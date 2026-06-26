TikTok shunchaki ijtimoiy tarmoq boʻlishdan toʻxtamoqda: Platforma “super ilova”ga aylanadi
Dunyo boʻylab milliardlab foydalanuvchilarga ega boʻlgan TikTok platformasi oʻzining anʼanaviy qisqa videolar servisi maqomidan chiqib, barcha raqamli ehtiyojlarni bir joyda jamlovchi “super ilova” (super app) darajasiga koʻtarilmoqda. Kompaniya soʻnggi paytlarda nafaqat koʻngilochar kontent, balki elektron tijorat, xaritalar, qidiruv tizimi va hatto moliyaviy xizmatlarni ham oʻz ichiga qamrab olishni boshladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TikTok strategiyasidagi bu oʻzgarish Xitoyning WeChat ilovasi modeliga juda oʻxshashdir. WeChat oʻzida ijtimoiy tarmoq, messenjer, toʻlov tizimi va ilovalar doʻkonini birlashtirgan. TikTok ham foydalanuvchilarning turli dasturlar oʻrtasida oʻtib yurishiga chek qoʻyib, barcha amallarni bitta platforma ichida bajarishini koʻzlamoqda. Bu haqda xalqaro texnologik nashrlar ma’lumotlariga tayanib Zamin.uz xabar bermoqda.
Sayohat va mehmonxonalar bron qilish imkoniyatiYaqinda platforma TikTok GO xizmatini ishga tushirdi. Ushbu yangilik foydalanuvchilarga qiziqarli videolar orqali nafaqat yangi joylarni kashf qilish, balki toʻgʻridan-toʻgʻri ilovaning oʻzida mehmonxonalar va turistik maskanlarni bron qilish imkonini beradi. Ilgari foydalanuvchi biror sayohat videosini koʻrib, soʻngra Google yoki boshqa servislar orqali chipta qidirgan boʻlsa, endi bu jarayonning barchasi TikTok ichida amalga oshiriladi.
Bu qadam TikTok’ni Google’ning asosiy biznes yoʻnalishlari — Search va Google Maps bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatga kirishishini anglatadi. Yosh avlod vakillari allaqachon TikTok’dan qidiruv tizimi sifatida foydalanishni boshlagan boʻlsa, endilikda tranzaksiyalarning ham shu yerda bajarilishi platformaning daromadini keskin oshirishi kutilmoqda.
Sport va koʻngilochar kontent integratsiyasiSport ishqibozlari uchun ham platforma alohida qulayliklar yaratmoqda. TikTok GamePlan loyihasi doirasida FIFA Jahon chempionati uchun maxsus xab (hub) tashkil etildi. Unda foydalanuvchilar oʻyinlar jadvali, turnir jadvali, jonli natijalar va eksklyuziv kadrlarni koʻrishlari mumkin. Shuningdek, MLS va MLB kabi yirik ligalar bilan hamkorlik oʻrnatilgan boʻlib, bu sport kontentining ommaviyligini ta’minlamoqda.
Platformaning “super ilova”ga aylanish yoʻlidagi asosiy bosqichlari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
- TikTok Shop orqali toʻgʻridan-toʻgʻri savdo qilish tizimi;
- Mahalliy joylarni topish uchun interaktiv xaritalar;
- Oʻyinlar va koʻngilochar ilovalar jamlanmasi;
- Fintex litsenziyasini olish orqali moliyaviy operatsiyalarni yoʻlga qoʻyish.
Hozirda TikTok AQSHda yangi egalik tuzilmasiga oʻtgan boʻlsa-da, uning global rivojlanish strategiyasi oʻzgarmasdan qolmoqda. Mutaxassislarning fikricha, gʻarb bozorida “super ilova” modelining qanchalik muvaffaqiyatli boʻlishi hali soʻroq ostida, biroq TikTok bu borada eng katta imkoniyatga ega nomzod boʻlib turibdi.
…