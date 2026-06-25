JCB vodorodli avtomobillar oʻrtasida jahon rekordinioʻrnatishga tayyorlanmoqda
Britaniyaning mashhur JCB muhandislik kompaniyasi oʻzining yangi Hydromax loyihasi doirasida vodorod bilan ishlaydigan ichki yonuv dvigatelli avtomobillar uchun yangi jahon rekordini oʻrnatishga yaqin turibdi. Sinov jarayonlarining yakuniy bosqichida ushbu texnika soatiga 208 mil (taxminan 335 km/soat) tezlikka erishib, amaldagi koʻrsatkichlardan oʻzib ketishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Kompaniya mutaxassislarining maʼlum qilishicha, asosiy rekord oʻrnatish tadbiri joriy yilning avgust oyida AQShning Yuta shtatidagi mashhur Bonnevil tuzli tekisliklarida boʻlib oʻtadi. Ushbu hudud oʻzining mutlaqo tekis yuzasi bilan tezlik ishqibozlari va muhandislar uchun eng maqbul poligoni hisoblanadi.
Tarixiy muvaffaqiyatning davomiJCB uchun bunday yutuqlar begona emas. Kompaniya 2006-yilda Dieselmax loyihasi bilan dizel dvigatelli avtomobillar oʻrtasida tezlik rekordini oʻrnatgan edi. Oʻshanda britaniyaliklar texnikasi soatiga 350 mildan yuqori tezlikni qayd etib, muhandislik olamida katta shov-shuvga sabab boʻlgan. Endilikda esa asosiy eʼtibor ekologik toza yoqilgʻi turiga qaratilmoqda.
Hydromax loyihasining oʻziga xosligi shundaki, u vodorodli yonilgʻi elementlaridan (fuel cells) emas, balki aynan vodorod bilan ishlaydigan ichki yonuv dvigatelidan foydalanadi. Bu texnologiya anʼanaviy dvigatellarning ishlash prinsipini saqlab qolgan holda, atmosferaga zararli chiqindilar chiqarilishini nolga tushirish imkonini beradi.
Yashil texnologiyalar kelajagiMutaxassislarning fikricha, JCB tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu loyiha nafaqat sport rekordi, balki kelajak transporti uchun muhim qadamdir. Oʻzbekiston kabi avtomobil sanoati rivojlanayotgan mamlakatlarda ham vodorod texnologiyalariga qiziqish ortib bormoqda. Bunday rekordlar vodorodli dvigatellarning quvvati va ishonchliligini isbotlashga xizmat qiladi.
Hozirda muhandislar jamoasi avtomobilning aerodinamik xususiyatlarini va dvigatelning ekstremal sharoitlardagi chidamliligini oxirgi marta koʻzdan kechirmoqda. Avgust oyidagi poyga vodorodli transport vositalari tarixida yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, loyiha doirasida erishilgan natijalar kelgusida ogʻir sanoat texnikalarini vodorodga oʻtkazishda qoʻllaniladi.
- Vodorodli dvigatelning ekologik tozaligi;
- Yuqori tezlanish va quvvat koʻrsatkichlari;
- Anʼanaviy yonilgʻi tizimlaridan voz kechish imkoniyati;
- Ekstremal harorat va bosim ostida barqaror ishlash.
…