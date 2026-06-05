Jahon chempionatida madhiyalar butunlay yangicha formatda ijro etiladi
Dunyo bo‘ylab millionlab insonlar intizorlik bilan kutayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishi arafasida Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) muxlislar va ishtirokchilar uchun kutilmagan yangiliklarni taqdim etishda davom etmoqda. Bu galgi islohotlar futbol uchrashuvlarining eng hayajonli va rasmiy pallasi hisoblangan o‘yin oldi marosimlariga taalluqlidir.
FIFA matbuot xizmati tashkilotning rasmiy sahifasi orqali ma’lum qilishicha, bo‘lajak mundial bahslarida davlat madhiyalarini kuylash jarayoni ilgari kuzatilmagan, mutlaqo o‘zgacha va zamonaviy uslubda tashkil etiladi.
360 graduslik inqilob va zaxira futbolchilari ishtiroki
Yangi qoidalarga ko‘ra, milliy madhiyalar yangrayotgan paytda jamoalarning maydonda saf tortish tizimi tubdan o‘zgaradi. Endilikda futbolchilar an’anaviy tarzda markaziy tribunalar va sektorlar qarshisida bir qator bo‘lib turmaydilar.
Yuzma-yuz saf tortish: Terma jamoa a’zolari maydon markazida 360 gradusli davra hosil qilgan holda, bir-birlariga qarab, yuzma-yuz holatda qad rostlashadi.
Katta bayroqlar shousi: Har bir terma jamoa joylashgan maydon yarmida ular mansub bo‘lgan davlatlarning ulkan milliy bayroqlari keng ko‘lamda aks ettiriladi.
Zaxira o‘rindig‘i ham maydonda: Madhiya ijro etilayotgan lahzalarda markaziy doirada nafaqat uchrashuvni dastlabki daqiqalardan boshlaydigan asosiy tarkib, balki zaxirada qolgan barcha futbolchilar ham maydonga tushib, jamoadoshlari bilan yelkama-yelka turib jarayonda faol ishtirok etadi.
FIFA rahbariyati ushbu inqilobiy o‘zgarishlardan ko‘zlangan bosh maqsad — stadionning istalgan burchagida o‘tirgan ishqibozlar uchun jarayonni yuqori darajada tomosha qilish imkonini yaratish hamda maydondagi ishtirokchilarning vatanparvarlik his-tuyg‘ulari va yuksak emotsional holatini muxlislarga yanada kuchliroq yetkazishdan iborat ekanini ta’kidlagan.
Rangli shou va an’anaviy marosimlar integratsiyasi
Madhiyalar yangi tizimda kuylanib bo‘lingandan so‘ng, uchrashuv oldidan bajariladigan qolgan barcha an’anaviy jarayonlar o‘z holicha davom ettiriladi. Quyidagi jadvalda madhiyadan keyingi rasmiy tadbirlar ketma-ketligi aks etgan:
Bosqichlar
Bajariladigan rasmiy tadbirlar turi
Olib borilish tartibi
1-bosqich
So‘rashish va jamoaviy surat
Futbolchilar o‘zaro ko‘rishib, rasmiy fotosessiyadan o‘tishadi
2-bosqich
Sardorlar qur’asi
Har ikki jamoa sardorlari hakamlar bilan to‘p va maydonni tanlashadi
3-bosqich
Yangi elementlar (Shou)
Maydonda rangli tutunlar va maxsus pirotexnika effektlari namoyish etiladi
Eslatib o‘tamiz, FIFA bundan avvalroq stadionlarda xavfsizlik va ekologik tozalikni ta’minlash maqsadida JCH-2026 o‘yinlariga muxlislar tomonidan ichiga suv solingan plastik idishlarni olib kirishni qat’iyan taqiqlagani haqida rasmiy ogohlantirish e’lon qilgan edi.
Zamin sharhi: FIFA tomonidan kiritilayotgan bunday vizual o‘zgarishlar Jahon chempionati bahslarini shunchaki sport musobaqasi emas, balki dahshatli shou darajasiga olib chiqishga xizmat qiladi. Madhiya paytida butun jamoaning, hatto zaxiradagilarning ham maydonda birlashishi futbolchilarning ruhiyatini ko‘tarishi tabiiy. Okean ortidagi mundialda milliy madhiyamiz mana shunday muhtasham va go‘zal formatda yangrashini intizorlik bilan kutib qolamiz!
Jahon chempionatining eng so‘nggi qoidalari, tashkiliy yangiliklari va futbol olamidagi eng qiziqarli voqealarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…