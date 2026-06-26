Sunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqda
Sunʼiy intellekt olamidagi ikki yirik raqib — OpenAI va Anthropic oʻrtasidagi raqobat endilikda mutlaqo yangi bosqichga chiqdi. Endi gap faqat texnologik ustunlik haqida emas, balki davlat nazorati ostida omon qolish haqida bormoqda. AQSH hukumati eng ilgʻor sunʼiy intellekt modellarini ommaga chiqarish ustidan qatʼiy nazorat oʻrnatishni boshladi, bu esa butun sanoatning kelajagini xavf ostiga qoʻyishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yaqinda Anthropic kompaniyasining Fable va Mythos modellari hukumat tomonidan toʻxtatib qoʻyilgan edi. Endilikda OpenAI kompaniyasining kutilayotgan yangi GPT-5.6 modeli ham xuddi shunday taqdirga duch kelishi kutilmoqda. The Information nashrining xabar berishicha, ushbu model faqat cheklangan doiradagi mijozlar uchun taqdim etiladi va har bir foydalanuvchi uchun hukumatdan alohida ruxsat olish talab qilinadi. Sam Altman ushbu jarayon bir necha hafta davom etishini taxmin qilayotgan boʻlsa-da, Anthropic tajribasi bu muddat oylarga choʻzilishi mumkinligini koʻrsatmoqda.
Nazorat va iqtisodiy xavflarHukumatning bunday aralashuvi sunʼiy intellekt laboratoriyalari uchun jiddiy iqtisodiy zarba boʻlishi mumkin. Milliardlab dollar investitsiya kiritilgan yangi tizimlarning bozorga chiqishi kechiktirilishi kompaniyalarning daromadlilik darajasini pasaytiradi. Bu esa, oʻz navbatida, maʼlumotlarni qayta ishlash markazlarining qurilishi va texnologik infratuzilmaning rivojlanishiga ham salbiy taʼsir koʻrsatadi. Agar jarayon shu tarzda davom etsa, butun sohada turgʻunlik yuzaga kelishi hech gap emas.
Hozirda OpenAI va Anthropic bir xil muammoli vaziyatga tushib qolgan. Sanoat vakillari orasida turli ayblovlar yangramoqda: kimdir Anthropic kompaniyasini reglamentlar orqali raqobatchilarni boʻgʻishda ayblasa, boshqalar OpenAI rahbariyatini siyosiy doiralar bilan yaqinlashib, raqiblarini bozordan siqib chiqarishga urinayotganlikda gumon qilmoqda. Biroq, vaziyat shaxsiy raqobatdan ancha jiddiyroq tus olgan.
Xavfsizlik masalasi va kelajakdagi qadamlarAQSH hukumati modellarni tekshirish niyatida boʻlsa-da, hozircha tartibga soluvchi organlarda bunday murakkab tizimlarni sinovdan oʻtkazish uchun yetarli tajriba va texnik imkoniyatlar mavjud emas. Eng muhimi, hukumat aynan qanday xavflardan himoyalanmoqchi ekanligi haqida aniq mezonlar ishlab chiqilmagan. Shunga qaramay, sunʼiy intellektning kiberxavfsizlik va biologik xavflar borasidagi imkoniyatlari davlat darajasidagi xavotirlarga asos boʻlmoqda.
Sohadagi ekspertlar, jumladan, yaqinda OpenAI jamoasiga qoʻshilishi kutilayotgan Din Ballning fikricha, sanoat vakillari quyidagi yoʻnalishlarda birlashishi lozim:
- Mustaqil ekspert guruhlariga nazorat jarayonlarini boshqarishda ishonch bildirish;
- Har bir yangi qoidaga qarshi kurashmasdan, eng maqbul tartibga solish variantlarini qoʻllab-quvvatlash;
- Sunʼiy intellektni alohida kompaniyalar manfaati emas, balki butun bir sanoat sifatida himoya qilish;
- Xavfsizlik masalalarini raqobatchilarga zarba berish quroliga aylantirmaslik.
…