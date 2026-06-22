Joze Mourinyo Real Madridda inqilob boshladi: Jamoa transfer siyosati butunlay oʻzgardi

·249·Sport
Joze Mourinyo Real Madridda inqilob boshladi: Jamoa transfer siyosati butunlay oʻzgardi

Madridning Real Madrid klubi bosh murabbiyligiga qaytgan Joze Mourinyo qisqa vaqt ichida jamoaning transfer siyosatini tubdan oʻzgartirishga muvaffaq boʻldi. "Maxsus" (The Special One) laqabli murabbiy Santiago Bernabeu stadionida ilgari kamdan-kam kuzatilgan mutlaq nazoratni oʻz qoʻliga olgan. Endilikda klub uzoq muddatli loyihalardan voz kechib, darhol natija keltira oladigan tajribali yulduzlarni sotib olishga eʼtibor qaratmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Madridning Hotel Santo Mauro mehmonxonasida oʻtkazilgan maxfiy uchrashuv klubning yangi davriga poydevor qoʻygan. Unda Mourinyo klub bosh direktori Jose Angel Sanchez, bosh skaut Juni Calafat va taniqli agent Jorge Mendes bilan yozgi transfer rejasini kelishib olgan. Carlo Ancelotti davrida rahbariyat murabbiyning soʻrovlarini tez-tez rad etgan boʻlsa, hozirda barcha qarorlar bevosita portugaliyalik mutaxassisning xohishiga koʻra qabul qilinmoqda.

Yangi strategiya: Kelajak emas, bugun muhim

Mourinyo jamoaga kelgach, tarkibning oʻrtacha yoshi keskin koʻtarildi. Agar 2025-yilda Real Madrid tomonidan sotib olingan futbolchilarning oʻrtacha yoshi 21 ni tashkil etgan boʻlsa, joriy yozda bu koʻrsatkich 29 yoshga yetdi. Bu shuni anglatadiki, klub endi yosh iqtidorlar ortidan quvmay, allaqachon shakllangan va gʻalaba qozonishga tayyor boʻlgan "jangchilar"ni yigʻmoqda.

Ushbu yangi yondashuvning ilk natijalari sifatida Marc Cucurella, Bernardo Silva va Ibrahima Konate kabi futbolchilarning transferini keltirish mumkin. Shuningdek, tez orada Denzel Dumfries ham jamoaga qoʻshilishi kutilmoqda. Mourinyo uchun futbolchining yoshi emas, uning xalqaro maydondagi tajribasi va ruhiy mustahkamligi birinchi oʻringa chiqdi.

Chelsi klubidan 55 million yevro evaziga sotib olingan Marc Cucurella transferi Mourinyoning nufuzi qanchalik baland ekanini koʻrsatdi. Maʼlum boʻlishicha, murabbiy himoyachi bilan shaxsan gaplashib, uning Chempionlar ligasidagi oʻyinlarini tahlil qilib bergan va bu futbolchining Madridga oʻtishida hal qiluvchi rol oʻynagan.

Bernardo Silva masalasida ham Mourinyo qatʼiyat koʻrsatdi. Manchester Siti bilan shartnomasi yakunlangan va Atletiko Madrid hamda Barselona kabi klublar qiziqish bildirgan 31 yoshli portugaliyalik yarim himoyachini Mourinyo asosiy maqsad deb belgiladi. Murabbiyning fikricha, jamoa markaziga yetakchilik qobiliyati va tinimsiz mehnat qila oladigan professional futbolchi zarur edi.

Navbatdagi nishonlar: Enzo Fernandez va Ruben Dias

Mourinyoning "gʻalaba mashinasi"ni qurish rejasi shu bilan toʻxtab qolmaydi. Hozirda klub diqqat markazida ikki yirik nom turibdi:

  • Enzo Fernandez — yarim himoyani yanada kuchaytirish uchun asosiy nomzod;
  • Ruben Dias — himoya chizigʻida barqarorlikni taʼminlaydigan yetakchi;
  • Denzel Dumfries — oʻng qanot himoyasini mustahkamlash uchun kutilayotgan transfer.
Real Madrid muxlislari va mutaxassislar Mourinyoning bu qadar katta vakolatlarga ega boʻlishini turlicha kutib olishmoqda. Biroq bir narsa aniq: Madrid klubi 2026-yilgi jahon chempionati arafasida oʻzining eng jangovar va tajribali tarkiblaridan birini shakllantirmoqda. Mourinyo uzoq yillik loyihalar bilan emas, balki hozir va shu yerda sovrinlarni qoʻlga kiritish bilan band.

Real MadridJoze MourinyoTransferlarFutbolBernardo Silva
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiLamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiBugun, 01:31Maykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadiMaykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadiBugun, 01:30Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Bugun, 01:16De la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiDe la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiBugun, 01:08Barselona hujumchi qidirmoqda: Benjamin Sesko va Julian Alvarez kataloniyaliklar radaridaBarselona hujumchi qidirmoqda: Benjamin Sesko va Julian Alvarez kataloniyaliklar radaridaBugun, 00:59Maktab partasidan JCH sahnasigacha: Lamin Yamalning ushalgan sehrli orzusi!Maktab partasidan JCH sahnasigacha: Lamin Yamalning ushalgan sehrli orzusi!Bugun, 00:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi