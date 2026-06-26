Sunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqda

·17·Texno
Sunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqda

Sunʼiy intellekt olamidagi ikki yirik raqib — OpenAI va Anthropic oʻrtasidagi raqobat endilikda mutlaqo yangi bosqichga chiqdi. Endi gap faqat texnologik ustunlik haqida emas, balki davlat nazorati ostida omon qolish haqida bormoqda. AQSH hukumati eng ilgʻor sunʼiy intellekt modellarini ommaga chiqarish ustidan qatʼiy nazorat oʻrnatishni boshladi, bu esa butun sanoatning kelajagini xavf ostiga qoʻyishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yaqinda Anthropic kompaniyasining Fable va Mythos modellari hukumat tomonidan toʻxtatib qoʻyilgan edi. Endilikda OpenAI kompaniyasining kutilayotgan yangi GPT-5.6 modeli ham xuddi shunday taqdirga duch kelishi kutilmoqda. The Information nashrining xabar berishicha, ushbu model faqat cheklangan doiradagi mijozlar uchun taqdim etiladi va har bir foydalanuvchi uchun hukumatdan alohida ruxsat olish talab qilinadi. Sam Altman ushbu jarayon bir necha hafta davom etishini taxmin qilayotgan boʻlsa-da, Anthropic tajribasi bu muddat oylarga choʻzilishi mumkinligini koʻrsatmoqda.

Nazorat va iqtisodiy xavflar

Hukumatning bunday aralashuvi sunʼiy intellekt laboratoriyalari uchun jiddiy iqtisodiy zarba boʻlishi mumkin. Milliardlab dollar investitsiya kiritilgan yangi tizimlarning bozorga chiqishi kechiktirilishi kompaniyalarning daromadlilik darajasini pasaytiradi. Bu esa, oʻz navbatida, maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarining qurilishi va texnologik infratuzilmaning rivojlanishiga ham salbiy taʼsir koʻrsatadi. Agar jarayon shu tarzda davom etsa, butun sohada turgʻunlik yuzaga kelishi hech gap emas.

Hozirda OpenAI va Anthropic bir xil muammoli vaziyatga tushib qolgan. Sanoat vakillari orasida turli ayblovlar yangramoqda: kimdir Anthropic kompaniyasini reglamentlar orqali raqobatchilarni boʻgʻishda ayblasa, boshqalar OpenAI rahbariyatini siyosiy doiralar bilan yaqinlashib, raqiblarini bozordan siqib chiqarishga urinayotganlikda gumon qilmoqda. Biroq, vaziyat shaxsiy raqobatdan ancha jiddiyroq tus olgan.

Xavfsizlik masalasi va kelajakdagi qadamlar

AQSH hukumati modellarni tekshirish niyatida boʻlsa-da, hozircha tartibga soluvchi organlarda bunday murakkab tizimlarni sinovdan oʻtkazish uchun yetarli tajriba va texnik imkoniyatlar mavjud emas. Eng muhimi, hukumat aynan qanday xavflardan himoyalanmoqchi ekanligi haqida aniq mezonlar ishlab chiqilmagan. Shunga qaramay, sunʼiy intellektning kiberxavfsizlik va biologik xavflar borasidagi imkoniyatlari davlat darajasidagi xavotirlarga asos boʻlmoqda.

Sohadagi ekspertlar, jumladan, yaqinda OpenAI jamoasiga qoʻshilishi kutilayotgan Din Ballning fikricha, sanoat vakillari quyidagi yoʻnalishlarda birlashishi lozim:

  • Mustaqil ekspert guruhlariga nazorat jarayonlarini boshqarishda ishonch bildirish;
  • Har bir yangi qoidaga qarshi kurashmasdan, eng maqbul tartibga solish variantlarini qoʻllab-quvvatlash;
  • Sunʼiy intellektni alohida kompaniyalar manfaati emas, balki butun bir sanoat sifatida himoya qilish;
  • Xavfsizlik masalalarini raqobatchilarga zarba berish quroliga aylantirmaslik.
Sunʼiy intellekt modellari shunday darajaga yetdiki, ularning imkoniyatlari endi bevosita siyosiy va xalqaro oqibatlarga ega. Ushbu oqibatlarni bartaraf etish va texnologik taraqqiyotni davom ettirish uchun soha vakillaridan raqobatni chetga surib, jamoaviy harakat qilish talab etiladi. Yaqin haftalar ichida sunʼiy intellekt industriyasi bunday hamkorlikka qodir yoki yoʻqligi maʼlum boʻladi.

OpenAIChatGPTAnthropicSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla kompaniyasi FSD tizimi bilan bogʻliq oʻlim holati boʻyicha sudlashuvni yakunladiTesla kompaniyasi FSD tizimi bilan bogʻliq oʻlim holati boʻyicha sudlashuvni yakunladiBugun, 21:54Asus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan tengAsus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan tengBugun, 21:27TikTok shunchaki ijtimoiy tarmoq boʻlishdan toʻxtamoqda: Platforma “super ilova”ga aylanadiTikTok shunchaki ijtimoiy tarmoq boʻlishdan toʻxtamoqda: Platforma “super ilova”ga aylanadiBugun, 21:22Xprize asoschisi global kuzatuv tarafdori: "Odamlar kuzatilganda oʻzini yaxshi tutadi"Xprize asoschisi global kuzatuv tarafdori: "Odamlar kuzatilganda oʻzini yaxshi tutadi"Bugun, 20:59Digit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadiDigit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadiBugun, 20:25Rossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdiRossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi