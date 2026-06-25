«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!

·53·Sport
«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!

O‘zbekiston milliy terma jamoasining 18 yoshli himoyachisi Behruz Karimov jahon chempionatidagi yorqin o‘yinlari bilan nafaqat bizni, balki xorijlik top-mutaxassislar va skautlarni ham hayratda qoldirishda davom etmoqda.

Bu safar yosh yulduzimiz transfer bozorining eng yirik o‘yinchilaridan birining radariga tushdi. Ijtimoiy tarmoq X'dagi (Tvitter) mashhur «BlueCo Xtra» sahifasi Angliyaning «Chelsi» va Fransiyaning «Strasburg» klublariga egalik qiluvchi «BlueCo» korporatsiyasi rahbariyatini o‘zbek futbolchisiga jiddiy e’tibor qaratishga chaqirdi!

«U — elita darajasidagi raqiblarni to‘xtata oladigan katta iste’dod!»

«BlueCo Xtra» sahifasi o‘z bayonotida Behruzning imkoniyatlariga juda yuqori baho berdi:

«BlueCo korporatsiyasi "Strasburg" yoki "Chelsi" uchun Behruz Karimovni (18 yosh, o‘ng qanot himoyachisi, universal himoyachi) o‘z safiga qo‘shib olishi kerak. Behruz — O‘zbekistondan chiqqan katta iste’dod. Himoyadagi kurashlarda juda faol va qanotda elita darajasidagi raqiblarni to‘xtatish vazifasini a’lo darajada bajaradi».

Raqamlar gapiradi: Karimov — jamoaning eng yaxshi dribleri!

Behruz shunchaki himoyalanmayapti, u maydonda haqiqiy yetakchilik sifatlarini namoyish etmoqda. Mundialning dastlabki ikki turidan keyingi statistikasi havas qilgulik:

  • 15 marta — raqibdan to‘pni qaytarib oldi;

  • 34 marotaba — yerdagi yakkakurashlarda ishtirok etdi;

  • 6 ta muvaffaqiyatli aldab o‘tish — dribling bo‘yicha O‘zbekiston terma jamoasining eng yaxshi o‘yinchisi!

Bundan tashqari, 18 yoshli yigitcha Kolumbiya va Portugaliyaga qarshi bahslarda Luis Dias hamda Nunu Mendesh kabi jahon futboli yulduzlariga qarshi qo‘rqmasdan kurashdi. Ayniqsa, Kolumbiya bilan o‘yinda uning uzoq masofadan yo‘llagan "raketa" zarbasi raqib darvoza to‘sinini titratib yuborgani hali ham muxlislar tilidan tushmayapti. Juda kam qolgandi!

Maydondagi barqarorlik va charchoq bilmas kuch

Terma jamoamiz ushbu uchrashuvlarda mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, Behruz maydonda oxirigacha jang qildi. Murabbiylar unga to‘liq ishonch bildirmoqda:

Raqib

Hisob

Maydondagi vaqti

Harakatlari

Kolumbiya

1:3

90 daqiqa (To‘liq)

To‘sinni titratgan super zarba muallifi

Portugaliya

0:5

89 daqiqa (Zaxiraga olindi)

Dunyo yulduzlariga qarshi tinimsiz kurash

«Surxon»dan katta sahnagacha

Ma’lumot o‘rnida, Behruz Karimov Toshkentdagi Respublika Olimpiya zaxiralari kolleji tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U O‘zbekistonning turli yoshdagi terma jamoalarida toblandi va 2025 yilning boshidan buyon milliy Superligamizda «Surxon» jamoasi sharafini professional darajada himoya qilib kelmoqda.

Terma jamoamiz uchun o‘yinlar og‘ir kechayotgan bo‘lsa-da, mana shunday muhitda Behruz kabi yigitlarimizning toblanayotgani va Yevropa grandlari nazariga tushayotgani kelajakka katta umid bag‘ishlaydi. Olg‘a, Behruz! Seni tez orada kuchli beshlik chempionatlarida kutib qolamiz!

Behruz KarimovChelsiStrasburgBlueCoO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Bugun, 13:08Neymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiNeymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiBugun, 12:54O‘zbekiston pley-offga chiqa oladimi? Barchasi so‘nggi turda hal bo‘ladi...O‘zbekiston pley-offga chiqa oladimi? Barchasi so‘nggi turda hal bo‘ladi...Bugun, 12:38Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?Bugun, 12:19Yurgen Klopp Messi va Ronalduning JCh-2026 dagi oʻyinidan hayratda ekanini bildirdiYurgen Klopp Messi va Ronalduning JCh-2026 dagi oʻyinidan hayratda ekanini bildirdiBugun, 12:14Bosniya va Hersegovina tarixiy natija bilan pley-offga chiqdiBosniya va Hersegovina tarixiy natija bilan pley-offga chiqdiBugun, 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi