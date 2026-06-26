Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!

·161·Sport
Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!

O‘zbekiston milliy terma jamoasining tarixiy Jahon chempionatidagi ishtiroki nafaqat shiddatli o‘yinlar, balki dunyo yulduzlari bilan bo‘lgan qiziqarli voqealar bilan ham muxlislar xotirasida qoladigan bo‘ldi. Ayniqsa, Portugaliyaga qarshi kechgan bahsda milliy jamoamiz va "Manchester Siti" himoyachisi Abduqodir Husanov hamda futbol afsonasi Krishtianu Ronaldu o‘rtasidagi suhbatlar butun dunyo OAV diqqat markazida bo‘lgan edi. O‘shanda ularning aniq nima haqida gaplashgani sirligicha qolayotgandi.

Xushxabar! Taniqli sport jurnalisti Davron Fayziyev o‘zining Instagram sahifasida Xyustondagi uchrashuvdan eksklyuziv lavhalar joylashtirib, ikki yulduz o‘rtasidagi o‘sha sirli suhbat tafsilotlarini ochiqladi.

29-daqiqadagi bahs: «Abbos qo‘pol o‘yinchi emas!»

O‘yinning eng hayajonli va muhokamali lahzasi 29-daqiqada yuz berdi. Yarim himoyachimiz Aziz G‘aniyev uzoq masofadan dahshatli va o‘ta chiroyli supergol urib, hisobni 2:1 ko‘rinishiga keltirgandi. Biroq marokashlik hakam Jalol Jayed VAR takrorini ko‘rib, hujum boshlanishida Abbosbek Fayzullayev Portugaliya himoyachisi Joau Kanseluga nisbatan qoida buzgan deb topdi va golni bekor qildi. Aynan shu epizoddan keyin Ronaldu va Husanov o‘rtasida bahs kelib chiqqan.

Jurnalist Davron Fayziyevga Abduqodir Husanovning o‘zi vaziyatni quyidagicha tushuntirib bergan:

"O‘yin davomida juda ko‘p gaplashdik. Asosan maydondagi vaziyatlar haqida fikr almashdik. Aynan o‘sha videoda bir-birimizga nimalar deganimizni aniq eslay olmayman. Masalan, bekor qilingan golimizdan keyin biroz tortishib qoldik. Ronaldu o‘sha epizodda qoida buzilganini aytdi, men esa Abbos qo‘pol o‘ynaydigan futbolchi emasligini ta’kidladim. Biroq har safar suhbatimiz iliq va do‘stona ruhda o‘tdi".

60-daqiqa: Ronaldudan o‘zbek himoyachisiga do‘stona dalda

Eslatib o‘tamiz, 23 iyun kuni Xyuston shahrida bo‘lib o‘tgan Jahon chempionati guruh bosqichining 2-turida Portugaliya terma jamoasi debyutant O‘zbekistonni 5:0 hisobida mag‘lub etdi. Krishtianu Ronaldu terma jamoa safida yirik turnirlardagi 10 ta o‘yinlik golsiz seriyasiga aynan biz bilan o‘yinda chek qo‘yib, dubl qayd etdi. Qolgan gollarni Nunu Mendesh va Rafael Leau kiritdi, yana bir to‘p esa darvozabonimiz Abduvohid Ne’matovdan avtogol bo‘lib darvozamizga kirdi.

Aynan 60-daqiqada, o‘sha baxtsiz avtogol sodir bo‘lgan paytda maydonda juda chiroyli holat kuzatildi. Portugaliya sardori Ronaldu "Manchester Siti"ning yosh himoyachisi Abduqodir Husanovning yoniga kelib, uni iliq quchoqladi, yelkasidan do‘stona silkitib, ruhan qo‘llab-quvvatladi.

Garchi tablodagi hisob biz istagandek bo‘lmasa-da, 22 yoshli himoyachimizning Krishtianu Ronaldudek afsona bilan maydonda tengma-teng bahslasha olishi va undan bunday hurmat ko‘rishi o‘zbek futbolining kelajagi buyuk ekanidan dalolatdir!

Abduqodir HusanovManchester City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kongo DR murabbiyi: «O‘zbekistonga qarshi tavakkal qilishimiz shart»Kongo DR murabbiyi: «O‘zbekistonga qarshi tavakkal qilishimiz shart»Bugun, 10:56Arda Guler Turkiya — AQSH bahsining eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiArda Guler Turkiya — AQSH bahsining eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiBugun, 10:49JCH-2026: Bugun “G”, “H” va “I” guruhlarida hal qiluvchi bahslar o‘tkaziladiJCH-2026: Bugun “G”, “H” va “I” guruhlarida hal qiluvchi bahslar o‘tkaziladiBugun, 10:16Yaponiya Shvetsiya bilan durang o‘ynab, ikkinchi o‘rinni egalladi (video)Yaponiya Shvetsiya bilan durang o‘ynab, ikkinchi o‘rinni egalladi (video)Bugun, 09:51Kot-d'Ivuar Kyurasaoni yengib, 1/16 finalga yo‘l oldi (video)Kot-d'Ivuar Kyurasaoni yengib, 1/16 finalga yo‘l oldi (video)Bugun, 09:45Ekvador Germaniyani mag‘lub etib, pley-off yo‘llanmasiga ega bo‘ldi (video)Ekvador Germaniyani mag‘lub etib, pley-off yo‘llanmasiga ega bo‘ldi (video)Bugun, 09:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi