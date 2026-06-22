Joze Mourinyo Real Madridda inqilob boshladi: Jamoa transfer siyosati butunlay oʻzgardi
Madridning Real Madrid klubi bosh murabbiyligiga qaytgan Joze Mourinyo qisqa vaqt ichida jamoaning transfer siyosatini tubdan oʻzgartirishga muvaffaq boʻldi. "Maxsus" (The Special One) laqabli murabbiy Santiago Bernabeu stadionida ilgari kamdan-kam kuzatilgan mutlaq nazoratni oʻz qoʻliga olgan. Endilikda klub uzoq muddatli loyihalardan voz kechib, darhol natija keltira oladigan tajribali yulduzlarni sotib olishga eʼtibor qaratmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Madridning Hotel Santo Mauro mehmonxonasida oʻtkazilgan maxfiy uchrashuv klubning yangi davriga poydevor qoʻygan. Unda Mourinyo klub bosh direktori Jose Angel Sanchez, bosh skaut Juni Calafat va taniqli agent Jorge Mendes bilan yozgi transfer rejasini kelishib olgan. Carlo Ancelotti davrida rahbariyat murabbiyning soʻrovlarini tez-tez rad etgan boʻlsa, hozirda barcha qarorlar bevosita portugaliyalik mutaxassisning xohishiga koʻra qabul qilinmoqda.
Yangi strategiya: Kelajak emas, bugun muhimMourinyo jamoaga kelgach, tarkibning oʻrtacha yoshi keskin koʻtarildi. Agar 2025-yilda Real Madrid tomonidan sotib olingan futbolchilarning oʻrtacha yoshi 21 ni tashkil etgan boʻlsa, joriy yozda bu koʻrsatkich 29 yoshga yetdi. Bu shuni anglatadiki, klub endi yosh iqtidorlar ortidan quvmay, allaqachon shakllangan va gʻalaba qozonishga tayyor boʻlgan "jangchilar"ni yigʻmoqda.
Ushbu yangi yondashuvning ilk natijalari sifatida Marc Cucurella, Bernardo Silva va Ibrahima Konate kabi futbolchilarning transferini keltirish mumkin. Shuningdek, tez orada Denzel Dumfries ham jamoaga qoʻshilishi kutilmoqda. Mourinyo uchun futbolchining yoshi emas, uning xalqaro maydondagi tajribasi va ruhiy mustahkamligi birinchi oʻringa chiqdi.
Chelsi klubidan 55 million yevro evaziga sotib olingan Marc Cucurella transferi Mourinyoning nufuzi qanchalik baland ekanini koʻrsatdi. Maʼlum boʻlishicha, murabbiy himoyachi bilan shaxsan gaplashib, uning Chempionlar ligasidagi oʻyinlarini tahlil qilib bergan va bu futbolchining Madridga oʻtishida hal qiluvchi rol oʻynagan.
Bernardo Silva masalasida ham Mourinyo qatʼiyat koʻrsatdi. Manchester Siti bilan shartnomasi yakunlangan va Atletiko Madrid hamda Barselona kabi klublar qiziqish bildirgan 31 yoshli portugaliyalik yarim himoyachini Mourinyo asosiy maqsad deb belgiladi. Murabbiyning fikricha, jamoa markaziga yetakchilik qobiliyati va tinimsiz mehnat qila oladigan professional futbolchi zarur edi.
Navbatdagi nishonlar: Enzo Fernandez va Ruben DiasMourinyoning "gʻalaba mashinasi"ni qurish rejasi shu bilan toʻxtab qolmaydi. Hozirda klub diqqat markazida ikki yirik nom turibdi:
- Enzo Fernandez — yarim himoyani yanada kuchaytirish uchun asosiy nomzod;
- Ruben Dias — himoya chizigʻida barqarorlikni taʼminlaydigan yetakchi;
- Denzel Dumfries — oʻng qanot himoyasini mustahkamlash uchun kutilayotgan transfer.
…