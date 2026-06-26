Asus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan teng
Kompyuter texnologiyalari bozorida oʻzining yuqori unumdorlikka ega qurilmalari bilan tanilgan Asus kompaniyasi Republic of Gamers (ROG) brendining 20 yilligi munosabati bilan eksklyuziv mini-PK modelini namoyish etdi. ROG NUC 20th Anniversary Edition deb nomlangan ushbu qurilma nafaqat oʻzining ixcham oʻlchamlari, balki rekord darajadagi narxi bilan ham texnologiya olami eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yubiley nashri Xitoy bozorida 44 ming yuan yoki taxminan 6480 AQSH dollari qiymatida sotuvga chiqdi. Taqqoslash uchun, ushbu mablagʻ evaziga Xitoyda ixcham shahar elektromobilini xarid qilish mumkin. Bunday yuqori narx qurilmaning cheklangan nusxada ishlab chiqarilgani va uning ichiga joylashtirilgan eng soʻnggi texnologik ishlanmalar bilan izohlanadi.
Mislsiz quvvat va eksklyuziv dizaynYangi mini-kompyuter qora va oltin ranglar uygʻunligidagi yarim shaffof korpusga ega boʻlib, uning hajmi bor-yoʻgʻi 3 litrni tashkil etadi. Qurilmaning ichki qismida 24 yadroli Intel Core Ultra 9 290HX Plus protsessori hamda 24 GB GDDR7 xotiraga ega NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop videokartasi joylashgan. Bu kabi texnik koʻrsatkichlar mini-PK segmenti uchun misli koʻrilmagan quvvat hisoblanadi.
Qurilmaning asosiy texnik xususiyatlari quyidagilardan iborat:
- 64 GB operativ xotira (DDR5-6400), uni 128 GB gacha kengaytirish imkoniyati mavjud;
- 2 TB hajmli PCIe Gen6 NVMe SSD xotira qurilmasi;
- Vapor Chamber (bugʻlanish kamerasi) va uchta ventilyatordan iborat sovutish tizimi;
- 380 W quvvatga ega tashqi blok orqali energiya taʼminoti.
Zamonaviy interfeyslar va aloqa imkoniyatlariKichik hajmga qaramay, ROG NUC 20th Anniversary Edition keng koʻlamli portlar bilan jihozlangan. Old panelda USB-A, USB-C va audio konnektor joylashgan boʻlsa, orqa tomonda Thunderbolt 4, toʻrtta USB-A (10 Gbit/s), ikkitadan HDMI 2.1 va DisplayPort 2.1 portlari mavjud. Shuningdek, 2.5G Ethernet tarmogʻi ham koʻzda tutilgan.
Simsiz aloqa uchun Intel Killer Wi-Fi 7 va Bluetooth 5.4 modullari javob beradi, bu esa onlayn oʻyinlar va katta hajmdagi maʼlumotlarni uzatishda maksimal tezlikni taʼminlaydi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu model ommaviy foydalanish uchun emas, balki brend ishqibozlari va kolleksionerlar uchun moʻljallangan ramziy mahsulotdir.
Ushbu mini-PK nafaqat oʻyinlar, balki murakkab grafik ishlov berish va sunʼiy intellekt algoritmlari bilan ishlash uchun ham bemalol xizmat qila oladi. Hozircha qurilmaning global bozordagi sotuvlari va boshqa mintaqalardagi narxi haqida rasmiy maʼlumotlar berilmagan.
…