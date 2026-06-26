Milan yangi murabbiy tayinladi: Ruud Gullit Kristian Pulishichni xavfdan ogohlantirdi

·34·Sport
Milan yangi murabbiy tayinladi: Ruud Gullit Kristian Pulishichni xavfdan ogohlantirdi

Italiyaning Milan klubi rahbariyati jamoa boshqaruviga Ruben Amorimni olib kelishga qaror qildi. Manchester Yunayted tarkibida muvaffaqiyatsizlikka uchragan portugaliyalik mutaxassis endi San Siroda oʻz omadini sinab koʻradi. Biroq klub afsonasi Ruud Gullit ushbu tayinlov jamoaning bugungi kundagi yetakchilari, xususan, Kristian Pulishich uchun kutilmagan muammolarni keltirib chiqarishi mumkinligidan xavotirda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GOAL nashriga bergan intervyusida Gullit Ruben Amorimning taktik yondashuvi Milan uchun "juda xavfli" boʻlishi mumkinligini taʼkidladi. Uning fikricha, murabbiy oʻzining sevimli 3-4-3 sxemasini jamoaga majburan joriy etishi Kristian Pulishich kabi individual mahoratga tayanadigan futbolchilarning oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Taktik oʻzgarishlar va yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xavflar

Ruben Amorim Manchester Yunayted boshqaruvida oʻtkazgan 61 ta oʻyinda atigi 24 ta gʻalabaga erishgan (38,1 foiz natija). Uning Angliyadagi asosiy xatosi tarkibdagi futbolchilarning imkoniyatlaridan kelib chiqmay, oʻzining qatʼiy tizimini qoʻllashga urinishi boʻlgan edi. Gullit aynan shu jihat Milan uchun ham qimmatga tushishi mumkinligini aytmoqda.

"Pulishich Milan uchun juda koʻp foyda keltirdi. U koʻp vaziyatlarda oʻzining individual mahorati bilan jamoani qutqarib qoldi. Men Amorim undan toʻgʻri foydalanishiga umid qilaman. Ammo men doim bunday vaziyatlarda ehtiyotkor boʻlish tarafdoriman. Avval qoʻlingizdagi oʻyinchilarga qarab, keyin taktika tuzish kerak. Agar jamoa hech qachon oʻynamagan tizimni majburlab tiqsangiz, oʻyinchilarning oʻziga boʻlgan ishonchini soʻndirib qoʻyishingiz mumkin. Bu juda xavfli", — deydi niderlandiyalik afsona.

Milan uchun yangi davr

Milan rahbariyati Massimiliano Allegri bilan xayrlashgach, jamoani yangi darajaga olib chiqish uchun Amorimga ishonch bildirdi. Allegri oʻtgan mavsumda jamoani Chempionlar ligasi yoʻllanmasidan mahrum qilgani uchun oʻz lavozimini tark etgan edi. Endilikda portugaliyalik mutaxassis oldida nafaqat natija koʻrsatish, balki Kristian Pulishich kabi yulduzlarning salohiyatini saqlab qolish vazifasi turibdi.

Kristian Pulishich hozirda Milan hujum chizigʻining ajralmas qismi hisoblanadi. Agar Amorim oʻzining qatʼiy taktik qarashlaridan voz kechmasa, AQSH terma jamoasi sardori oʻzi uchun noqulay pozitsiyaga tushib qolishi yoki zaxira oʻrindigʻiga mixlanishi mumkin. Bu esa klubning umumiy natijalariga bevosita taʼsir koʻrsatmay qolmaydi.

Hozircha Milan muxlislari va mutaxassislar Amorimning A Seriyadagi debyutini kutishmoqda. Uning Manchesterdagi xatolaridan xulosa chiqargan-chiqarmagani yaqin oʻyinlarda maʼlum boʻladi. Italiya futboli taktik jihatdan murakkabligi bilan ajralib turadi, bu esa yangi murabbiy uchun ham imkoniyat, ham katta sinovdir.

MilanRuben AmorimKristian PulishichRuud GullitA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Montella: «Futbolchilarim bunday tanqidlarga loyiq emasdi»Montella: «Futbolchilarim bunday tanqidlarga loyiq emasdi»Bugun, 21:41Kerjakov: «O‘zbekistonning pley-offga chiqishi uchun mo‘jiza kerak»Kerjakov: «O‘zbekistonning pley-offga chiqishi uchun mo‘jiza kerak»Bugun, 21:35Andrey Fyodorov: «Men Kannavaro o‘rniga Kapadzeni qoldirardim»Andrey Fyodorov: «Men Kannavaro o‘rniga Kapadzeni qoldirardim»Bugun, 20:53Vitaliy Denisov O‘zbekistonning muammosi nimada ekanini ochib berdiVitaliy Denisov O‘zbekistonning muammosi nimada ekanini ochib berdiBugun, 20:51JCH-2026: Abduvohid Ne’matov ham tarixiy «qora ro‘yxat»ga kirdiJCH-2026: Abduvohid Ne’matov ham tarixiy «qora ro‘yxat»ga kirdiBugun, 20:31Arsenalning rekord transferi: Declan Rice qanday qilib jahon darajasidagi yulduzga aylandiArsenalning rekord transferi: Declan Rice qanday qilib jahon darajasidagi yulduzga aylandiBugun, 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi