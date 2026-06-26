AQSH Polestar elektromobillarini taqiqladi: Geely bilan aloqadorlik brendga qimmatga tushdi

·15·Avto
AQSH Polestar elektromobillarini taqiqladi: Geely bilan aloqadorlik brendga qimmatga tushdi

AQSH hukumati milliy xavfsizlikni taʼminlash doirasida qabul qilingan yangi qoidalarga asosan Polestar brendining mamlakat hududida yangi avtomobillarini sotishga taqiq qoʻydi. Ushbu qaror 2027-yilgi model yili yakunidan soʻng kuchga kiradi. AQSH Savdo vazirligi kompaniyaning Amerika bozorida faoliyatini davom ettirish uchun soʻragan maxsus ruxsatnomasini rad etdi, bu esa brendning ushbu yirik mintaqadagi kelajagini soʻroq ostida qoldirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taqiqning asosiy sababi Polestar kompaniyasining mulkiy tuzilmasi bilan bogʻliq. Maʼlumki, brendning nazorat paketi Xitoyning Geely avtokonserniga tegishli. AQSHning yangi "Connected Vehicle Rule" (Ulangan transport vositalari qoidasi) talablariga koʻra, Xitoy va Rossiyada ishlab chiqarilgan dasturiy taʼminot yoki elektron komponentlarga ega avtomobillarning savdosi cheklanadi. Vashington bu texnologiyalar josuslik yoki kiberhujumlar uchun ishlatilishi mumkinligidan xavotirda.

Texnologik cheklovlar va muddatlar

Yangi tartibga koʻra, aloqa va tarmoqqa ulanish funksiyalariga javob beradigan dasturiy taʼminotga nisbatan cheklovlar 2027-yilgi modellardan boshlab amal qiladi. Apparat qismi (hardware) boʻyicha cheklovlar esa 2030-yildan kuchga kirishi belgilangan. Polestar ushbu qoidalardan mustasno boʻlishga harakat qildi, biroq rasmiy idoralar brendning Xitoy bilan aloqalarini oʻta yuqori xavf deb baholadi. Qizigʻi shundaki, Geely tarkibiga kiruvchi boshqa bir brend — Volvo avvalroq bunday ruxsatnomani olishga muvaffaq boʻlgan edi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu vaziyat AQSHda Xitoyda yigʻilgan avtomobillarni sotayotgan Lincoln va Buick kabi mahalliy brendlar uchun ham jiddiy ogohlantirish hisoblanadi. Ular ham yaqin orada shunga oʻxshash tekshiruvlardan oʻtishi talab etiladi. Polestar uchun vaziyatni murakkablashtiradigan jihat shundaki, brendning Polestar 3 modeli aynan AQSHning Janubiy Karolina shtatidagi zavodda ishlab chiqariladi. Hozircha mahalliy ishlab chiqarishning taqiqdan keyingi taqdiri noaniq boʻlib qolmoqda.

Brendning yangi strategiyasi

Polestar rahbariyati AQSH hukumatining qaroriga eʼtiroz bildirmaslikka qaror qildi. Kompaniya bosh direktori Михаэль Лошеллер brend strategiyasi allaqachon boshqa mintaqalarga yoʻnaltirilganini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, 2026-yilning birinchi choragi holatiga koʻra, Polestar global savdosining qariyb 94 foizi AQSHdan tashqaridagi bozorlar hissasiga toʻgʻri kelgan. Bu esa kompaniyaning Amerika bozoridan chiqib ketishi uning umumiy moliyaviy holatiga halokatli zarba bermasligidan dalolat beradi.

Kompaniya kelajakdagi asosiy rivojlanish yoʻnalishlari sifatida quyidagi hududlarni belgilab oldi:

  • Yevropa Ittifoqi mamlakatlari (bu yerda yangi Polestar 7 modelini chiqarish rejalashtirilgan);
  • Janubi-sharqiy Osiyo davlatlari;
  • Sharqiy Yevropa va Lotin Amerikasi;
  • Kanada bozori.
AQSHdagi mavjud mijozlar uchun xushxabar shundaki, allaqachon sotilgan yoki mamlakatga olib kirilgan avtomobillar savdoda qoladi. Shuningdek, egalariga rasmiy servis xizmati koʻrsatish davom ettiriladi. Biroq 2027-yildan keyin amerikalik ishqibozlar brendning yangi modellarini rasmiy dilerlardan xarid qila olmaydilar. Bu holat jahon avtomobil bozorida geosiyosiy omillarning taʼsiri tobora kuchayib borayotganini yana bir bor isbotlamoqda.

PolestarGeelyAQSHElektromobilXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilobHyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilobBugun, 16:56Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada katta oʻzgarishHyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada katta oʻzgarishBugun, 15:52Afsonaviy Jaguar XJ220 qaytmoqda: Ian Callum superkarning yangi talqinini taqdim etdiAfsonaviy Jaguar XJ220 qaytmoqda: Ian Callum superkarning yangi talqinini taqdim etdiBugun, 14:58Renault 4 va 5 modellari 2027-yilda yanada kuchli dvigatel va katta zaxiraga ega boʻladiRenault 4 va 5 modellari 2027-yilda yanada kuchli dvigatel va katta zaxiraga ega boʻladiBugun, 14:54Toyota Aygo X: Ixcham shahar avtomobillari orasida eng ishonchli tanlovmi?Toyota Aygo X: Ixcham shahar avtomobillari orasida eng ishonchli tanlovmi?Bugun, 09:59BMW iX M60: Germaniya brendining eng kuchli va hashamatli elektromobili sinovdan o'tdiBMW iX M60: Germaniya brendining eng kuchli va hashamatli elektromobili sinovdan o'tdiBugun, 08:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi