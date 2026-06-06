APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindi
Angliya Premer-ligasida shiddatli va jozibador mavsum yakunlanganidan so‘ng, navbat eng mahoratli ijrochilarni taqdirlash marosimlariga keldi. Angliya professional futbolchilar assotsiatsiyasi (PFA) an’anaga muvofiq ortda qolgan mavsumning eng yaxshi yosh o‘yinchisi (Young Player of the Year) bo‘lishga nomzod kuchli oltilik futbolchilar ro‘yxatini rasman ommaga taqdim etdi.
Ushbu nufuzli short-listdan Tumanli Albion yashil maydonlarida o‘z o‘yinlari bilan millionlab muxlislar va ekspertlar e’tirofiga sazovor bo‘lgan eng iqtidorli yosh yulduzlar o‘rin olishdi.
Tezkorlik, taktika va porloq kelajak: nomzodlar oltiligi
Mazkur oliy sovrin uchun joriy yilda Angliyaning eng yetakchi va kuchli klublari tarbiyalanuvchilari hamda yangi xaridlari o‘zaro kurash olib borishadi. Sovringa da’vogarlik qilayotgan futbolchilar ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish olgan:
Rayan Sherki («Manchester Siti») — "shaharliklar" tarkibida o‘zining kreativ uzatmalari va texnik mahorati bilan ajralib turdi.
Maks Douman («Arsenal») — London klubining hujumkor salohiyatini oshirishda jonbozlik ko‘rsatgan yosh iqtidor.
Eli Junior Krupi («Bornmut») — mavsum davomida kutilmagan sermahsullik va tezkorlik namoyish etib, katta klublar e’tiborini tortdi.
Kobbi Maynu («Manchester Yunayted») — Manchester grandi markazidagi barqaror va ishonchli o‘yini orqali jamoaning ajralmas bo‘lagiga aylandi.
Rio Ngumoha («Liverpul») — mersisaydliklarning hujum chizig‘ida katta bosim ostida ham o‘z sovuqqonligini ko‘rsata oldi.
Niko O'Rayli («Manchester Siti») — joriy mavsumning eng asosiy kashfiyotlaridan biri.
Niko O'Rayli: Asosiy favorit va mavsum qahramoni
Ushbu nufuzli sovrin uchun kurashda Pep Gvardiola qo‘l ostida porlab chiqqan Niko O'Raylining imkoniyatlari ancha yuqori baholanmoqda.
Nomzod futbolchi
To‘p suradigan klubi
Avvalgi erishilgan muvaffaqiyati
Niko O'Rayli
«Manchester Siti»
Premer-liga rasmiy sayti talqiniga ko‘ra mavsumning eng yaxshi futbolchisi
Avvalroq APL rahbariyati tomonidan chempionatning eng bosh sovriniga loyiq ko‘rilgan O'Rayli, endilikda professional hamkasblari (PFA) tomonidan ham eng yaxshi yosh o‘yinchi sifatida e’tirof etilishiga juda yaqin turibdi.
Zamin sharhi: Angliya futbolida PFA talqinidagi sovrinning qadri juda baland, chunki unda futbolchilarning o‘zlari maydonda qarshi o‘ynagan raqiblariga ovoz berishadi. O'Raylining "Manchester Siti" tarkibida ko‘rsatgan fenomenal o‘yini uni nafaqat yoshlar, balki kattalar o‘rtasida ham mavsum qiroliga aylantirdi. Biroq, Kobbi Maynuning "MYU"dagi shiddati yoki Rayan Sherkining mahoratini ham inkor etib bo‘lmaydi. Bu oltilik ichidan kim g‘olib bo‘lishidan qat’i nazar, jahon futboli yana bir dahshatli avlodga ega bo‘lgani aniq.
Angliya Premer-ligasidagi eng so‘nggi yangiliklar, futbol yulduzlarining taqdirlash marosimlari tafsilotlari va eksklyuziv sport tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birrgalikda kuzatib boring!
…