Bugun «D», «E» va «F» guruhlarida hal qiluvchi o‘yinlar o‘tkaziladi

·1·Sport
Bugun «D», «E» va «F» guruhlarida hal qiluvchi o‘yinlar o‘tkaziladi

AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi jahon chempionatida guruh bosqichining hal qiluvchi uchinchi tur uchrashuvlari davom etmoqda.

Bugun va ertaga «D», «E» hamda «F» guruhlarida muhim bahslar bo‘lib o‘tadi. Ushbu o‘yinlardan so‘ng pley-offga chiqqan jamoalar va guruhdagi yakuniy o‘rinlar aniqlashadi.

Kun dasturi Ekvador va Germaniya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv bilan boshlanadi. Bahs 26 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da start oladi.

Xuddi shu vaqtda Kyurasao va Kot-d'Ivuar milliy jamoalari ham maydonga tushadi. Har ikki bahs «E» guruhidagi yakuniy vaziyatga katta ta’sir ko‘rsatishi kutilmoqda.

Soat 04:00 da «F» guruhining so‘nggi tur uchrashuvlari o‘tkaziladi. Tunis Niderlandiyaga qarshi bahs olib borsa, Yaponiya Shvetsiya bilan to‘qnash keladi. Ayniqsa, Yaponiya — Shvetsiya uchrashuvi pley-off yo‘llanmasi uchun kurash nuqtayi nazaridan katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Soat 07:00 da esa «D» guruhidagi ikki hal qiluvchi bahs boshlanadi. Paragvay Avstraliyaga qarshi maydonga tushsa, Turkiya AQSH bilan kuch sinashadi.

26 iyun kuni bo‘lib o‘tadigan uchrashuvlar:

  • Ekvador — Germaniya — 01:00

  • Kyurasao — Kot-d'Ivuar — 01:00

  • Tunis — Niderlandiya — 04:00

  • Yaponiya — Shvetsiya — 04:00

  • Paragvay — Avstraliya — 07:00

  • Turkiya — AQSH — 07:00

Uchinchi turda har bir ochko va har bir gol hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ayrim jamoalar birinchi o‘rin uchun kurashsa, boshqalari pley-off yo‘llanmasini saqlab qolish yoki eng yaxshi uchinchi o‘rin sohiblari qatoriga kirishga harakat qiladi.

Shu sababli bugungi bahslarda murosasiz kurash va keskin o‘yinlar kutilishi tabiiy.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!Bugun, 14:34JCH-2026 qizimoqda: «Gol+pas» tizimida kimlar yetakchi?JCH-2026 qizimoqda: «Gol+pas» tizimida kimlar yetakchi?Bugun, 14:00Liverpul afsonasi Darwin Nunezning kutilmagan qaytishi haqida fikr bildirdiLiverpul afsonasi Darwin Nunezning kutilmagan qaytishi haqida fikr bildirdiBugun, 13:52Inter himoyachisi Stefan de Vrij kutilmaganda Gretsiya chempionatiga yoʻl olmoqdaInter himoyachisi Stefan de Vrij kutilmaganda Gretsiya chempionatiga yoʻl olmoqdaBugun, 13:51Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?Bugun, 13:20Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Bugun, 13:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi