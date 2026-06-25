Vinicius Junior Ancelotti bilan garovda yutdi: Braziliya yulduzidan tarixiy natija
Braziliya terma jamoasining yulduzli hujumchisi Vinicius Junior Jahon chempionati guruh bosqichidagi yorqin oʻyinidan soʻng, Real Madrid bosh murabbiyi Carlo Ancelotti bilan bogʻliq qiziqarli voqeani ochiqladi. Shotlandiyaga qarshi kechgan bahsda dubl qayd etgan futbolchi, nafaqat jamoasining gʻalabasini taʼminladi, balki murabbiyi bilan boʻlgan oʻziga xos garovda ham gʻolib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mayami shahridagi Hard Rock Stadium oʻyingohida boʻlib oʻtgan uchrashuvda Braziliya terma jamoasi Shotlandiya ustidan ishonchli gʻalabaga erishib, "C" guruhi peshqadami sifatida pley-off bosqichiga yoʻl oldi. Oʻyinning asosiy qahramoniga aylangan Vinicius Junior uchrashuvdan soʻng bergan intervyusida murabbiyi Carlo Ancelotti uning bosh bilan gol ura olishiga shubha qilganini taʼkidladi.
Ancelotti va "imkonsiz" golGoal.com nashrining xabar berishicha, Vinicius va Ancelotti oʻrtasida oʻziga xos shaxsiy kelishuv boʻlgan. Murabbiy braziliyalik hujumchining havodagi kurashlarda va bosh bilan zarba berishda unchalik kuchli emasligini aytib, uning bosh bilan gol urishini "imkonsiz" deb atagan edi. Biroq Shotlandiya bilan oʻyinda aynan Bruno Guimaraesning uzatmasidan soʻng Vinicius Junior bosh bilan raqib darvozasini ishgʻol qildi.
"Men statistikalar haqida qaygʻurmayman, asosiysi Selecao uchun foyda keltirish. Bugun hattoki bosh bilan ham gol urdim. Men buni murabbiyimga vaʼda qilgan edim, u esa buni deyarli imkonsiz deb hisoblab, agar uddalasam sovgʻa berishini aytgandi. Endi sovgʻani kutaman", — deya hazillashdi 25 yoshli forvard.
Tarixiy natija va afsonalar safiga qoʻshilishUshbu oʻyindagi muvaffaqiyat Vinicius Junior uchun shunchaki gʻalaba emas, balki tarixiy koʻrsatkichga aylandi. U Jahon chempionatining bitta tahririda guruh bosqichining barcha oʻyinlarida gol urishga muvaffaq boʻlgan sakkizinchi braziliyalik futbolchi sifatida tarixga kirdi. Shu tariqa, u Braziliya futboli afsonalari erishgan natijani takrorlashga muvaffaq boʻldi.
Shunga qaramay, hujumchi shaxsiy yutuqlardan koʻra jamoaviy muvaffaqiyatni ustun qoʻymoqda. Uning soʻzlariga koʻra, endigi asosiy maqsad pley-off bosqichida yanada kuchliroq oʻyin koʻrsatish va chempionlik sari odimlashdir. Shotlandiya bilan bahsda braziliyaliklar raqib himoyasidagi xatolardan unumli foydalanib, oʻzlarining favorit ekanliklarini yana bir bor isbotlashdi.
Oʻyinning 7-daqiqasidayoq hisobni ochgan Vinicius, birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida oʻzining ikkinchi golini nishonladi. VAR tizimi uning yana bir golini qoidabuzarlik sababli bekor qilganiga qaramay, hujumchi oʻz maqsadiga erishdi. Endilikda butun futbol jamoatchiligi Carlo Ancelotti oʻz shogirdiga qanday sovgʻa tayyorlashini qiziqish bilan kutmoqda.
…