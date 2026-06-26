Kerjakov: «O‘zbekistonning pley-offga chiqishi uchun mo‘jiza kerak»

·0·Sport
Kerjakov: «O‘zbekistonning pley-offga chiqishi uchun mo‘jiza kerak»

Rossiyalik sobiq futbolchi Aleksandr Kerjakov O‘zbekiston milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionati pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatlari haqida fikr bildirdi.

Ma’lumki, O‘zbekiston terma jamoasi guruh bosqichining 3-turida uchinchi o‘rin uchun asosiy raqobatchisi hisoblangan Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushadi.

Kerjakovning fikricha, O‘zbekistonning keyingi bosqichga yo‘l olish imkoniyati juda past. Buning uchun jamoa Kongo DRni katta hisobda mag‘lub etishi talab qilinadi.

«O‘zbekistonning jahon chempionatida guruhdan chiqish imkoniyatlari juda kam. Sababi Kongo DR milliy jamoasini o‘ta yirik hisobda mag‘lub etish kerak», — dedi u.

Sobiq hujumchi ushbu vaziyatda mo‘jiza yuz berishiga ishonmayotganini ham yashirmadi.

«Qandaydir mo‘jiza ro‘y berib, O‘zbekiston pley-offga chiqadi, deb o‘ylamayman», — deya qo‘shimcha qildi Kerjakov.

Rossiyalik mutaxassis O‘zbekistonning mundialga yo‘l olganining o‘zi mamlakat futboli uchun katta yutuq ekanini ta’kidladi. U bu jihatdan jamoani JCH-2026da ishtirok etgan Kyurasao terma jamoasi bilan qiyosladi.

«Bu jamoa haqida xuddi Kyurasao milliy jamoasi kabi gapirish mumkin. Jahon chempionatiga chiqishning o‘zi O‘zbekiston futboli uchun katta muvaffaqiyat. Kelajakda ular ushbu natijani yanada rivojlantirishiga umid qilaman», — dedi Kerjakov jurnalist Nikolay Baranov bilan suhbatda.

Endi O‘zbekiston terma jamoasi so‘nggi turda Kongo DRga qarshi g‘alaba qozonib, turnirdagi imkoniyatini oxirigacha saqlab qolishga harakat qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan yangi murabbiy tayinladi: Ruud Gullit Kristian Pulishichni xavfdan ogohlantirdiMilan yangi murabbiy tayinladi: Ruud Gullit Kristian Pulishichni xavfdan ogohlantirdiBugun, 21:16Andrey Fyodorov: «Men Kannavaro o‘rniga Kapadzeni qoldirardim»Andrey Fyodorov: «Men Kannavaro o‘rniga Kapadzeni qoldirardim»Bugun, 20:53Vitaliy Denisov O‘zbekistonning muammosi nimada ekanini ochib berdiVitaliy Denisov O‘zbekistonning muammosi nimada ekanini ochib berdiBugun, 20:51JCH-2026: Abduvohid Ne’matov ham tarixiy «qora ro‘yxat»ga kirdiJCH-2026: Abduvohid Ne’matov ham tarixiy «qora ro‘yxat»ga kirdiBugun, 20:31Arsenalning rekord transferi: Declan Rice qanday qilib jahon darajasidagi yulduzga aylandiArsenalning rekord transferi: Declan Rice qanday qilib jahon darajasidagi yulduzga aylandiBugun, 20:19Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi