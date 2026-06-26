Jeki Chan yangi filmini Qozog‘istonda suratga olmoqda

·21·Madaniyat
Jeki Chan yangi filmini Qozog‘istonda suratga olmoqda

Mashhur aktyor, rejissyor va jangovar filmlar yulduzi Jeki Chan “G‘aroyib aslahalar” film franshizasining to‘rtinchi qismini suratga olish ishlarini qo‘shni Qozog‘istonda boshladi. Ma’lum bo‘lishicha, aktyor ushbu qarorni qabul qilishdan avval 2025 yilda Olmaotaga tashrif buyurib, bo‘lajak suratga olish maydonlarini shaxsan ko‘zdan kechirgan va mos manzillarni tanlab olgan.

“G‘aroyib aslahalar” Jeki Channing eng mashhur sarguzasht filmlaridan biri hisoblanadi. Kartinaning ilk qismi 1986 yilda tomoshabinlar e’tiboriga havola etilgan. Unda Chan qadimiy xazinalar va tarixiy yodgorliklarni izlovchi jasur hamda tavakkalchi qahramon obrazini mahorat bilan gavdalantirgan.

Mazkur filmni suratga olish jarayonida aktyor og‘ir baxtsiz hodisaga ham duch kelgan. Kaskadyorlik sahnalaridan birini ijro etayotgan paytda u daraxtdan sakrab tushib, bosh suyagidan jiddiy jarohat olgan. Ushbu hodisa oqibatida Jeki Channing bir qulog‘i qisman eshitmay qolgan. Shunga qaramay, u davolanishdan so‘ng suratga olish maydoniga qaytib, film ustidagi ishlarni oxiriga yetkazgan. Aynan shu voqea uning professionalligi va fidoyiligini namoyon etgan eng mashhur holatlardan biri sifatida tilga olinadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farangiz Abdazova tug‘ilajak farzandining jinsini ma’lum qildiFarangiz Abdazova tug‘ilajak farzandining jinsini ma’lum qildiBugun, 20:30Ozodbek Nazarbekovning yangi “Olg‘a, O‘zbekiston” qo‘shig‘i taqdim etildi (video)Ozodbek Nazarbekovning yangi “Olg‘a, O‘zbekiston” qo‘shig‘i taqdim etildi (video)Bugun, 19:56Zarina Yo‘ldosheva Bokudagi muxlisidan qattiq ta’sirlanganini aytdi (video)Zarina Yo‘ldosheva Bokudagi muxlisidan qattiq ta’sirlanganini aytdi (video)Bugun, 19:36Neslihan Atagul yangi serial bilan muxlislari qarshisiga qaytadiNeslihan Atagul yangi serial bilan muxlislari qarshisiga qaytadiBugun, 18:53Media olami Toshkentda jam bo‘ldi: Yilning eng yirik forumi yakunlari...Media olami Toshkentda jam bo‘ldi: Yilning eng yirik forumi yakunlari...Bugun, 16:57Bobur Yo‘ldoshev nega to‘ylarga chiqmasligini aytdi (video)Bobur Yo‘ldoshev nega to‘ylarga chiqmasligini aytdi (video)Bugun, 11:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...