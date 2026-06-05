Jahon chempionatida madhiyalar butunlay yangicha formatda ijro etiladi

·61·Sport
Jahon chempionatida madhiyalar butunlay yangicha formatda ijro etiladi

Dunyo bo‘ylab millionlab insonlar intizorlik bilan kutayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishi arafasida Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) muxlislar va ishtirokchilar uchun kutilmagan yangiliklarni taqdim etishda davom etmoqda. Bu galgi islohotlar futbol uchrashuvlarining eng hayajonli va rasmiy pallasi hisoblangan o‘yin oldi marosimlariga taalluqlidir.

FIFA matbuot xizmati tashkilotning rasmiy sahifasi orqali ma’lum qilishicha, bo‘lajak mundial bahslarida davlat madhiyalarini kuylash jarayoni ilgari kuzatilmagan, mutlaqo o‘zgacha va zamonaviy uslubda tashkil etiladi.

360 graduslik inqilob va zaxira futbolchilari ishtiroki

Yangi qoidalarga ko‘ra, milliy madhiyalar yangrayotgan paytda jamoalarning maydonda saf tortish tizimi tubdan o‘zgaradi. Endilikda futbolchilar an’anaviy tarzda markaziy tribunalar va sektorlar qarshisida bir qator bo‘lib turmaydilar.

  • Yuzma-yuz saf tortish: Terma jamoa a’zolari maydon markazida 360 gradusli davra hosil qilgan holda, bir-birlariga qarab, yuzma-yuz holatda qad rostlashadi.

  • Katta bayroqlar shousi: Har bir terma jamoa joylashgan maydon yarmida ular mansub bo‘lgan davlatlarning ulkan milliy bayroqlari keng ko‘lamda aks ettiriladi.

  • Zaxira o‘rindig‘i ham maydonda: Madhiya ijro etilayotgan lahzalarda markaziy doirada nafaqat uchrashuvni dastlabki daqiqalardan boshlaydigan asosiy tarkib, balki zaxirada qolgan barcha futbolchilar ham maydonga tushib, jamoadoshlari bilan yelkama-yelka turib jarayonda faol ishtirok etadi.

FIFA rahbariyati ushbu inqilobiy o‘zgarishlardan ko‘zlangan bosh maqsad — stadionning istalgan burchagida o‘tirgan ishqibozlar uchun jarayonni yuqori darajada tomosha qilish imkonini yaratish hamda maydondagi ishtirokchilarning vatanparvarlik his-tuyg‘ulari va yuksak emotsional holatini muxlislarga yanada kuchliroq yetkazishdan iborat ekanini ta’kidlagan.

Rangli shou va an’anaviy marosimlar integratsiyasi

Madhiyalar yangi tizimda kuylanib bo‘lingandan so‘ng, uchrashuv oldidan bajariladigan qolgan barcha an’anaviy jarayonlar o‘z holicha davom ettiriladi. Quyidagi jadvalda madhiyadan keyingi rasmiy tadbirlar ketma-ketligi aks etgan:

Bosqichlar

Bajariladigan rasmiy tadbirlar turi

Olib borilish tartibi

1-bosqich

So‘rashish va jamoaviy surat

Futbolchilar o‘zaro ko‘rishib, rasmiy fotosessiyadan o‘tishadi

2-bosqich

Sardorlar qur’asi

Har ikki jamoa sardorlari hakamlar bilan to‘p va maydonni tanlashadi

3-bosqich

Yangi elementlar (Shou)

Maydonda rangli tutunlar va maxsus pirotexnika effektlari namoyish etiladi

Eslatib o‘tamiz, FIFA bundan avvalroq stadionlarda xavfsizlik va ekologik tozalikni ta’minlash maqsadida JCH-2026 o‘yinlariga muxlislar tomonidan ichiga suv solingan plastik idishlarni olib kirishni qat’iyan taqiqlagani haqida rasmiy ogohlantirish e’lon qilgan edi.

Zamin sharhi: FIFA tomonidan kiritilayotgan bunday vizual o‘zgarishlar Jahon chempionati bahslarini shunchaki sport musobaqasi emas, balki dahshatli shou darajasiga olib chiqishga xizmat qiladi. Madhiya paytida butun jamoaning, hatto zaxiradagilarning ham maydonda birlashishi futbolchilarning ruhiyatini ko‘tarishi tabiiy. Okean ortidagi mundialda milliy madhiyamiz mana shunday muhtasham va go‘zal formatda yangrashini intizorlik bilan kutib qolamiz!

Jahon chempionatining eng so‘nggi qoidalari, tashkiliy yangiliklari va futbol olamidagi eng qiziqarli voqealarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Jahon chempionatiXalqaro futbol federatsiyasiFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi