Elon Musk: Neuralink 2026-yilda odamlar oʻrtasida toʻgʻridan-toʻgʻri fikr almashishni yoʻlga qoʻyadi

·31·Texno
Elon Musk: Neuralink 2026-yilda odamlar oʻrtasida toʻgʻridan-toʻgʻri fikr almashishni yoʻlga qoʻyadi

Ilon Mask asos solgan Neuralink kompaniyasi insoniyat tarixidagi eng inqilobiy texnologiyalardan birini — miya implantlari orqali oʻzaro toʻgʻridan-toʻgʻri maʼlumot almashishni namoyish etishga tayyorlanmoqda. Maskning soʻnggi bayonotiga koʻra, 2026-yilga borib odamlar nutq, matn yoki imo-ishoralarsiz, faqatgina fikrlar yordamida muloqot qilish imkoniyatiga ega boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu texnologiya "miya-kompyuter" interfeysi tamoyiliga asoslangan boʻlib, u inson ongidagi signallarni raqamli maʼlumotga aylantirish va ularni boshqa bir inson miyasiga uzatishni koʻzda tutadi. Tesla kompaniyasining sunʼiy intellekt boʻyicha muhandisi Yun-Ta Tsai ushbu jarayonni muloqotning yangi evolyutsion bosqichi deb atadi. Uning fikricha, hozirgi kunda insonlar oʻrtasidagi axborot almashinuvi tildagi cheklovlar va sekin uzatish tezligi tufayli juda past samaradorlikka ega.

Telepatiya va raqamli aloqa kelajagi

Mutaxassislarning tushuntirishicha, anʼanaviy muloqotda inson oʻz fikrini soʻzga aylantirishi (kodlashi), qarshisidagi inson esa uni eshitib, qayta ishlashi (dekodlashi) kerak. Bu jarayon katta vaqt va energiya talab qiladi. Neuralink taklif etayotgan yechim esa ushbu bosqichlarni chetlab oʻtib, fikrlarni "latent fazoda" toʻgʻridan-toʻgʻri almashish imkonini beradi. Bu amalda ilmiy-fantastik filmlardagi telepatiyaning real koʻrinishidir.

Maʼlumotlarga koʻra, Neuralink oʻtgan yiliyoq oʻzining miya implantlari uchun "Telepatiya" (Telepathy) va "Telekinez" (Telekinesis) savdo belgilarini roʻyxatdan oʻtkazish uchun ariza topshirgan edi. Hozirda ushbu qurilmalar asosan falaj boʻlgan insonlarga kompyuter va smartfonlarni fikr kuchi bilan boshqarishga yordam berish uchun moʻljallangan boʻlsa-da, kelajakda ularning funksionalligi kengayishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham bu yangilik katta ahamiyatga ega. Mamlakatimizda neyrotexnologiyalar va sunʼiy intellekt sohasi endi rivojlanayotgan bir paytda, global miqyosdagi bunday oʻzgarishlar kelajakda taʼlim, tibbiyot va raqamli xizmatlar koʻrsatish formatini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Ayniqsa, imkoniyati cheklangan shaxslarning jamiyatga integratsiyalashuvida bu texnologiya beqiyos rol oʻynaydi.

Biroq, bu kabi texnologiyalar nafaqat texnik, balki jiddiy axloqiy va xavfsizlik masalalarini ham keltirib chiqaradi. Inson fikrlarining daxlsizligi, shaxsiy maʼlumotlar himoyasi va miyaga tashqi aralashuv xavfi kabi muammolar hozirda olimlar va huquqshunoslar oʻrtasida qizgʻin muhokama qilinmoqda. Shunga qaramay, Ilon Mask 2026-yilni insoniyat uchun yangi davr ibtidosi sifatida belgilagan.

NeuralinkElon MuskTexnologiyaTelepatiyaKelajak
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atom elektromobili krash-testlardan muvaffaqiyatli oʻtdi: Seriyali ishlab chiqarish yaqinAtom elektromobili krash-testlardan muvaffaqiyatli oʻtdi: Seriyali ishlab chiqarish yaqinBugun, 15:57Rossiya Cellebrite kompaniyasining cheklovlarini chetlab oʻtib, iPhone smartfonlarini buzib kirdiRossiya Cellebrite kompaniyasining cheklovlarini chetlab oʻtib, iPhone smartfonlarini buzib kirdiBugun, 15:26PC Stim taqdim etildi: Steam Machine konsoliga munosib va kuchliroq raqibPC Stim taqdim etildi: Steam Machine konsoliga munosib va kuchliroq raqibBugun, 14:59Yandex shifokorlar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiYandex shifokorlar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiBugun, 14:25Fujitsu yangi Arrows Alpha 2 smartfonini taqdim etdi: Chidamlilik va nafosat uygʻunligiFujitsu yangi Arrows Alpha 2 smartfonini taqdim etdi: Chidamlilik va nafosat uygʻunligiBugun, 13:52Acemagic M1A Pro Tank Centre: Ixcham korpusda NVIDIA RTX 5060 videokartali mini-PKAcemagic M1A Pro Tank Centre: Ixcham korpusda NVIDIA RTX 5060 videokartali mini-PKBugun, 13:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi