TikTok shunchaki ijtimoiy tarmoq boʻlishdan toʻxtamoqda: Platforma “super ilova”ga aylanadi

·19·Texno
TikTok shunchaki ijtimoiy tarmoq boʻlishdan toʻxtamoqda: Platforma “super ilova”ga aylanadi

Dunyo boʻylab milliardlab foydalanuvchilarga ega boʻlgan TikTok platformasi oʻzining anʼanaviy qisqa videolar servisi maqomidan chiqib, barcha raqamli ehtiyojlarni bir joyda jamlovchi “super ilova” (super app) darajasiga koʻtarilmoqda. Kompaniya soʻnggi paytlarda nafaqat koʻngilochar kontent, balki elektron tijorat, xaritalar, qidiruv tizimi va hatto moliyaviy xizmatlarni ham oʻz ichiga qamrab olishni boshladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TikTok strategiyasidagi bu oʻzgarish Xitoyning WeChat ilovasi modeliga juda oʻxshashdir. WeChat oʻzida ijtimoiy tarmoq, messenjer, toʻlov tizimi va ilovalar doʻkonini birlashtirgan. TikTok ham foydalanuvchilarning turli dasturlar oʻrtasida oʻtib yurishiga chek qoʻyib, barcha amallarni bitta platforma ichida bajarishini koʻzlamoqda. Bu haqda xalqaro texnologik nashrlar ma’lumotlariga tayanib Zamin.uz xabar bermoqda.

Sayohat va mehmonxonalar bron qilish imkoniyati

Yaqinda platforma TikTok GO xizmatini ishga tushirdi. Ushbu yangilik foydalanuvchilarga qiziqarli videolar orqali nafaqat yangi joylarni kashf qilish, balki toʻgʻridan-toʻgʻri ilovaning oʻzida mehmonxonalar va turistik maskanlarni bron qilish imkonini beradi. Ilgari foydalanuvchi biror sayohat videosini koʻrib, soʻngra Google yoki boshqa servislar orqali chipta qidirgan boʻlsa, endi bu jarayonning barchasi TikTok ichida amalga oshiriladi.

Bu qadam TikTok’ni Google’ning asosiy biznes yoʻnalishlari — Search va Google Maps bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatga kirishishini anglatadi. Yosh avlod vakillari allaqachon TikTok’dan qidiruv tizimi sifatida foydalanishni boshlagan boʻlsa, endilikda tranzaksiyalarning ham shu yerda bajarilishi platformaning daromadini keskin oshirishi kutilmoqda.

Sport va koʻngilochar kontent integratsiyasi

Sport ishqibozlari uchun ham platforma alohida qulayliklar yaratmoqda. TikTok GamePlan loyihasi doirasida FIFA Jahon chempionati uchun maxsus xab (hub) tashkil etildi. Unda foydalanuvchilar oʻyinlar jadvali, turnir jadvali, jonli natijalar va eksklyuziv kadrlarni koʻrishlari mumkin. Shuningdek, MLS va MLB kabi yirik ligalar bilan hamkorlik oʻrnatilgan boʻlib, bu sport kontentining ommaviyligini ta’minlamoqda.

Platformaning “super ilova”ga aylanish yoʻlidagi asosiy bosqichlari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • TikTok Shop orqali toʻgʻridan-toʻgʻri savdo qilish tizimi;
  • Mahalliy joylarni topish uchun interaktiv xaritalar;
  • Oʻyinlar va koʻngilochar ilovalar jamlanmasi;
  • Fintex litsenziyasini olish orqali moliyaviy operatsiyalarni yoʻlga qoʻyish.

Hozirda TikTok AQSHda yangi egalik tuzilmasiga oʻtgan boʻlsa-da, uning global rivojlanish strategiyasi oʻzgarmasdan qolmoqda. Mutaxassislarning fikricha, gʻarb bozorida “super ilova” modelining qanchalik muvaffaqiyatli boʻlishi hali soʻroq ostida, biroq TikTok bu borada eng katta imkoniyatga ega nomzod boʻlib turibdi.

TikTokTexnologiyaGoogleIjtimoiy TarmoqSuper App
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla kompaniyasi FSD tizimi bilan bogʻliq oʻlim holati boʻyicha sudlashuvni yakunladiTesla kompaniyasi FSD tizimi bilan bogʻliq oʻlim holati boʻyicha sudlashuvni yakunladiBugun, 21:54Asus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan tengAsus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan tengBugun, 21:27Sunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqdaSunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqdaBugun, 21:25Xprize asoschisi global kuzatuv tarafdori: "Odamlar kuzatilganda oʻzini yaxshi tutadi"Xprize asoschisi global kuzatuv tarafdori: "Odamlar kuzatilganda oʻzini yaxshi tutadi"Bugun, 20:59Digit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadiDigit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadiBugun, 20:25Rossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdiRossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi