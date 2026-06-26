Sirli tog‘da yuzlab kolonkalar topildi: buning sababi nima?

·75·Dunyo
Sirli tog‘da yuzlab kolonkalar topildi: buning sababi nima?

AQSHning Kaliforniya shtatidagi mashhur Shasta tog‘ida sayr qilgan ona va qizi kutilmagan holatga duch keldi. Ular o‘rmon ichida tarqalayotgan g‘alati va dahshatli tovushlar manbasini qidirar ekan, yuzlab quyosh energiyasida ishlaydigan Bluetooth kolonkalarini aniqladi.

Kerri Enn Snur va uning qizi Jordan ot minib yurgan vaqtda daraxtlar orasidan qichqiriqqa o‘xshash ovozlarni eshitgan. Ular yo‘ldan chiqib, butalar orasiga kirganida yerga o‘rnatilgan kolonkalarni ko‘rib hayratga tushgan.

Tog‘ning yuqori qismida esa bunday qurilmalar yanada ko‘proq ekani ma’lum bo‘lgan. Aksariyat kolonkalardan oq shovqin (white noise) eshitilgan, ayrimlarida esa “najot” haqidagi diniy ma’ruza va takrorlanayotgan iboralar yangragan.

Snurning hisoblashicha, hududda 100–200 tagacha kolonka bo‘lgan. Biroq ular qanday maqsadda o‘rnatilgani hozircha noma’lum.

Otdagi ayol va adirda terilgan ko‘plab quyosh panellari.

Ayrimlar bu holatni Shasta tog‘i haqidagi mashhur Lemuriya afsonalari bilan bog‘lamoqda. Rivoyatlarga ko‘ra, tog‘ ostida Telos deb ataluvchi sirli yerosti shahri mavjud bo‘lib, u yerda yo‘qolgan sivilizatsiya avlodlari yashaydi.

Videolar ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik tabiat qo‘ynida shuncha elektron qurilmalarning o‘rnatilganidan hayratda qoldi.

Keyingi tekshiruvda esa kolonkalar davlat hududida emas, balki unga tutash xususiy yer maydonida joylashgani ma’lum bo‘ldi. Ammo ularning aniq maqsadi haligacha ochiqlanmagan.

Mount ShastaCaliforniaTelosCarrie Ann SnurJordan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farzandi uchun jonini bergan onaning hikoyasi ko‘pchilikni yig‘latdiFarzandi uchun jonini bergan onaning hikoyasi ko‘pchilikni yig‘latdiBugun, 21:55Bayroqni tozalagan Perihan xonim taqdirlandi (video)Bayroqni tozalagan Perihan xonim taqdirlandi (video)Bugun, 21:51Pekinda samolyot osmono‘par binoga urildi: dahshatli kadrlar tarqaldiPekinda samolyot osmono‘par binoga urildi: dahshatli kadrlar tarqaldiBugun, 21:42Yaponiyada bog‘cha bolalarini yozgi issiqdan asrash uchun ajoyib yechim topishdi!Yaponiyada bog‘cha bolalarini yozgi issiqdan asrash uchun ajoyib yechim topishdi!Bugun, 20:49Yevropadagi jazirama qurbonlari ortmoqda: 4 kunda 212 kishi halok bo‘ldiYevropadagi jazirama qurbonlari ortmoqda: 4 kunda 212 kishi halok bo‘ldiBugun, 20:37Bir chemodan uch o‘zbekistonlikni o‘limga yetakladiBir chemodan uch o‘zbekistonlikni o‘limga yetakladiBugun, 19:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda