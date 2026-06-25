Rossiya Cellebrite kompaniyasining cheklovlarini chetlab oʻtib, iPhone smartfonlarini buzib kirdi

·33·Texno
Rossiya Cellebrite kompaniyasining cheklovlarini chetlab oʻtib, iPhone smartfonlarini buzib kirdi

Isroilning kiber-ekspertiza sohasidagi yetakchi korxonasi hisoblangan Cellebrite kompaniyasi Rossiya davlat idoralari bilan hamkorlikni toʻxtatganini eʼlon qilganiga qaramay, uning texnologiyalari hamon rossiyalik muxolifatchilarning smartfonlarini buzib kirishda qoʻllanilmoqda. Bu holat Gʻarb texnologik kompaniyalari oʻz mahsulotlari "yovvoyi bozor"ga chiqib ketganidan soʻng, ularning ustidan nazoratni qanchalik tez yoʻqotishi mumkinligini koʻrsatuvchi navbatdagi ogohlantirish boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Toronto universitetining Citizen Lab raqamli huquqlar guruhi tadqiqotchilari Rossiya tergov organlari muxolifatchi va inson huquqlari faoli Andrey Pivovarovning iPhone qurilmasiga kirish uchun aynan Cellebrite texnologiyasidan foydalanganini aniqlashdi. Ushbu voqea 2021-yilning iyun oyida, yaʼni kompaniya Rossiya bozorini rasman tark etganidan uch oy oʻtib sodir boʻlgan. TechCrunch nashri xabariga koʻra, bu kabi holatlar kuzatuv texnologiyalarini jilovlash naqadar qiyin ekanligini isbotlamoqda.

Nazoratni yoʻqotish va texnologik boʻshliqlar

Cellebrite oʻzining rasmiy bayonotlarida 2021-yil mart oyidan boshlab Rossiya hukumati bilan barcha aloqalarni uzganini va hatto masofadan turib oʻz qurilmalarining ishlashini toʻxtatish imkoniyatiga ega ekanligini taʼkidlagan edi. Biroq amaliyotda UFED (Universal Forensic Extraction Device) deb nomlanuvchi qurilmalar litsenziya muddati tugaganidan keyin ham maʼlum darajada ishlashda davom etishi mumkinligi maʼlum boʻldi. Bu esa kompaniyaning oʻz vaʼdalarini toʻliq bajara olmaganidan dalolat beradi.

Isroillik huquqshunos Eitay Mackning fikricha, shunchaki savdoni toʻxtatish yoki dasturiy taʼminot litsenziyasini bekor qilish yetarli emas. Uning soʻzlariga koʻra, Cellebrite oʻz mijozlaridan sotilgan xakerlik uskunalarini qaytarib olishni yoki ularni butunlay yoʻq qilishni talab qilmaydi. Natijada, avvalgi mijozlar eskirgan boʻlsa-da, hali ham samarali boʻlgan asboblardan inson huquqlari faollariga qarshi foydalanishda davom etmoqda.

Citizen Lab katta tadqiqotchisi John Scott-Railtonning taʼkidlashicha, kompaniya oʻz qurilmalarini masofadan turib butunlay yaroqsiz holga keltirish (brick) mexanizmini joriy qilishi lozim. Shuningdek, har bir olingan maʼlumotga raqamli tamgʻa (watermark) bosish orqali, qaysi qurilma yordamida maʼlumot oʻgʻirlanganini aniqlash imkonini yaratish taklif etilmoqda. Bu choralar kompaniyalarga oʻz aybini inkor etish (plausible deniability) davrini tugatishga yordam beradi.

Global miqyosdagi muammolar

Cellebrite faqat Rossiya bilan bogʻliq mashmashalar markazida emas. Kompaniya oʻtmishda oʻz texnologiyalari suiisteʼmol qilingani haqidagi xabarlar ortidan bir qator davlatlar bilan hamkorlikni toʻxtatgan:

  • Xitoy va Gonkong;
  • Myanma;
  • Bangladesh;
  • Serbiya.
Ushbu holat Oʻzbekiston kabi texnologik bozorlar uchun ham dolzarbdir. Zamonaviy kiber-xavfsizlik vositalari va smartfonlarni buzib kirish texnologiyalari nafaqat jinoyatchilikka qarshi kurashish, balki shaxsiy daxlsizlikka tajovuz qilish quroliga ham aylanishi mumkin. Mutaxassislar Gʻarb kompaniyalarining bunday "ikki tomonlama maqsadli" texnologiyalari ustidan xalqaro nazoratni kuchaytirish zarurligini uzoq vaqtdan beri taʼkidlab kelishmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Cellebrite va shunga oʻxshash kompaniyalar oʻz mahsulotlarini sotishdan olayotgan foydasi hamda ularning keyingi taqdiri uchun masʼuliyat oʻrtasidagi muvozanatni topishi shart. Aks holda, hatto eng ilgʻor iPhone himoya tizimlari ham siyosiy bosim va texnologik suiisteʼmollar qarshisida ojiz boʻlib qolaveradi.

CellebriteRossiyaiPhoneXakerlikCitizen Lab
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atom elektromobili krash-testlardan muvaffaqiyatli oʻtdi: Seriyali ishlab chiqarish yaqinAtom elektromobili krash-testlardan muvaffaqiyatli oʻtdi: Seriyali ishlab chiqarish yaqinBugun, 15:57Elon Musk: Neuralink 2026-yilda odamlar oʻrtasida toʻgʻridan-toʻgʻri fikr almashishni yoʻlga qoʻyadiElon Musk: Neuralink 2026-yilda odamlar oʻrtasida toʻgʻridan-toʻgʻri fikr almashishni yoʻlga qoʻyadiBugun, 15:25PC Stim taqdim etildi: Steam Machine konsoliga munosib va kuchliroq raqibPC Stim taqdim etildi: Steam Machine konsoliga munosib va kuchliroq raqibBugun, 14:59Yandex shifokorlar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiYandex shifokorlar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiBugun, 14:25Fujitsu yangi Arrows Alpha 2 smartfonini taqdim etdi: Chidamlilik va nafosat uygʻunligiFujitsu yangi Arrows Alpha 2 smartfonini taqdim etdi: Chidamlilik va nafosat uygʻunligiBugun, 13:52Acemagic M1A Pro Tank Centre: Ixcham korpusda NVIDIA RTX 5060 videokartali mini-PKAcemagic M1A Pro Tank Centre: Ixcham korpusda NVIDIA RTX 5060 videokartali mini-PKBugun, 13:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi