«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!
O‘zbekiston milliy terma jamoasining 18 yoshli himoyachisi Behruz Karimov jahon chempionatidagi yorqin o‘yinlari bilan nafaqat bizni, balki xorijlik top-mutaxassislar va skautlarni ham hayratda qoldirishda davom etmoqda.
Bu safar yosh yulduzimiz transfer bozorining eng yirik o‘yinchilaridan birining radariga tushdi. Ijtimoiy tarmoq X'dagi (Tvitter) mashhur «BlueCo Xtra» sahifasi Angliyaning «Chelsi» va Fransiyaning «Strasburg» klublariga egalik qiluvchi «BlueCo» korporatsiyasi rahbariyatini o‘zbek futbolchisiga jiddiy e’tibor qaratishga chaqirdi!
«U — elita darajasidagi raqiblarni to‘xtata oladigan katta iste’dod!»
«BlueCo Xtra» sahifasi o‘z bayonotida Behruzning imkoniyatlariga juda yuqori baho berdi:
«BlueCo korporatsiyasi "Strasburg" yoki "Chelsi" uchun Behruz Karimovni (18 yosh, o‘ng qanot himoyachisi, universal himoyachi) o‘z safiga qo‘shib olishi kerak. Behruz — O‘zbekistondan chiqqan katta iste’dod. Himoyadagi kurashlarda juda faol va qanotda elita darajasidagi raqiblarni to‘xtatish vazifasini a’lo darajada bajaradi».
Raqamlar gapiradi: Karimov — jamoaning eng yaxshi dribleri!
Behruz shunchaki himoyalanmayapti, u maydonda haqiqiy yetakchilik sifatlarini namoyish etmoqda. Mundialning dastlabki ikki turidan keyingi statistikasi havas qilgulik:
15 marta — raqibdan to‘pni qaytarib oldi;
34 marotaba — yerdagi yakkakurashlarda ishtirok etdi;
6 ta muvaffaqiyatli aldab o‘tish — dribling bo‘yicha O‘zbekiston terma jamoasining eng yaxshi o‘yinchisi!
Bundan tashqari, 18 yoshli yigitcha Kolumbiya va Portugaliyaga qarshi bahslarda Luis Dias hamda Nunu Mendesh kabi jahon futboli yulduzlariga qarshi qo‘rqmasdan kurashdi. Ayniqsa, Kolumbiya bilan o‘yinda uning uzoq masofadan yo‘llagan "raketa" zarbasi raqib darvoza to‘sinini titratib yuborgani hali ham muxlislar tilidan tushmayapti. Juda kam qolgandi!
Maydondagi barqarorlik va charchoq bilmas kuch
Terma jamoamiz ushbu uchrashuvlarda mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, Behruz maydonda oxirigacha jang qildi. Murabbiylar unga to‘liq ishonch bildirmoqda:
Raqib
Hisob
Maydondagi vaqti
Harakatlari
Kolumbiya
1:3
90 daqiqa (To‘liq)
To‘sinni titratgan super zarba muallifi
Portugaliya
0:5
89 daqiqa (Zaxiraga olindi)
Dunyo yulduzlariga qarshi tinimsiz kurash
«Surxon»dan katta sahnagacha
Ma’lumot o‘rnida, Behruz Karimov Toshkentdagi Respublika Olimpiya zaxiralari kolleji tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U O‘zbekistonning turli yoshdagi terma jamoalarida toblandi va 2025 yilning boshidan buyon milliy Superligamizda «Surxon» jamoasi sharafini professional darajada himoya qilib kelmoqda.
Terma jamoamiz uchun o‘yinlar og‘ir kechayotgan bo‘lsa-da, mana shunday muhitda Behruz kabi yigitlarimizning toblanayotgani va Yevropa grandlari nazariga tushayotgani kelajakka katta umid bag‘ishlaydi. Olg‘a, Behruz! Seni tez orada kuchli beshlik chempionatlarida kutib qolamiz!
…