Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi ilk o‘yiniga qanday baho berdi?

·0·Sport
Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi ilk o‘yiniga qanday baho berdi?

Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti Neymarning 2026 yilgi jahon chempionatidagi ilk ishtiroki haqida fikr bildirdi.

33 yoshli hujumchi guruh bosqichining 3-turidan o‘rin olgan Shotlandiyaga qarshi uchrashuvda zaxiradan maydonga tushdi. U bahsning so‘nggi 12 daqiqasida harakat qildi, Braziliya esa raqibini 3:0 hisobida ishonchli mag‘lub etdi.

Anchelottining ta’kidlashicha, Neymar bu imkoniyatga tiklanish jarayonidagi mehnati va professional munosabati bilan haqli ravishda erishgan.

«Neymar maydonga tushish imkoniyatini bunga munosib bo‘lgani uchun oldi. U tiklanish jarayonida juda ko‘p mehnat qildi va yuqori darajadagi professionallik namoyish etdi», — dedi italiyalik mutaxassis.

Shotlandiyaga qarshi bahs Neymar uchun jarohatdan keyingi muhim qaytish bo‘ldi. Futbolchi aynan shu uchrashuvda JCH-2026dagi dastlabki daqiqalarini o‘tkazdi.

Mazkur g‘alabadan keyin Braziliya 7 ochko to‘plab, «C» guruhida birinchi o‘rinni egalladi va pley-off bosqichiga yo‘l oldi. Marokash ham 7 ochko jamg‘ardi, ammo to‘plar nisbati bo‘yicha ikkinchi pog‘onada qoldi.

Shu tariqa, Braziliya milliy jamoasi guruh bosqichini mag‘lubiyatsiz yakunladi. Neymarning maydonga qaytishi esa pley-off oldidan jamoa uchun qo‘shimcha kuch va muhim ruhiy turtki bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiPley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiBugun, 14:55Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Yevropa skautlari Behruz Karimovni kuzatishda davom etmoqda!Bugun, 14:35Bugun «D», «E» va «F» guruhlarida hal qiluvchi o‘yinlar o‘tkaziladiBugun «D», «E» va «F» guruhlarida hal qiluvchi o‘yinlar o‘tkaziladiBugun, 14:34«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!Bugun, 14:34Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Transfer bombasi: «Fenerbahche» Shomurodov uchun 3 ta yulduz va millionlarni tikmoqchi!Bugun, 14:31Kongoliklar O‘zbekistonga qarshi o‘yinni «hayot-mamot bahsi» deb atadiKongoliklar O‘zbekistonga qarshi o‘yinni «hayot-mamot bahsi» deb atadiBugun, 14:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi