Arsenalning rekord transferi: Declan Rice qanday qilib jahon darajasidagi yulduzga aylandi

·0·Sport
Arsenalning rekord transferi: Declan Rice qanday qilib jahon darajasidagi yulduzga aylandi

Londonning Arsenal klubi tomonidan 105 million funt sterling evaziga sotib olingan Declan Rice bugungi kunda nafaqat Angliya Premer-ligasi, balki jahon futbolining eng kuchli yarim himoyachilaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Vest Xem safidan "toʻpchilar" tarkibiga oʻtish futbolchining faoliyatida tub burilish yasadi va uning oʻyin darajasini bir necha pogʻonaga koʻtardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya terma jamoasining sobiq sardori Terry Butcher Goal.com nashriga bergan intervyusida Rice’ning oʻsishini yuqori baholadi. Uning fikricha, bunday katta hajmdagi transfer va nufuzli klubga oʻtish futbolchidan ruhiy va jismoniy jihatdan mutlaqo yangi darajaga chiqishni talab qiladi. Butcher oʻz tajribasidan kelib chiqib, katta klublardagi bosim va raqobat oʻyinchini oʻz ustida koʻproq ishlashga majbur qilishini ta’kidladi.

Rice avvallari asosan tayanch yarim himoyachisi yoki himoyachi sifatida koʻrilgan boʻlsa, Arsenal tizimida u haqiqiy "box-to-box" ijrochisiga aylandi. Endilikda u nafaqat raqib hujumlarini qaytarishda, balki golli uzatmalar berish va standart vaziyatlardan unumli foydalanishda ham jamoasining asosiy quroli hisoblanadi. Uning oʻyinidagi koʻp qirralilik Mikel Arteta uslubiga mukammal darajada mos tushdi.

Sardorlik sari yoʻl va yangi mas’uliyat

Terry Butcherning soʻzlariga koʻra, Declan Rice kelajakda Angliya terma jamoasida Harry Kane’dan sardorlik bogʻichini qabul qilib olishga eng munosib nomzoddir. Uning maydondagi yetakchilik qobiliyati va xarakteri uni jamoaning haqiqiy motoriga aylantirgan. Vest Xem kabi oʻrta pogʻonadagi jamoadan chempionlik uchun kurashadigan Arsenal’ga oʻtish uning ruhiyatini toblay oldi.

"Vest Xem safida oʻynaganingizda, raqiblar sizni magʻlub etish mumkinligini bilishadi. Ammo Arsenal libosida maydonga tushsangiz, hamma sizni yengishni istaydi, bu esa har bir bahsda 100 foiz kuch bilan oʻynashni talab qiladi", — deydi Butcher. Uning fikricha, Rice ayni damda Ballon d’Or sovriniga da’vogar boʻla oladigan darajadagi elit futbolchilar qatoriga kirib ulgurgan.

Hozirda 27 yoshni qarshi olgan yarim himoyachi nafaqat klub darajasida, balki xalqaro maydonda ham katta maqsadlarni koʻzlamoqda. Uning Arsenal bilan Premer-ligada gʻolib chiqish va Angliya bilan Jahon chempionatida zafar quchish imkoniyatlari yuqori baholanmoqda. Chelsi akademiyasidan haydalgan yosh yigitchaning bugungi muvaffaqiyati koʻplab yosh futbolchilar uchun oʻrnak boʻlib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Arsenal tomonidan sarflangan rekord mablagʻ oʻzini toʻliq oqladi. Declan Rice nafaqat maydon markazidagi muammolarni hal qildi, balki jamoaning gʻoliblik mentalitetini shakllantirishda ham muhim rol oʻynamoqda. Uning transferi zamonaviy futbolda toʻgʻri tanlangan loyiha va murabbiy ishonchi futbolchini qanchalik oʻzgartirishi mumkinligiga yorqin misoldir.

ArsenalDeclan RiceAngliyaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gi Stefan: «Mbappeni qanday tanqid qilish mumkin?»Gi Stefan: «Mbappeni qanday tanqid qilish mumkin?»Bugun, 18:46Mourino «Real» futbolchilariga JCH-2026 dan ertaroq qaytishni tiladiMourino «Real» futbolchilariga JCH-2026 dan ertaroq qaytishni tiladiBugun, 18:42Braziliya JCH-2026dagi hakamlik ustidan FIFAga rasmiy shikoyat kiritdiBraziliya JCH-2026dagi hakamlik ustidan FIFAga rasmiy shikoyat kiritdiBugun, 18:30Paulu Barboza: «O‘zbekiston avvalgi o‘yiniga yaqinlasha olmadi»Paulu Barboza: «O‘zbekiston avvalgi o‘yiniga yaqinlasha olmadi»Bugun, 18:21Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 18:19Chelsi yulduzi Pedro Neto Jahon chempionatining eng kelishgan futbolchisi deb topildiChelsi yulduzi Pedro Neto Jahon chempionatining eng kelishgan futbolchisi deb topildiBugun, 17:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi