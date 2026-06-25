Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi ilk o‘yiniga qanday baho berdi?
Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti Neymarning 2026 yilgi jahon chempionatidagi ilk ishtiroki haqida fikr bildirdi.
33 yoshli hujumchi guruh bosqichining 3-turidan o‘rin olgan Shotlandiyaga qarshi uchrashuvda zaxiradan maydonga tushdi. U bahsning so‘nggi 12 daqiqasida harakat qildi, Braziliya esa raqibini 3:0 hisobida ishonchli mag‘lub etdi.
Anchelottining ta’kidlashicha, Neymar bu imkoniyatga tiklanish jarayonidagi mehnati va professional munosabati bilan haqli ravishda erishgan.
«Neymar maydonga tushish imkoniyatini bunga munosib bo‘lgani uchun oldi. U tiklanish jarayonida juda ko‘p mehnat qildi va yuqori darajadagi professionallik namoyish etdi», — dedi italiyalik mutaxassis.
Shotlandiyaga qarshi bahs Neymar uchun jarohatdan keyingi muhim qaytish bo‘ldi. Futbolchi aynan shu uchrashuvda JCH-2026dagi dastlabki daqiqalarini o‘tkazdi.
Mazkur g‘alabadan keyin Braziliya 7 ochko to‘plab, «C» guruhida birinchi o‘rinni egalladi va pley-off bosqichiga yo‘l oldi. Marokash ham 7 ochko jamg‘ardi, ammo to‘plar nisbati bo‘yicha ikkinchi pog‘onada qoldi.
Shu tariqa, Braziliya milliy jamoasi guruh bosqichini mag‘lubiyatsiz yakunladi. Neymarning maydonga qaytishi esa pley-off oldidan jamoa uchun qo‘shimcha kuch va muhim ruhiy turtki bo‘ldi.
…