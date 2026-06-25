Vinicius Junior Ancelotti bilan garovda yutdi: Braziliya yulduzidan tarixiy natija

·30·Sport
Vinicius Junior Ancelotti bilan garovda yutdi: Braziliya yulduzidan tarixiy natija

Braziliya terma jamoasining yulduzli hujumchisi Vinicius Junior Jahon chempionati guruh bosqichidagi yorqin oʻyinidan soʻng, Real Madrid bosh murabbiyi Carlo Ancelotti bilan bogʻliq qiziqarli voqeani ochiqladi. Shotlandiyaga qarshi kechgan bahsda dubl qayd etgan futbolchi, nafaqat jamoasining gʻalabasini taʼminladi, balki murabbiyi bilan boʻlgan oʻziga xos garovda ham gʻolib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mayami shahridagi Hard Rock Stadium oʻyingohida boʻlib oʻtgan uchrashuvda Braziliya terma jamoasi Shotlandiya ustidan ishonchli gʻalabaga erishib, "C" guruhi peshqadami sifatida pley-off bosqichiga yoʻl oldi. Oʻyinning asosiy qahramoniga aylangan Vinicius Junior uchrashuvdan soʻng bergan intervyusida murabbiyi Carlo Ancelotti uning bosh bilan gol ura olishiga shubha qilganini taʼkidladi.

Ancelotti va "imkonsiz" gol

Goal.com nashrining xabar berishicha, Vinicius va Ancelotti oʻrtasida oʻziga xos shaxsiy kelishuv boʻlgan. Murabbiy braziliyalik hujumchining havodagi kurashlarda va bosh bilan zarba berishda unchalik kuchli emasligini aytib, uning bosh bilan gol urishini "imkonsiz" deb atagan edi. Biroq Shotlandiya bilan oʻyinda aynan Bruno Guimaraesning uzatmasidan soʻng Vinicius Junior bosh bilan raqib darvozasini ishgʻol qildi.

"Men statistikalar haqida qaygʻurmayman, asosiysi Selecao uchun foyda keltirish. Bugun hattoki bosh bilan ham gol urdim. Men buni murabbiyimga vaʼda qilgan edim, u esa buni deyarli imkonsiz deb hisoblab, agar uddalasam sovgʻa berishini aytgandi. Endi sovgʻani kutaman", — deya hazillashdi 25 yoshli forvard.

Tarixiy natija va afsonalar safiga qoʻshilish

Ushbu oʻyindagi muvaffaqiyat Vinicius Junior uchun shunchaki gʻalaba emas, balki tarixiy koʻrsatkichga aylandi. U Jahon chempionatining bitta tahririda guruh bosqichining barcha oʻyinlarida gol urishga muvaffaq boʻlgan sakkizinchi braziliyalik futbolchi sifatida tarixga kirdi. Shu tariqa, u Braziliya futboli afsonalari erishgan natijani takrorlashga muvaffaq boʻldi.

Shunga qaramay, hujumchi shaxsiy yutuqlardan koʻra jamoaviy muvaffaqiyatni ustun qoʻymoqda. Uning soʻzlariga koʻra, endigi asosiy maqsad pley-off bosqichida yanada kuchliroq oʻyin koʻrsatish va chempionlik sari odimlashdir. Shotlandiya bilan bahsda braziliyaliklar raqib himoyasidagi xatolardan unumli foydalanib, oʻzlarining favorit ekanliklarini yana bir bor isbotlashdi.

Oʻyinning 7-daqiqasidayoq hisobni ochgan Vinicius, birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida oʻzining ikkinchi golini nishonladi. VAR tizimi uning yana bir golini qoidabuzarlik sababli bekor qilganiga qaramay, hujumchi oʻz maqsadiga erishdi. Endilikda butun futbol jamoatchiligi Carlo Ancelotti oʻz shogirdiga qanday sovgʻa tayyorlashini qiziqish bilan kutmoqda.

Vinicius JuniorBraziliyaReal MadridCarlo AncelottiJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi ilk o‘yiniga qanday baho berdi?Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi ilk o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 15:00Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiPley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiBugun, 14:55Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Bugun, 14:35Bugun «D», «E» va «F» guruhlarida hal qiluvchi o‘yinlar o‘tkaziladiBugun «D», «E» va «F» guruhlarida hal qiluvchi o‘yinlar o‘tkaziladiBugun, 14:34«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!Bugun, 14:34Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Bugun, 14:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi