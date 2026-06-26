JCH-2026: Abduvohid Ne’matov ham tarixiy «qora ro‘yxat»ga kirdi
AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlarida o‘tayotgan 2026 yilgi futbol bo‘yicha Jahon chempionati nafaqat chiroyli gollar, balki kutilmagan antirekordlar bilan ham tarixga kirmoqda. Mundiallarning final bosqichlari tarixidagi eng ko‘p avtogol urish bo‘yicha tarixiy rekord mana shu turnirda rasman takrorlandi!
Rekordni takrorlagan gol: Niderlandiya — Tunis bahsi
«F» guruhida bo‘lib o‘tgan Niderlandiya va Tunis terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv (3:1) ushbu rekordning yangilanishiga sababchi bo‘ldi. Bahsning bor-yo‘g‘i 3-daqiqasida Tunis terma jamoasi yarim himoyachisi Eles Sxiri kutilmaganda o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi.
Bu kutilmagan vaziyat JCH-2026 hisobidan qayd etilgan roppa-rosa 12-avtogol sifatida tarixga kirdi.
Abduvohid Ne’matov ham ro‘yxatda
Eng qiziqarli va alamli jihati shundaki, ushbu avtogol mualliflari ro‘yxatidan O‘zbekiston milliy terma jamoasining iqtidorli darvozaboni Abduvohid Ne’matov ham joy oldi. Portugaliyaga qarshi kechgan shiddatli uchrashuvda to‘p kutilmaganda mahoratli posbonimizdan rikoshet holatida o‘z darvozamiz to‘riga borib tushgan edi. Shunga qaramay, bu futbolning bir qismi va bunday vaziyatlardan hech kim kafolatlanmagan.
JCH-2026ning «omadsizlar» to‘liq ro‘yxati
Jahon chempionatida o‘z darvozasiga gol urib, ushbu tarixiy rekordga «hissa qo‘shgan» 12 nafar futbolchi bilan tanishing:
Mahmud Abunada (Qatar)
Yazan Al-Arab (Iordaniya)
Muhammad Al-Mannay (Qatar)
Hasan At-Tambakti (Saudiya Arabistoni)
Kemeron Byordjess (Avstraliya)
Damyan Bobadilya (Paragvay)
Yassin Bunu (Marokash)
Miro Muhaym (Shveysariya)
Abduvohid Ne’matov (O‘zbekiston)
Eles Sxiri (Tunis)
Muhammad Hani (Misr)
Ayman Husayn (Iroq)
Oldinda muhim bahs!
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston milliy terma jamoasi «K» guruhidagi o‘zining oxirgi va hal qiluvchi uchrashuvini 23 iyun kuni Kongo Demokratik Respublikasi futbolchilariga qarshi o‘tkazadi. Ushbu muhim qarama-qarshilik Toshkent vaqti bilan soat 04:30 da boshlanadi. Vakillarimizga bo‘lajak bahsda faqat va faqat g‘alaba yor bo‘lishini tilab qolamiz!
…