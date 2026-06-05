Grem Potter Viktor Gyokeres va Alexander Isakni tanqidlardan himoya qildi

·82·Sport
Grem Potter Viktor Gyokeres va Alexander Isakni tanqidlardan himoya qildi

Shvetsiya terma jamoasi bosh murabbiyi Graham Potter oʻzining yulduzli hujumchilari Viktor Gyokeres va Alexander Isak atrofidagi tanqidlarga munosabat bildirdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, har ikki futbolchi Angliyada turlicha baholanayotgan boʻlsa-da, ular yuqori darajadagi iqtidor egalari boʻlib qolmoqda. Potter hujumchilarning jamoaga qoʻshayotgan hissasi tashqi tomondan berilayotgan baholarga mos kelmasligini aytdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Graham Potter ayniqsa Viktor Gyokeresning oʻyinini alohida eʼtirof etdi. Arsenal hujumchisi Shvetsiya terma jamoasining Jahon chempionati yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida muhim rol oʻynadi. Saralashning pley-off bosqichida Polshaga qarshi kechgan bahslarda u toʻrtta gol urib, jamoasining muvaffaqiyatini taʼminladi. Arsenal bilan Angliya Premer-ligasida gʻolib chiqqan va Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib borgan boʻlsa-da, Gyokeres hamon ayrim ekspertlar tomonidan tanqid qilinmoqda.

"U ikki oʻyinda toʻrtta gol urib, bizni Jahon chempionatiga olib chiqdi, uning taʼsiri hayratlanarli darajada. Arsenal nuqtai nazaridan qaraganda ham, u oʻz vazifasini bajardi, gollar urdi va jamoasi bilan sovrinlar yutdi. Shuncha mehnatiga qaramay, u hali ham tanqid qilinmoqda. Bu biz yashayotgan dunyoning bir qismi, lekin uning xarakteri va maydondagi mehnatkashligi tahsinga loyiq", — dedi Potter.

Shuningdek, murabbiy Liverpul safida qiyin mavsumni oʻtkazayotgan Alexander Isakni ham himoya qildi. 125 million funt sterling evaziga transfer qilingan hujumchining oʻyiniga jarohatlar va katta umidlar bosimi taʼsir koʻrsatdi. Potter futbolchining sifati oʻzgarmaganini, shunchaki yangi jamoaviy muhitga moslashish jarayoni ketayotganini taʼkidladi.

"Baʼzida yangi futbolchi kelishi bilan hamma narsa oʻz-oʻzidan yaxshilanib ketadi deb oʻylaymiz. Biz Alexning Nyukasl safida nimalarga qodir ekanini koʻrganmiz. Gap futbolchining mahoratida emas, balki uning Liverpul tizimida qanday oʻrin topishida. Uning sifati joyida, faqat jamoa bilan oʻzaro aloqani toʻgʻri yoʻlga qoʻyish kerak", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.

ArsenalLiverpulViktor GyokeresAlexander IsakGraham Potter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi