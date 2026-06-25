O‘zbekistonda kiviga talab keskin oshdi: asosiy ta’minotchi qaysi davlat?

·0·O‘zbekiston
O‘zbekistonda kiviga talab keskin oshdi: asosiy ta’minotchi qaysi davlat?

2026 yilning yanvar–aprel oylarida O‘zbekistonga xorijdan jami 7,3 ming tonna kivi olib kelindi.

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, to‘rt oy davomida ushbu mahsulot 8 ta davlatdan import qilingan. Kivi importining umumiy qiymati 2,8 million AQSH dollarini tashkil etdi.

Qayd etilishicha, joriy yilda import hajmi sezilarli darajada oshgan. O‘zbekistonga olib kelingan kivi miqdori o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 2,7 ming tonnaga yoki qariyb 59 foizga ko‘paygan.

Mamlakatga eng ko‘p kivi yetkazib bergan davlat Eron bo‘ldi. Yanvar–aprel oylarida ushbu mamlakatdan 6 ming tonna mahsulot import qilingan.

Ikkinchi o‘rinni Xitoy egalladi. Xitoydan O‘zbekistonga 1,2 ming tonna kivi olib kelingan. Shu tariqa, Eron va Xitoy umumiy import hajmining deyarli barchasini ta’minlagan.

Shuningdek, Qozog‘istondan 27,5 tonna, Tailanddan 13 tonna, Italiyadan esa 3,6 tonna kivi import qilingan.

Qolgan 5,5 tonna mahsulot boshqa davlatlar hissasiga to‘g‘ri keldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ertaga havo 44 darajagacha ko‘tariladiErtaga havo 44 darajagacha ko‘tariladiBugun, 14:03O‘zbekistonda «Yashil ta’mir» va energiya tejamkor uylar davri boshlanmoqdaO‘zbekistonda «Yashil ta’mir» va energiya tejamkor uylar davri boshlanmoqdaBugun, 13:40Mirzo Ulug‘bek tumanining ayrim hududlarida elektr o‘chiriladiMirzo Ulug‘bek tumanining ayrim hududlarida elektr o‘chiriladiBugun, 09:48Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildiFarg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildiKecha, 21:19Energetika vazirligida yangi tayinlovlar amalga oshirildiEnergetika vazirligida yangi tayinlovlar amalga oshirildiKecha, 18:25O‘zbekiston va Qirg‘iziston yer almashdi: Yangi chegaralar qanday bo‘ladi?O‘zbekiston va Qirg‘iziston yer almashdi: Yangi chegaralar qanday bo‘ladi?Kecha, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbekiston transport tizimi tubdan yangilanib yangi aeroportlar quriladi
O‘zbekiston transport tizimi tubdan yangilanib yangi aeroportlar quriladi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar