Andrey Fyodorov: «Men Kannavaro o‘rniga Kapadzeni qoldirardim»

·52·Sport
Andrey Fyodorov: «Men Kannavaro o‘rniga Kapadzeni qoldirardim»

O‘zbekiston milliy jamoasi o‘z tarixidagi ilk jahon chempionatining dastlabki ikki uchrashuvida kuchli raqiblarga duch keldi. Vakillarimiz Kolumbiyaga 1:3, Portugaliyaga esa 0:5 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Milliy jamoaning sobiq futbolchisi Andrey Fyodorov turnirdagi muvaffaqiyatsiz natijalar haqida fikr bildirib, bosh murabbiy Fabio Kannavaroning tayinlanishiga munosabat bildirdi.

Fyodorovning ta’kidlashicha, u qaror qabul qiluvchi bo‘lganida, Italiya terma jamoasining sobiq futbolchisini bosh murabbiy etib tayinlamas va Timur Kapadzeni lavozimida qoldirar edi.

«Menga qolsa, Fabio Kannavaroni O‘zbekiston terma jamoasiga bosh murabbiy qilib tayinlamasdim. Timur Kapadzeni qoldirgan bo‘lardim. U milliy jamoa bosh murabbiyi sifatida o‘z oldiga qo‘yilgan vazifalarni yaxshi bajarayotgan edi», — dedi Fyodorov.

Sobiq futbolchi Kannavaroning ham O‘zbekistonda ishlash uchun o‘ziga xos motivatsiyasi borligini ta’kidladi. Biroq u murabbiy almashinuvi jamoaning jahon chempionatidagi ishtirokiga ta’sir ko‘rsatgan, deb hisoblamoqda.

Shu bilan birga, Fyodorov O‘zbekistonning pley-off bosqichiga chiqish imkoniyati hali butunlay yo‘qolmaganini qayd etdi.

«O‘zbekiston terma jamoasi albatta guruhdan chiqa olmaydi, deb aytolmayman. Umid juda katta emas, ammo baribir bor. Buning uchun, eng avvalo, Kongo DR terma jamoasini mag‘lub etish kerak», — dedi u.

Fyodorov Kongo DRni jiddiy raqib sifatida baholadi va ushbu jamoa guruh bosqichida o‘zining kuchli tomonlarini namoyish etganini alohida ta’kidladi.

«Kongo guruh bosqichida o‘zini ancha kuchli tomondan ko‘rsatdi», — deya qo‘shimcha qildi O‘zbekiston terma jamoasining sobiq futbolchisi.

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Kongo Demokratik Respublikasi milliy jamoalari o‘rtasidagi hal qiluvchi uchrashuv 28 iyun kuni AQSHda bo‘lib o‘tadi.

Har ikki jamoa uchun ham katta ahamiyatga ega bo‘lgan bahs Toshkent vaqti bilan soat 04:30 da boshlanadi.

Andrey FyodorovFabio CannavaroTimur KapadzenO'zbekistonKongo Demokratik Respublikasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Montella: «Futbolchilarim bunday tanqidlarga loyiq emasdi»Montella: «Futbolchilarim bunday tanqidlarga loyiq emasdi»Bugun, 21:41Kerjakov: «O‘zbekistonning pley-offga chiqishi uchun mo‘jiza kerak»Kerjakov: «O‘zbekistonning pley-offga chiqishi uchun mo‘jiza kerak»Bugun, 21:35Milan yangi murabbiy tayinladi: Ruud Gullit Kristian Pulishichni xavfdan ogohlantirdiMilan yangi murabbiy tayinladi: Ruud Gullit Kristian Pulishichni xavfdan ogohlantirdiBugun, 21:16Vitaliy Denisov O‘zbekistonning muammosi nimada ekanini ochib berdiVitaliy Denisov O‘zbekistonning muammosi nimada ekanini ochib berdiBugun, 20:51JCH-2026: Abduvohid Ne’matov ham tarixiy «qora ro‘yxat»ga kirdiJCH-2026: Abduvohid Ne’matov ham tarixiy «qora ro‘yxat»ga kirdiBugun, 20:31Arsenalning rekord transferi: Declan Rice qanday qilib jahon darajasidagi yulduzga aylandiArsenalning rekord transferi: Declan Rice qanday qilib jahon darajasidagi yulduzga aylandiBugun, 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi