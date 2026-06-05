Grem Potter Viktor Gyokeres va Alexander Isakni tanqidlardan himoya qildi
Shvetsiya terma jamoasi bosh murabbiyi Graham Potter oʻzining yulduzli hujumchilari Viktor Gyokeres va Alexander Isak atrofidagi tanqidlarga munosabat bildirdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, har ikki futbolchi Angliyada turlicha baholanayotgan boʻlsa-da, ular yuqori darajadagi iqtidor egalari boʻlib qolmoqda. Potter hujumchilarning jamoaga qoʻshayotgan hissasi tashqi tomondan berilayotgan baholarga mos kelmasligini aytdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Graham Potter ayniqsa Viktor Gyokeresning oʻyinini alohida eʼtirof etdi. Arsenal hujumchisi Shvetsiya terma jamoasining Jahon chempionati yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida muhim rol oʻynadi. Saralashning pley-off bosqichida Polshaga qarshi kechgan bahslarda u toʻrtta gol urib, jamoasining muvaffaqiyatini taʼminladi. Arsenal bilan Angliya Premer-ligasida gʻolib chiqqan va Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib borgan boʻlsa-da, Gyokeres hamon ayrim ekspertlar tomonidan tanqid qilinmoqda.
"U ikki oʻyinda toʻrtta gol urib, bizni Jahon chempionatiga olib chiqdi, uning taʼsiri hayratlanarli darajada. Arsenal nuqtai nazaridan qaraganda ham, u oʻz vazifasini bajardi, gollar urdi va jamoasi bilan sovrinlar yutdi. Shuncha mehnatiga qaramay, u hali ham tanqid qilinmoqda. Bu biz yashayotgan dunyoning bir qismi, lekin uning xarakteri va maydondagi mehnatkashligi tahsinga loyiq", — dedi Potter.
Shuningdek, murabbiy Liverpul safida qiyin mavsumni oʻtkazayotgan Alexander Isakni ham himoya qildi. 125 million funt sterling evaziga transfer qilingan hujumchining oʻyiniga jarohatlar va katta umidlar bosimi taʼsir koʻrsatdi. Potter futbolchining sifati oʻzgarmaganini, shunchaki yangi jamoaviy muhitga moslashish jarayoni ketayotganini taʼkidladi.
"Baʼzida yangi futbolchi kelishi bilan hamma narsa oʻz-oʻzidan yaxshilanib ketadi deb oʻylaymiz. Biz Alexning Nyukasl safida nimalarga qodir ekanini koʻrganmiz. Gap futbolchining mahoratida emas, balki uning Liverpul tizimida qanday oʻrin topishida. Uning sifati joyida, faqat jamoa bilan oʻzaro aloqani toʻgʻri yoʻlga qoʻyish kerak", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.
…