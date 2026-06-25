O‘zbekistonda elektromobillar soni jadal o‘sishda davom etmoqda

·0·Avto
O‘zbekistonda elektromobillar soni jadal o‘sishda davom etmoqda

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, 2026 yil 1 aprel holatida mamlakat bo‘yicha 109,2 mingta elektromobil ro‘yxatdan o‘tgan.

Hududlar kesimida eng katta ko‘rsatkich Toshkent shahriga to‘g‘ri keladi. Poytaxtda jami 79 851 ta elektromobil mavjud bo‘lib, bu respublikadagi umumiy ko‘rsatkichning asosiy qismini tashkil etadi.

Keyingi o‘rinlarda Toshkent viloyati 8 194 ta va Samarqand viloyati 4 525 ta elektromobil bilan qayd etilgan.

Shuningdek, Xorazm viloyatida 3 042 ta, Qashqadaryo viloyatida 2 611 ta, Farg‘ona viloyatida esa 2 231 ta elektromobil ro‘yxatga olingan.

Qolgan hududlardagi ko‘rsatkichlar quyidagicha:

Navoiy viloyati — 1 756 ta;
Buxoro viloyati — 1 685 ta;
Andijon viloyati — 1 477 ta;
Namangan viloyati — 1 156 ta;
Qoraqalpog‘iston Respublikasi — 1 010 ta;
Sirdaryo viloyati — 799 ta;
Jizzax viloyati — 517 ta;
Surxondaryo viloyati — 315 ta.

Ma’lumotlar elektromobillar asosan poytaxt va unga yaqin hududlarda ko‘proq jamlanganini ko‘rsatmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Issiq havo va elektromobillar: Renault 4 misolida batareya samaradorligi tahliliIssiq havo va elektromobillar: Renault 4 misolida batareya samaradorligi tahliliBugun, 14:58Vauxhall brendi saqlab qolinadi: Stellantis britancha modellarga koʻproq erkinlik beradiVauxhall brendi saqlab qolinadi: Stellantis britancha modellarga koʻproq erkinlik beradiBugun, 12:54BMW M3 Touring yangi davrga qadam qoʻymoqda: Neue Klasse oilasida universal saqlab qolinadiBMW M3 Touring yangi davrga qadam qoʻymoqda: Neue Klasse oilasida universal saqlab qolinadiBugun, 10:51Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdiChery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdiBugun, 09:57Yevropa avtomobil bozorida inqilob: Elektromobillar ilk bor benzinli mashinalardan oʻzib ketdiYevropa avtomobil bozorida inqilob: Elektromobillar ilk bor benzinli mashinalardan oʻzib ketdiBugun, 04:23Yangilangan UAZ Patriot: 2027-yilda ogʻir yoʻlsizlik uchun maxsus versiya sotuvga chiqadiYangilangan UAZ Patriot: 2027-yilda ogʻir yoʻlsizlik uchun maxsus versiya sotuvga chiqadiBugun, 03:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi