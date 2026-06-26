Xprize asoschisi global kuzatuv tarafdori: "Odamlar kuzatilganda oʻzini yaxshi tutadi"

·26·Texno
Xprize asoschisi global kuzatuv tarafdori: "Odamlar kuzatilganda oʻzini yaxshi tutadi"

Texnologiyalar olamining taniqli vakili, Xprize jamgʻarmasi asoschisi Peter Diamandis shaxsiy daxlsizlik va global nazorat masalasida shov-shuvli bayonot bilan chiqdi. Uning fikricha, butun dunyo boʻylab oʻrnatiladigan yoppasiga kuzatuv tizimi insoniyat uchun foydali boʻlishi mumkin, chunki odamlar kimdir ularni kuzatib turganini his qilganda, oʻzlarini ancha tartibli va odobli tutishga moyil boʻladilar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Diamandis oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida va Substack platformasidagi maqolasida "radikal shaffoflik" davri yaqinlashayotganini taʼkidladi. Uning tasavvuridagi kelajakda hech kim hech qayerda yashirina olmaydi. Tadbirkorning soʻzlariga koʻra, biz sayyoramizni "sensorli ekotizim" bilan oʻrab olmoqdamiz. Bu tizim uylardagi kameralardan tortib, choʻntakdagi smartfonlargacha, yerda harakatlanuvchi Tesla kabi avtonom mashinalardan tortib, koinotdagi sunʼiy yoʻldoshlargacha boʻlgan barcha vositalarni oʻz ichiga oladi.

Yoppasiga nazorat va shaffoflik davri

Diamandisning bu qarashlari Planet kompaniyasi (Yer yuzini kuzatuvchi eng yirik sunʼiy yoʻldosh operatori) rahbari Will Marshall bilan boʻlgan suhbatdan soʻng yanada qatʼiylashgan. Marshallning taʼkidlashicha, hozirda dunyoning istalgan nuqtasida qurilayotgan maktab yoki maʼlumotlar markazini yashirib boʻlmaydi. Har bir kvadrat metr maydon har kuni koinotdan suratga olinmoqda va bu hisobdorlikni yangi bosqichga olib chiqadi.

Qizigʻi shundaki, Peter Diamandis bu borada yolgʻiz emas. Bundan taxminan ikki yil avval Oracle asoschisi Larry Ellison ham shunga oʻxshash bashoratni ilgari surgan edi. Ellisonning fikricha, doimiy ravishda yozib olinadigan va hisobot beriladigan tizim sharoitida fuqarolar oʻz xatti-harakatlarini nazorat qilishga majbur boʻlishadi. Bu esa jinoyatchilikning kamayishiga va ijtimoiy tartibning mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Maxfiylikning tugashi va yangi avlod tarbiyasi

Hozirgi kunda insonlar kundalik hayotida Ring xavfsizlik tizimlari, koʻchalardagi kameralar va turli reklama tarmoqlari orqali doimiy kuzatuv ostida qolmoqda. Biroq, Diamandisning bayonoti shaxsiy daxlsizlik tushunchasini butunlay yoʻq qilishga qaratilgani bilan ajralib turadi. U ota-onalarga murojaat qilib, farzandlarini "yashirin hayot" mavjud boʻlmagan dunyoga tayyorlashni maslahat berdi.

Uning tavsiyasiga koʻra, yangi avlod uchun eng yaxshi maxfiylik strategiyasi — bu halollikdir. Yaʼni, inson shunday yashashi kerakki, uning har bir qadami va harakati ochiq koʻrinib turganda ham, u uyaladigan yoki qoʻrqadigan ish qilmasligi lozim. Shu bilan birga, u kuzatuv faqat bir tomonlama emas, balki ikki tomonlama (xalq ham hukumatni va qudratli shaxslarni kuzata olishi) boʻlishi uchun kurashishga chaqirdi.

Oʻzbekiston sharoitida ham texnologik kuzatuv vositalari, xususan, yoʻllardagi aqlli kameralar va jamoat joylaridagi xavfsizlik tizimlari kengayib bormoqda. Diamandisning qarashlari dunyo miqyosida shaxsiy erkinlik va xavfsizlik oʻrtasidagi muvozanat haqida jiddiy bahslarga sabab boʻlishi kutilmoqda.

TexnologiyaKuzatuvMaxfiylikXprizeKelajak
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan tengAsus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan tengBugun, 21:27Sunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqdaSunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqdaBugun, 21:25TikTok shunchaki ijtimoiy tarmoq boʻlishdan toʻxtamoqda: Platforma “super ilova”ga aylanadiTikTok shunchaki ijtimoiy tarmoq boʻlishdan toʻxtamoqda: Platforma “super ilova”ga aylanadiBugun, 21:22Digit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadiDigit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadiBugun, 20:25Rossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdiRossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 19:54Vivo X Fold 6 taqdim etildi: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP Zeiss kamerasiga ega flagmanVivo X Fold 6 taqdim etildi: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP Zeiss kamerasiga ega flagmanBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi