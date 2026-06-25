Abituriyentlar diqqatiga: qabul bugun tugaydi

·0·O‘zbekiston
Abituriyentlar diqqatiga: qabul bugun tugaydi

O‘zbekistonda davlat oliy va professional ta’lim muassasalariga 2026/2027 o‘quv yili uchun hujjat topshirish jarayoni bugun, 25 iyun kuni yakunlanadi.

Abituriyentlar hujjatlarini my.uzbmb.uz platformasi orqali soat 23:59 ga qadar onlayn tarzda topshirishlari mumkin. Mutaxassislar hujjat topshirishni so‘nggi daqiqalarga qoldirmaslikni tavsiya etmoqda.

Huquqshunos va bloger Xushnudbek Xudoyberdiyevning ta’kidlashicha, kunning ikkinchi yarmida tizimga kiruvchilar soni keskin ortishi mumkin.

“Kun oxiriga borib serverlarga yuklama oshsa, kutilmagan texnik nosozliklar yoki tizimda sekinlashishlar yuzaga kelishi ehtimoldan xoli emas. Shu sababli ro‘yxatdan o‘tishni imkon qadar ertaroq yakunlab qo‘yish maqsadga muvofiq”, — deydi u.

Bilim va malakalarni baholash agentligi ma’lumotiga ko‘ra, 25 iyun kuni soat 08:05 holatida 691 ming 450 nafar abituriyent ro‘yxatdan o‘tgan.

Ularning 315 ming 717 nafari yoki 46,3 foizini erkaklar, 365 ming 733 nafari yoki 53,7 foizini esa ayollar tashkil etmoqda.

Qabulning yakunlanishiga sanoqli soatlar qolgan bir paytda hujjat topshirmagan abituriyentlarga shoshilish tavsiya etilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda kiviga talab keskin oshdi: asosiy ta’minotchi qaysi davlat?O‘zbekistonda kiviga talab keskin oshdi: asosiy ta’minotchi qaysi davlat?Bugun, 15:56Ertaga havo 44 darajagacha ko‘tariladiErtaga havo 44 darajagacha ko‘tariladiBugun, 14:03O‘zbekistonda «Yashil ta’mir» va energiya tejamkor uylar davri boshlanmoqdaO‘zbekistonda «Yashil ta’mir» va energiya tejamkor uylar davri boshlanmoqdaBugun, 13:40Mirzo Ulug‘bek tumanining ayrim hududlarida elektr o‘chiriladiMirzo Ulug‘bek tumanining ayrim hududlarida elektr o‘chiriladiBugun, 09:48Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildiFarg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildiKecha, 21:19Energetika vazirligida yangi tayinlovlar amalga oshirildiEnergetika vazirligida yangi tayinlovlar amalga oshirildiKecha, 18:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbekiston transport tizimi tubdan yangilanib yangi aeroportlar quriladi
O‘zbekiston transport tizimi tubdan yangilanib yangi aeroportlar quriladi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar