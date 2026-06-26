Yevropadagi jazirama qurbonlari ortmoqda: 4 kunda 212 kishi halok bo‘ldi

·60·Dunyo
Yevropadagi jazirama qurbonlari ortmoqda: 4 kunda 212 kishi halok bo‘ldi

Yevropa mamlakatlarini qamrab olgan anomal issiq havo to‘lqini tobora og‘ir oqibatlarni keltirib chiqarmoqda. Jazirama tufayli bir necha davlatlarda o‘lim holatlari ko‘payib, favqulodda choralar ko‘rilmoqda.

So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, Ispaniyada atigi to‘rt kun ichida oftob urishi va yuqori harorat bilan bog‘liq holatlar sabab 212 nafar inson hayotdan ko‘z yumgan.

Buyuk Britaniyada esa rekord darajadagi issiq ayrim shifoxonalarda tibbiy uskunalar faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatgan. Vaziyat keskinlashgani sabab ayrim hududlarda "kritik holat" e’lon qilingan.

Italiyada jazirama sabab ochiq havoda ishlashga vaqtinchalik cheklovlar joriy etildi. Germaniyada esa yuqori harorat tufayli rejalashtirilgan marafon musobaqasi bekor qilindi. Bundan tashqari, suv havzalarida cho‘milish vaqtida 20 nafardan ortiq kishi halok bo‘lgani qayd etildi.

Fransiyada ham jazirama og‘ir oqibatlarga sabab bo‘lmoqda. Mamlakatda 48 kishi cho‘kib ketgan, shuningdek, avtomobilda qarovsiz qoldirilgan uch nafar bola havo yetishmasligi oqibatida vafot etgani ma’lum qilindi.

Mutaxassislar aholini zarurat bo‘lmasa jazirama paytida tashqariga chiqmaslikka, ko‘proq suyuqlik iste’mol qilishga va bolalarni hamda uy hayvonlarini hech qachon yopiq avtomobilda qoldirmaslikka chaqirmoqda.

IspaniyaBuyuk BritaniyaItaliyaGermaniyaFransiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sirli tog‘da yuzlab kolonkalar topildi: buning sababi nima?Sirli tog‘da yuzlab kolonkalar topildi: buning sababi nima?Bugun, 20:56Yaponiyada bog‘cha bolalarini yozgi issiqdan asrash uchun ajoyib yechim topishdi!Yaponiyada bog‘cha bolalarini yozgi issiqdan asrash uchun ajoyib yechim topishdi!Bugun, 20:49Bir chemodan uch o‘zbekistonlikni o‘limga yetakladiBir chemodan uch o‘zbekistonlikni o‘limga yetakladiBugun, 19:53Vengriyada odam tana a’zolaridan taom tayyorlab yegan erkak hibsga olindiVengriyada odam tana a’zolaridan taom tayyorlab yegan erkak hibsga olindiBugun, 18:32Fransiyada jazirama ortidan konditsionerlar uchun kurash avj oldi (video)Fransiyada jazirama ortidan konditsionerlar uchun kurash avj oldi (video)Bugun, 18:26Oktagondan Oq Uyga! UFC afsonasi AQSH prezidentligiga nomzodini qo‘ymoqdaOktagondan Oq Uyga! UFC afsonasi AQSH prezidentligiga nomzodini qo‘ymoqdaBugun, 15:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda