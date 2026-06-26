Milan yangi murabbiy tayinladi: Ruud Gullit Kristian Pulishichni xavfdan ogohlantirdi
Italiyaning Milan klubi rahbariyati jamoa boshqaruviga Ruben Amorimni olib kelishga qaror qildi. Manchester Yunayted tarkibida muvaffaqiyatsizlikka uchragan portugaliyalik mutaxassis endi San Siroda oʻz omadini sinab koʻradi. Biroq klub afsonasi Ruud Gullit ushbu tayinlov jamoaning bugungi kundagi yetakchilari, xususan, Kristian Pulishich uchun kutilmagan muammolarni keltirib chiqarishi mumkinligidan xavotirda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GOAL nashriga bergan intervyusida Gullit Ruben Amorimning taktik yondashuvi Milan uchun "juda xavfli" boʻlishi mumkinligini taʼkidladi. Uning fikricha, murabbiy oʻzining sevimli 3-4-3 sxemasini jamoaga majburan joriy etishi Kristian Pulishich kabi individual mahoratga tayanadigan futbolchilarning oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.
Taktik oʻzgarishlar va yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xavflarRuben Amorim Manchester Yunayted boshqaruvida oʻtkazgan 61 ta oʻyinda atigi 24 ta gʻalabaga erishgan (38,1 foiz natija). Uning Angliyadagi asosiy xatosi tarkibdagi futbolchilarning imkoniyatlaridan kelib chiqmay, oʻzining qatʼiy tizimini qoʻllashga urinishi boʻlgan edi. Gullit aynan shu jihat Milan uchun ham qimmatga tushishi mumkinligini aytmoqda.
"Pulishich Milan uchun juda koʻp foyda keltirdi. U koʻp vaziyatlarda oʻzining individual mahorati bilan jamoani qutqarib qoldi. Men Amorim undan toʻgʻri foydalanishiga umid qilaman. Ammo men doim bunday vaziyatlarda ehtiyotkor boʻlish tarafdoriman. Avval qoʻlingizdagi oʻyinchilarga qarab, keyin taktika tuzish kerak. Agar jamoa hech qachon oʻynamagan tizimni majburlab tiqsangiz, oʻyinchilarning oʻziga boʻlgan ishonchini soʻndirib qoʻyishingiz mumkin. Bu juda xavfli", — deydi niderlandiyalik afsona.
Milan uchun yangi davrMilan rahbariyati Massimiliano Allegri bilan xayrlashgach, jamoani yangi darajaga olib chiqish uchun Amorimga ishonch bildirdi. Allegri oʻtgan mavsumda jamoani Chempionlar ligasi yoʻllanmasidan mahrum qilgani uchun oʻz lavozimini tark etgan edi. Endilikda portugaliyalik mutaxassis oldida nafaqat natija koʻrsatish, balki Kristian Pulishich kabi yulduzlarning salohiyatini saqlab qolish vazifasi turibdi.
Kristian Pulishich hozirda Milan hujum chizigʻining ajralmas qismi hisoblanadi. Agar Amorim oʻzining qatʼiy taktik qarashlaridan voz kechmasa, AQSH terma jamoasi sardori oʻzi uchun noqulay pozitsiyaga tushib qolishi yoki zaxira oʻrindigʻiga mixlanishi mumkin. Bu esa klubning umumiy natijalariga bevosita taʼsir koʻrsatmay qolmaydi.
Hozircha Milan muxlislari va mutaxassislar Amorimning A Seriyadagi debyutini kutishmoqda. Uning Manchesterdagi xatolaridan xulosa chiqargan-chiqarmagani yaqin oʻyinlarda maʼlum boʻladi. Italiya futboli taktik jihatdan murakkabligi bilan ajralib turadi, bu esa yangi murabbiy uchun ham imkoniyat, ham katta sinovdir.
…