Arsenalning rekord transferi: Declan Rice qanday qilib jahon darajasidagi yulduzga aylandi
Londonning Arsenal klubi tomonidan 105 million funt sterling evaziga sotib olingan Declan Rice bugungi kunda nafaqat Angliya Premer-ligasi, balki jahon futbolining eng kuchli yarim himoyachilaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Vest Xem safidan "toʻpchilar" tarkibiga oʻtish futbolchining faoliyatida tub burilish yasadi va uning oʻyin darajasini bir necha pogʻonaga koʻtardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliya terma jamoasining sobiq sardori Terry Butcher Goal.com nashriga bergan intervyusida Rice’ning oʻsishini yuqori baholadi. Uning fikricha, bunday katta hajmdagi transfer va nufuzli klubga oʻtish futbolchidan ruhiy va jismoniy jihatdan mutlaqo yangi darajaga chiqishni talab qiladi. Butcher oʻz tajribasidan kelib chiqib, katta klublardagi bosim va raqobat oʻyinchini oʻz ustida koʻproq ishlashga majbur qilishini ta’kidladi.
Rice avvallari asosan tayanch yarim himoyachisi yoki himoyachi sifatida koʻrilgan boʻlsa, Arsenal tizimida u haqiqiy "box-to-box" ijrochisiga aylandi. Endilikda u nafaqat raqib hujumlarini qaytarishda, balki golli uzatmalar berish va standart vaziyatlardan unumli foydalanishda ham jamoasining asosiy quroli hisoblanadi. Uning oʻyinidagi koʻp qirralilik Mikel Arteta uslubiga mukammal darajada mos tushdi.
Sardorlik sari yoʻl va yangi mas’uliyatTerry Butcherning soʻzlariga koʻra, Declan Rice kelajakda Angliya terma jamoasida Harry Kane’dan sardorlik bogʻichini qabul qilib olishga eng munosib nomzoddir. Uning maydondagi yetakchilik qobiliyati va xarakteri uni jamoaning haqiqiy motoriga aylantirgan. Vest Xem kabi oʻrta pogʻonadagi jamoadan chempionlik uchun kurashadigan Arsenal’ga oʻtish uning ruhiyatini toblay oldi.
"Vest Xem safida oʻynaganingizda, raqiblar sizni magʻlub etish mumkinligini bilishadi. Ammo Arsenal libosida maydonga tushsangiz, hamma sizni yengishni istaydi, bu esa har bir bahsda 100 foiz kuch bilan oʻynashni talab qiladi", — deydi Butcher. Uning fikricha, Rice ayni damda Ballon d’Or sovriniga da’vogar boʻla oladigan darajadagi elit futbolchilar qatoriga kirib ulgurgan.
Hozirda 27 yoshni qarshi olgan yarim himoyachi nafaqat klub darajasida, balki xalqaro maydonda ham katta maqsadlarni koʻzlamoqda. Uning Arsenal bilan Premer-ligada gʻolib chiqish va Angliya bilan Jahon chempionatida zafar quchish imkoniyatlari yuqori baholanmoqda. Chelsi akademiyasidan haydalgan yosh yigitchaning bugungi muvaffaqiyati koʻplab yosh futbolchilar uchun oʻrnak boʻlib xizmat qiladi.
Xulosa qilib aytganda, Arsenal tomonidan sarflangan rekord mablagʻ oʻzini toʻliq oqladi. Declan Rice nafaqat maydon markazidagi muammolarni hal qildi, balki jamoaning gʻoliblik mentalitetini shakllantirishda ham muhim rol oʻynamoqda. Uning transferi zamonaviy futbolda toʻgʻri tanlangan loyiha va murabbiy ishonchi futbolchini qanchalik oʻzgartirishi mumkinligiga yorqin misoldir.
…