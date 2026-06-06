APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindi

·69·Sport
APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindi

Angliya Premer-ligasida shiddatli va jozibador mavsum yakunlanganidan so‘ng, navbat eng mahoratli ijrochilarni taqdirlash marosimlariga keldi. Angliya professional futbolchilar assotsiatsiyasi (PFA) an’anaga muvofiq ortda qolgan mavsumning eng yaxshi yosh o‘yinchisi (Young Player of the Year) bo‘lishga nomzod kuchli oltilik futbolchilar ro‘yxatini rasman ommaga taqdim etdi.

Ushbu nufuzli short-listdan Tumanli Albion yashil maydonlarida o‘z o‘yinlari bilan millionlab muxlislar va ekspertlar e’tirofiga sazovor bo‘lgan eng iqtidorli yosh yulduzlar o‘rin olishdi.

Tezkorlik, taktika va porloq kelajak: nomzodlar oltiligi

Mazkur oliy sovrin uchun joriy yilda Angliyaning eng yetakchi va kuchli klublari tarbiyalanuvchilari hamda yangi xaridlari o‘zaro kurash olib borishadi. Sovringa da’vogarlik qilayotgan futbolchilar ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish olgan:

  • Rayan SherkiManchester Siti») — "shaharliklar" tarkibida o‘zining kreativ uzatmalari va texnik mahorati bilan ajralib turdi.

  • Maks DoumanArsenal») — London klubining hujumkor salohiyatini oshirishda jonbozlik ko‘rsatgan yosh iqtidor.

  • Eli Junior Krupi («Bornmut») — mavsum davomida kutilmagan sermahsullik va tezkorlik namoyish etib, katta klublar e’tiborini tortdi.

  • Kobbi Maynu («Manchester Yunayted») — Manchester grandi markazidagi barqaror va ishonchli o‘yini orqali jamoaning ajralmas bo‘lagiga aylandi.

  • Rio Ngumoha («Liverpul») — mersisaydliklarning hujum chizig‘ida katta bosim ostida ham o‘z sovuqqonligini ko‘rsata oldi.

  • Niko O'Rayli («Manchester Siti») — joriy mavsumning eng asosiy kashfiyotlaridan biri.

Niko O'Rayli: Asosiy favorit va mavsum qahramoni

Ushbu nufuzli sovrin uchun kurashda Pep Gvardiola qo‘l ostida porlab chiqqan Niko O'Raylining imkoniyatlari ancha yuqori baholanmoqda.

Nomzod futbolchi

To‘p suradigan klubi

Avvalgi erishilgan muvaffaqiyati

Niko O'Rayli

«Manchester Siti»

Premer-liga rasmiy sayti talqiniga ko‘ra mavsumning eng yaxshi futbolchisi

Avvalroq APL rahbariyati tomonidan chempionatning eng bosh sovriniga loyiq ko‘rilgan O'Rayli, endilikda professional hamkasblari (PFA) tomonidan ham eng yaxshi yosh o‘yinchi sifatida e’tirof etilishiga juda yaqin turibdi.

Zamin sharhi: Angliya futbolida PFA talqinidagi sovrinning qadri juda baland, chunki unda futbolchilarning o‘zlari maydonda qarshi o‘ynagan raqiblariga ovoz berishadi. O'Raylining "Manchester Siti" tarkibida ko‘rsatgan fenomenal o‘yini uni nafaqat yoshlar, balki kattalar o‘rtasida ham mavsum qiroliga aylantirdi. Biroq, Kobbi Maynuning "MYU"dagi shiddati yoki Rayan Sherkining mahoratini ham inkor etib bo‘lmaydi. Bu oltilik ichidan kim g‘olib bo‘lishidan qat’i nazar, jahon futboli yana bir dahshatli avlodga ega bo‘lgani aniq.

Angliya Premer-ligasidagi eng so‘nggi yangiliklar, futbol yulduzlarining taqdirlash marosimlari tafsilotlari va eksklyuziv sport tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birrgalikda kuzatib boring!

AngliyaManchester SitiArsenalLiverpoolNiko O'Riley
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchi«Liverpul» klubi «Byornli» himoyachisi Maksim Estevni sotib olmoqchiBugun, 09:14"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladi"Chelsi" Mark Kukurelya o‘rniga yangi himoyachi izlashni boshladiBugun, 09:06Maks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiMaks Xollouey Konor Makgregor bilan bo‘lajak jang haqida gapirdiBugun, 09:01Bavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBavariya Ismael Saibari transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 08:56Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiReal Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilmoqchiBugun, 08:53Mbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiMbappe jahon chempionatida Ronaldu va Neymarga qarshi o‘ynashni istaydiBugun, 08:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi