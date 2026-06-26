Asus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan teng

·24·Texno
Asus dunyodagi eng qimmat mini-kompyuterini taqdim etdi: Narxi elektromobil bilan teng

Kompyuter texnologiyalari bozorida oʻzining yuqori unumdorlikka ega qurilmalari bilan tanilgan Asus kompaniyasi Republic of Gamers (ROG) brendining 20 yilligi munosabati bilan eksklyuziv mini-PK modelini namoyish etdi. ROG NUC 20th Anniversary Edition deb nomlangan ushbu qurilma nafaqat oʻzining ixcham oʻlchamlari, balki rekord darajadagi narxi bilan ham texnologiya olami eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yubiley nashri Xitoy bozorida 44 ming yuan yoki taxminan 6480 AQSH dollari qiymatida sotuvga chiqdi. Taqqoslash uchun, ushbu mablagʻ evaziga Xitoyda ixcham shahar elektromobilini xarid qilish mumkin. Bunday yuqori narx qurilmaning cheklangan nusxada ishlab chiqarilgani va uning ichiga joylashtirilgan eng soʻnggi texnologik ishlanmalar bilan izohlanadi.

Mislsiz quvvat va eksklyuziv dizayn

Yangi mini-kompyuter qora va oltin ranglar uygʻunligidagi yarim shaffof korpusga ega boʻlib, uning hajmi bor-yoʻgʻi 3 litrni tashkil etadi. Qurilmaning ichki qismida 24 yadroli Intel Core Ultra 9 290HX Plus protsessori hamda 24 GB GDDR7 xotiraga ega NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop videokartasi joylashgan. Bu kabi texnik koʻrsatkichlar mini-PK segmenti uchun misli koʻrilmagan quvvat hisoblanadi.

Qurilmaning asosiy texnik xususiyatlari quyidagilardan iborat:

  • 64 GB operativ xotira (DDR5-6400), uni 128 GB gacha kengaytirish imkoniyati mavjud;
  • 2 TB hajmli PCIe Gen6 NVMe SSD xotira qurilmasi;
  • Vapor Chamber (bugʻlanish kamerasi) va uchta ventilyatordan iborat sovutish tizimi;
  • 380 W quvvatga ega tashqi blok orqali energiya taʼminoti.
Asus muhandislari qurilmaning ergonomikasiga ham alohida eʼtibor qaratishgan. Komplektda maxsus olinadigan taglik mavjud boʻlib, u oʻrnatilgan akselerometr yordamida kompyuterning gorizontal yoki vertikal holatini aniqlaydi va tizim ishini moslashtiradi. Bu foydalanuvchiga ish stolida joyni maksimal darajada tejash imkonini beradi.

Zamonaviy interfeyslar va aloqa imkoniyatlari

Kichik hajmga qaramay, ROG NUC 20th Anniversary Edition keng koʻlamli portlar bilan jihozlangan. Old panelda USB-A, USB-C va audio konnektor joylashgan boʻlsa, orqa tomonda Thunderbolt 4, toʻrtta USB-A (10 Gbit/s), ikkitadan HDMI 2.1 va DisplayPort 2.1 portlari mavjud. Shuningdek, 2.5G Ethernet tarmogʻi ham koʻzda tutilgan.

Simsiz aloqa uchun Intel Killer Wi-Fi 7 va Bluetooth 5.4 modullari javob beradi, bu esa onlayn oʻyinlar va katta hajmdagi maʼlumotlarni uzatishda maksimal tezlikni taʼminlaydi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu model ommaviy foydalanish uchun emas, balki brend ishqibozlari va kolleksionerlar uchun moʻljallangan ramziy mahsulotdir.

Ushbu mini-PK nafaqat oʻyinlar, balki murakkab grafik ishlov berish va sunʼiy intellekt algoritmlari bilan ishlash uchun ham bemalol xizmat qila oladi. Hozircha qurilmaning global bozordagi sotuvlari va boshqa mintaqalardagi narxi haqida rasmiy maʼlumotlar berilmagan.

AsusROGMini-PKTexnologiyaNVIDIA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla kompaniyasi FSD tizimi bilan bogʻliq oʻlim holati boʻyicha sudlashuvni yakunladiTesla kompaniyasi FSD tizimi bilan bogʻliq oʻlim holati boʻyicha sudlashuvni yakunladiBugun, 21:54Sunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqdaSunʼiy intellekt poygasida yangi davr: AQSH hukumati GPT-5.6 va boshqa modellarni nazoratga olmoqdaBugun, 21:25TikTok shunchaki ijtimoiy tarmoq boʻlishdan toʻxtamoqda: Platforma “super ilova”ga aylanadiTikTok shunchaki ijtimoiy tarmoq boʻlishdan toʻxtamoqda: Platforma “super ilova”ga aylanadiBugun, 21:22Xprize asoschisi global kuzatuv tarafdori: "Odamlar kuzatilganda oʻzini yaxshi tutadi"Xprize asoschisi global kuzatuv tarafdori: "Odamlar kuzatilganda oʻzini yaxshi tutadi"Bugun, 20:59Digit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadiDigit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadiBugun, 20:25Rossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdiRossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi