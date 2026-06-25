Elon Musk: Neuralink 2026-yilda odamlar oʻrtasida toʻgʻridan-toʻgʻri fikr almashishni yoʻlga qoʻyadi
Ilon Mask asos solgan Neuralink kompaniyasi insoniyat tarixidagi eng inqilobiy texnologiyalardan birini — miya implantlari orqali oʻzaro toʻgʻridan-toʻgʻri maʼlumot almashishni namoyish etishga tayyorlanmoqda. Maskning soʻnggi bayonotiga koʻra, 2026-yilga borib odamlar nutq, matn yoki imo-ishoralarsiz, faqatgina fikrlar yordamida muloqot qilish imkoniyatiga ega boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu texnologiya "miya-kompyuter" interfeysi tamoyiliga asoslangan boʻlib, u inson ongidagi signallarni raqamli maʼlumotga aylantirish va ularni boshqa bir inson miyasiga uzatishni koʻzda tutadi. Tesla kompaniyasining sunʼiy intellekt boʻyicha muhandisi Yun-Ta Tsai ushbu jarayonni muloqotning yangi evolyutsion bosqichi deb atadi. Uning fikricha, hozirgi kunda insonlar oʻrtasidagi axborot almashinuvi tildagi cheklovlar va sekin uzatish tezligi tufayli juda past samaradorlikka ega.
Telepatiya va raqamli aloqa kelajagiMutaxassislarning tushuntirishicha, anʼanaviy muloqotda inson oʻz fikrini soʻzga aylantirishi (kodlashi), qarshisidagi inson esa uni eshitib, qayta ishlashi (dekodlashi) kerak. Bu jarayon katta vaqt va energiya talab qiladi. Neuralink taklif etayotgan yechim esa ushbu bosqichlarni chetlab oʻtib, fikrlarni "latent fazoda" toʻgʻridan-toʻgʻri almashish imkonini beradi. Bu amalda ilmiy-fantastik filmlardagi telepatiyaning real koʻrinishidir.
Maʼlumotlarga koʻra, Neuralink oʻtgan yiliyoq oʻzining miya implantlari uchun "Telepatiya" (Telepathy) va "Telekinez" (Telekinesis) savdo belgilarini roʻyxatdan oʻtkazish uchun ariza topshirgan edi. Hozirda ushbu qurilmalar asosan falaj boʻlgan insonlarga kompyuter va smartfonlarni fikr kuchi bilan boshqarishga yordam berish uchun moʻljallangan boʻlsa-da, kelajakda ularning funksionalligi kengayishi kutilmoqda.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham bu yangilik katta ahamiyatga ega. Mamlakatimizda neyrotexnologiyalar va sunʼiy intellekt sohasi endi rivojlanayotgan bir paytda, global miqyosdagi bunday oʻzgarishlar kelajakda taʼlim, tibbiyot va raqamli xizmatlar koʻrsatish formatini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Ayniqsa, imkoniyati cheklangan shaxslarning jamiyatga integratsiyalashuvida bu texnologiya beqiyos rol oʻynaydi.
Biroq, bu kabi texnologiyalar nafaqat texnik, balki jiddiy axloqiy va xavfsizlik masalalarini ham keltirib chiqaradi. Inson fikrlarining daxlsizligi, shaxsiy maʼlumotlar himoyasi va miyaga tashqi aralashuv xavfi kabi muammolar hozirda olimlar va huquqshunoslar oʻrtasida qizgʻin muhokama qilinmoqda. Shunga qaramay, Ilon Mask 2026-yilni insoniyat uchun yangi davr ibtidosi sifatida belgilagan.
…