabi Tel Aviv sharafini himoya qilgan va Bavariya tarkibida Manuel Neuer oʻrinbosari sifatida 7 ta oʻyinda qatnashgan Peretz, Angliya klubida qolganidan mamnunligini bildirdi. U oʻz intervyusida Sautgempton uning uchun haqiqiy uyga aylanganini va jamoa bilan birga yuksak choʻqqilarni zabt etishni orzu qilishini taʼkidladi.
Klub texnik direktori Johannes Sporsning soʻzlariga koʻra, Daniel Peretzga boshqa jamoalardan ham qiziqish boʻlgan, biroq futbolchi aynan Sautgempton loyihasini tanlagan. Uning Angliya Kubogidagi ishonchli oʻyinlari jamoaning yarim finalga qadar yetib borishiga yordam bergan edi.
…