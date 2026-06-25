Atom elektromobili krash-testlardan muvaffaqiyatli oʻtdi: Seriyali ishlab chiqarish yaqin

·0·Texno
Atom elektromobili krash-testlardan muvaffaqiyatli oʻtdi: Seriyali ishlab chiqarish yaqin

Rossiyaning yangi avlod elektr transporti loyihasi boʻlmish Atom elektromobili barcha zaruriy sertifikatsiya krash-testlaridan muvaffaqiyatli oʻtdi. Ishlab chiqaruvchi “Kama” aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati xabariga koʻra, ushbu sinovlar yakunlanishi modelni seriyali ishlab chiqarish va sotuvga chiqarish yoʻlidagi eng muhim toʻsiqlardan biri bartaraf etilganini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov jarayonlari Rossiya davlat ilmiy markazi “NAMI” poligonida oʻtkazildi. Mutaxassislar avtomobilning nafaqat xavfsizlik darajasini, balki uning resurs imkoniyatlari, iqlimiy chidamliligi va korroziyaga qarshi xususiyatlarini ham batafsil oʻrgandilar. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sinovlar uchun ikkita seriyali namuna tanlab olingan boʻlib, ularning har biri alohida yoʻnalishda tekshiruvdan oʻtkazilgan.

Konstruksion murakkablik va xavfsizlik yechimlari

Birinchi avtomobil soatiga 56 km tezlikda, old qismining 40 foizli qoplamasi bilan toʻqnashuvni simulyatsiya qiluvchi frontal krash-testdan oʻtdi. Ikkinchi namuna esa 50 km/ch tezlikda harakatlanayotgan 950 kilogrammli arava yordamida yon tomondan zarba qabul qildi. Taʼkidlash joizki, Atom elektromobili markaziy ustun (stoyka)ga ega emas va uning eshiklari qarama-qarshi tomonga ochiladi. Bu esa konstruksion jihatdan yon zarbalarga chidamlilik masalasini ancha murakkablashtiradi.

Muhandislarning soʻzlariga koʻra, markaziy ustun yoʻqligi sababli asosiy yuklama pol panellari, ostonalar, qulflar, tom va eshiklarning oʻziga taqsimlangan. Sinovlar davomida toʻrt xil poʻlat va alyuminiy qotishmasidan tayyorlangan kuzov karkasi oʻzining mustahkamligini isbotladi. Zarba paytida barcha tizimlar shtat rejimida ishladi: xavfsizlik yostiqchalari va kamarlar belgilangan vaqtda ishga tushdi, xavfsizlik pardalari esa oynalarni toʻliq qopladi.

Texnik imkoniyatlar va bozor istiqbollari

Eng muhim jihatlardan biri shundaki, kuchli zarbadan soʻng ham elektromobilning yuqori voltli tizimi va akkumulyator batareyasi oʻz yaxlitligini saqlab qolgan. Bu yongʻin xavfsizligi va yoʻlovchilar hayotini saqlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Atom elektromobili bir marta quvvatlanish orqali 500 kilometrgacha masofani bosib oʻta oladi va 100 km/ch tezlikka 8 soniyada erishadi.

Yangi model “Moskvich” zavodi quvvatlarida yigʻilishi rejalashtirilgan. Hozircha eʼlon qilingan dastlabki narxlar 3 million rubldan boshlanishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida elektromobillarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, ushbu ixcham va zamonaviy model mintaqaviy eksport salohiyatiga ham ega boʻlishi mumkin. Hozirda kompaniya ishlab chiqarish liniyalarini yakuniy sozlash ishlarini olib bormoqda.

AtomElektromobilKrash-testTexnologiyaAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Cellebrite kompaniyasining cheklovlarini chetlab oʻtib, iPhone smartfonlarini buzib kirdiRossiya Cellebrite kompaniyasining cheklovlarini chetlab oʻtib, iPhone smartfonlarini buzib kirdiBugun, 15:26Elon Musk: Neuralink 2026-yilda odamlar oʻrtasida toʻgʻridan-toʻgʻri fikr almashishni yoʻlga qoʻyadiElon Musk: Neuralink 2026-yilda odamlar oʻrtasida toʻgʻridan-toʻgʻri fikr almashishni yoʻlga qoʻyadiBugun, 15:25PC Stim taqdim etildi: Steam Machine konsoliga munosib va kuchliroq raqibPC Stim taqdim etildi: Steam Machine konsoliga munosib va kuchliroq raqibBugun, 14:59Yandex shifokorlar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiYandex shifokorlar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiBugun, 14:25Fujitsu yangi Arrows Alpha 2 smartfonini taqdim etdi: Chidamlilik va nafosat uygʻunligiFujitsu yangi Arrows Alpha 2 smartfonini taqdim etdi: Chidamlilik va nafosat uygʻunligiBugun, 13:52Acemagic M1A Pro Tank Centre: Ixcham korpusda NVIDIA RTX 5060 videokartali mini-PKAcemagic M1A Pro Tank Centre: Ixcham korpusda NVIDIA RTX 5060 videokartali mini-PKBugun, 13:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi