JCB vodorodli avtomobillar oʻrtasida jahon rekordinioʻrnatishga tayyorlanmoqda

·0·Avto
JCB vodorodli avtomobillar oʻrtasida jahon rekordinioʻrnatishga tayyorlanmoqda

Britaniyaning mashhur JCB muhandislik kompaniyasi oʻzining yangi Hydromax loyihasi doirasida vodorod bilan ishlaydigan ichki yonuv dvigatelli avtomobillar uchun yangi jahon rekordini oʻrnatishga yaqin turibdi. Sinov jarayonlarining yakuniy bosqichida ushbu texnika soatiga 208 mil (taxminan 335 km/soat) tezlikka erishib, amaldagi koʻrsatkichlardan oʻzib ketishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Kompaniya mutaxassislarining maʼlum qilishicha, asosiy rekord oʻrnatish tadbiri joriy yilning avgust oyida AQShning Yuta shtatidagi mashhur Bonnevil tuzli tekisliklarida boʻlib oʻtadi. Ushbu hudud oʻzining mutlaqo tekis yuzasi bilan tezlik ishqibozlari va muhandislar uchun eng maqbul poligoni hisoblanadi.

Tarixiy muvaffaqiyatning davomi

JCB uchun bunday yutuqlar begona emas. Kompaniya 2006-yilda Dieselmax loyihasi bilan dizel dvigatelli avtomobillar oʻrtasida tezlik rekordini oʻrnatgan edi. Oʻshanda britaniyaliklar texnikasi soatiga 350 mildan yuqori tezlikni qayd etib, muhandislik olamida katta shov-shuvga sabab boʻlgan. Endilikda esa asosiy eʼtibor ekologik toza yoqilgʻi turiga qaratilmoqda.

Hydromax loyihasining oʻziga xosligi shundaki, u vodorodli yonilgʻi elementlaridan (fuel cells) emas, balki aynan vodorod bilan ishlaydigan ichki yonuv dvigatelidan foydalanadi. Bu texnologiya anʼanaviy dvigatellarning ishlash prinsipini saqlab qolgan holda, atmosferaga zararli chiqindilar chiqarilishini nolga tushirish imkonini beradi.

Yashil texnologiyalar kelajagi

Mutaxassislarning fikricha, JCB tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu loyiha nafaqat sport rekordi, balki kelajak transporti uchun muhim qadamdir. Oʻzbekiston kabi avtomobil sanoati rivojlanayotgan mamlakatlarda ham vodorod texnologiyalariga qiziqish ortib bormoqda. Bunday rekordlar vodorodli dvigatellarning quvvati va ishonchliligini isbotlashga xizmat qiladi.

Hozirda muhandislar jamoasi avtomobilning aerodinamik xususiyatlarini va dvigatelning ekstremal sharoitlardagi chidamliligini oxirgi marta koʻzdan kechirmoqda. Avgust oyidagi poyga vodorodli transport vositalari tarixida yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, loyiha doirasida erishilgan natijalar kelgusida ogʻir sanoat texnikalarini vodorodga oʻtkazishda qoʻllaniladi.

  • Vodorodli dvigatelning ekologik tozaligi;
  • Yuqori tezlanish va quvvat koʻrsatkichlari;
  • Anʼanaviy yonilgʻi tizimlaridan voz kechish imkoniyati;
  • Ekstremal harorat va bosim ostida barqaror ishlash.
JCB kompaniyasining ushbu tashabbusi dunyo boʻylab "yashil energiya"ga oʻtish jarayonini tezlashtirishi mumkin. Agar avgust oyidagi sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, Hydromax rasman dunyodagi eng tezkor vodorodli avtomobil sifatida Ginnesning rekordlar kitobidan joy oladi.

JCBHydromaxVodorodTezlik RekordiAvto-texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda elektromobillar soni jadal o‘sishda davom etmoqdaO‘zbekistonda elektromobillar soni jadal o‘sishda davom etmoqdaBugun, 15:51Issiq havo va elektromobillar: Renault 4 misolida batareya samaradorligi tahliliIssiq havo va elektromobillar: Renault 4 misolida batareya samaradorligi tahliliBugun, 14:58Vauxhall brendi saqlab qolinadi: Stellantis britancha modellarga koʻproq erkinlik beradiVauxhall brendi saqlab qolinadi: Stellantis britancha modellarga koʻproq erkinlik beradiBugun, 12:54BMW M3 Touring yangi davrga qadam qoʻymoqda: Neue Klasse oilasida universal saqlab qolinadiBMW M3 Touring yangi davrga qadam qoʻymoqda: Neue Klasse oilasida universal saqlab qolinadiBugun, 10:51Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdiChery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdiBugun, 09:57Yevropa avtomobil bozorida inqilob: Elektromobillar ilk bor benzinli mashinalardan oʻzib ketdiYevropa avtomobil bozorida inqilob: Elektromobillar ilk bor benzinli mashinalardan oʻzib ketdiBugun, 04:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi