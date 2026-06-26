Vitaliy Denisov O‘zbekistonning muammosi nimada ekanini ochib berdi

·71·Sport
Vitaliy Denisov O‘zbekistonning muammosi nimada ekanini ochib berdi

O‘zbekiston milliy jamoasi o‘z tarixidagi ilk jahon chempionatining dastlabki ikki uchrashuvida kuchli raqiblarga qarshi maydonga tushdi. Vakillarimiz Kolumbiyaga 1:3, Portugaliyaga esa 0:5 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Milliy jamoaning sobiq futbolchisi Vitaliy Denisov ushbu natijalar va bosh murabbiy Fabio Kannavaroning ishi haqida o‘z fikrlarini bildirdi.

Denisovning ta’kidlashicha, italiyalik mutaxassisga jamoaga yangi taktik uslubni singdirish va aynan shu tizimga mos futbolchilarni tanlab olish uchun yetarlicha vaqt berilmagan.

«Fabio Kannavaroga O‘zbekiston terma jamoasida yangi o‘yin uslubini joriy qilish va shu taktikaga mos futbolchilarni tanlash uchun vaqt yetishmadi. Uch nafar himoyachi bilan o‘ynash tizimiga bir kunda moslashib bo‘lmaydi», — dedi u.

Sobiq futbolchining fikricha, bunday taktik sxema futbolchilardan o‘ziga xos xususiyatlarni talab qiladi. Murabbiylar shtabi esa qisqa vaqt ichida tizimni to‘liq shakllantirish imkoniga ega bo‘lmagan.

«Bu sxema doimiy qo‘llanilishi uchun muayyan fazilatlarga ega futbolchilar kerak. Murabbiylar shtabida esa barchasini to‘liq amalga oshirishga vaqt bo‘lmadi. Nima bo‘lsa, shu bo‘ldi», — deya qo‘shimcha qildi Denisov.

U, shuningdek, Kannavaro o‘rnida boshqa murabbiy bo‘lganida natija albatta o‘zgargan bo‘lardi, degan fikrga qo‘shilmasligini bildirdi.

«Uning o‘rnida boshqa murabbiy ishlaganida natija boshqacha bo‘lardi, deb aniq ayta olmaymiz. Bu savolga hech kim ishonchli javob bera olmaydi», — dedi O‘zbekiston terma jamoasining sobiq himoyachisi.

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Kongo Demokratik Respublikasi milliy jamoalari o‘rtasidagi hal qiluvchi uchrashuv 28 iyun kuni AQSHda bo‘lib o‘tadi.

Har ikki jamoa uchun ham katta ahamiyatga ega bo‘lgan bahs Toshkent vaqti bilan soat 04:30 da boshlanadi.

O'zbekistonVitaliy DenisovFabio KannavaroKolumbiyaPortugaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Montella: «Futbolchilarim bunday tanqidlarga loyiq emasdi»Montella: «Futbolchilarim bunday tanqidlarga loyiq emasdi»Bugun, 21:41Kerjakov: «O‘zbekistonning pley-offga chiqishi uchun mo‘jiza kerak»Kerjakov: «O‘zbekistonning pley-offga chiqishi uchun mo‘jiza kerak»Bugun, 21:35Milan yangi murabbiy tayinladi: Ruud Gullit Kristian Pulishichni xavfdan ogohlantirdiMilan yangi murabbiy tayinladi: Ruud Gullit Kristian Pulishichni xavfdan ogohlantirdiBugun, 21:16Andrey Fyodorov: «Men Kannavaro o‘rniga Kapadzeni qoldirardim»Andrey Fyodorov: «Men Kannavaro o‘rniga Kapadzeni qoldirardim»Bugun, 20:53JCH-2026: Abduvohid Ne’matov ham tarixiy «qora ro‘yxat»ga kirdiJCH-2026: Abduvohid Ne’matov ham tarixiy «qora ro‘yxat»ga kirdiBugun, 20:31Arsenalning rekord transferi: Declan Rice qanday qilib jahon darajasidagi yulduzga aylandiArsenalning rekord transferi: Declan Rice qanday qilib jahon darajasidagi yulduzga aylandiBugun, 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi