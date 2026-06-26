JCH-2026: Abduvohid Ne’matov ham tarixiy «qora ro‘yxat»ga kirdi

·85·Sport
JCH-2026: Abduvohid Ne’matov ham tarixiy «qora ro‘yxat»ga kirdi

AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlarida o‘tayotgan 2026 yilgi futbol bo‘yicha Jahon chempionati nafaqat chiroyli gollar, balki kutilmagan antirekordlar bilan ham tarixga kirmoqda. Mundiallarning final bosqichlari tarixidagi eng ko‘p avtogol urish bo‘yicha tarixiy rekord mana shu turnirda rasman takrorlandi!

Rekordni takrorlagan gol: Niderlandiya — Tunis bahsi

«F» guruhida bo‘lib o‘tgan Niderlandiya va Tunis terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv (3:1) ushbu rekordning yangilanishiga sababchi bo‘ldi. Bahsning bor-yo‘g‘i 3-daqiqasida Tunis terma jamoasi yarim himoyachisi Eles Sxiri kutilmaganda o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi.

Bu kutilmagan vaziyat JCH-2026 hisobidan qayd etilgan roppa-rosa 12-avtogol sifatida tarixga kirdi.

Abduvohid Ne’matov ham ro‘yxatda

Eng qiziqarli va alamli jihati shundaki, ushbu avtogol mualliflari ro‘yxatidan O‘zbekiston milliy terma jamoasining iqtidorli darvozaboni Abduvohid Ne’matov ham joy oldi. Portugaliyaga qarshi kechgan shiddatli uchrashuvda to‘p kutilmaganda mahoratli posbonimizdan rikoshet holatida o‘z darvozamiz to‘riga borib tushgan edi. Shunga qaramay, bu futbolning bir qismi va bunday vaziyatlardan hech kim kafolatlanmagan.

JCH-2026ning «omadsizlar» to‘liq ro‘yxati

Jahon chempionatida o‘z darvozasiga gol urib, ushbu tarixiy rekordga «hissa qo‘shgan» 12 nafar futbolchi bilan tanishing:

  • Mahmud Abunada (Qatar)

  • Yazan Al-Arab (Iordaniya)

  • Muhammad Al-Mannay (Qatar)

  • Hasan At-Tambakti (Saudiya Arabistoni)

  • Kemeron Byordjess (Avstraliya)

  • Damyan Bobadilya (Paragvay)

  • Yassin Bunu (Marokash)

  • Miro Muhaym (Shveysariya)

  • Abduvohid Ne’matov (O‘zbekiston)

  • Eles Sxiri (Tunis)

  • Muhammad Hani (Misr)

  • Ayman Husayn (Iroq)

Oldinda muhim bahs!

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston milliy terma jamoasi «K» guruhidagi o‘zining oxirgi va hal qiluvchi uchrashuvini 23 iyun kuni Kongo Demokratik Respublikasi futbolchilariga qarshi o‘tkazadi. Ushbu muhim qarama-qarshilik Toshkent vaqti bilan soat 04:30 da boshlanadi. Vakillarimizga bo‘lajak bahsda faqat va faqat g‘alaba yor bo‘lishini tilab qolamiz!

Abduvohid NematovEllyes SkhiriO'zbekistonPortugaliyaNiderlandiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan yangi murabbiy tayinladi: Ruud Gullit Kristian Pulishichni xavfdan ogohlantirdiMilan yangi murabbiy tayinladi: Ruud Gullit Kristian Pulishichni xavfdan ogohlantirdiBugun, 21:16Andrey Fyodorov: «Men Kannavaro o‘rniga Kapadzeni qoldirardim»Andrey Fyodorov: «Men Kannavaro o‘rniga Kapadzeni qoldirardim»Bugun, 20:53Vitaliy Denisov O‘zbekistonning muammosi nimada ekanini ochib berdiVitaliy Denisov O‘zbekistonning muammosi nimada ekanini ochib berdiBugun, 20:51Arsenalning rekord transferi: Declan Rice qanday qilib jahon darajasidagi yulduzga aylandiArsenalning rekord transferi: Declan Rice qanday qilib jahon darajasidagi yulduzga aylandiBugun, 20:19Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Ronaldu va Husanovning maydondagi sirli suhbati tafsilotlari oshkor bo‘ldi!Bugun, 20:19Gi Stefan: «Mbappeni qanday tanqid qilish mumkin?»Gi Stefan: «Mbappeni qanday tanqid qilish mumkin?»Bugun, 18:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi