AQSH Polestar elektromobillarini taqiqladi: Geely bilan aloqadorlik brendga qimmatga tushdi
AQSH hukumati milliy xavfsizlikni taʼminlash doirasida qabul qilingan yangi qoidalarga asosan Polestar brendining mamlakat hududida yangi avtomobillarini sotishga taqiq qoʻydi. Ushbu qaror 2027-yilgi model yili yakunidan soʻng kuchga kiradi. AQSH Savdo vazirligi kompaniyaning Amerika bozorida faoliyatini davom ettirish uchun soʻragan maxsus ruxsatnomasini rad etdi, bu esa brendning ushbu yirik mintaqadagi kelajagini soʻroq ostida qoldirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taqiqning asosiy sababi Polestar kompaniyasining mulkiy tuzilmasi bilan bogʻliq. Maʼlumki, brendning nazorat paketi Xitoyning Geely avtokonserniga tegishli. AQSHning yangi "Connected Vehicle Rule" (Ulangan transport vositalari qoidasi) talablariga koʻra, Xitoy va Rossiyada ishlab chiqarilgan dasturiy taʼminot yoki elektron komponentlarga ega avtomobillarning savdosi cheklanadi. Vashington bu texnologiyalar josuslik yoki kiberhujumlar uchun ishlatilishi mumkinligidan xavotirda.
Texnologik cheklovlar va muddatlarYangi tartibga koʻra, aloqa va tarmoqqa ulanish funksiyalariga javob beradigan dasturiy taʼminotga nisbatan cheklovlar 2027-yilgi modellardan boshlab amal qiladi. Apparat qismi (hardware) boʻyicha cheklovlar esa 2030-yildan kuchga kirishi belgilangan. Polestar ushbu qoidalardan mustasno boʻlishga harakat qildi, biroq rasmiy idoralar brendning Xitoy bilan aloqalarini oʻta yuqori xavf deb baholadi. Qizigʻi shundaki, Geely tarkibiga kiruvchi boshqa bir brend — Volvo avvalroq bunday ruxsatnomani olishga muvaffaq boʻlgan edi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu vaziyat AQSHda Xitoyda yigʻilgan avtomobillarni sotayotgan Lincoln va Buick kabi mahalliy brendlar uchun ham jiddiy ogohlantirish hisoblanadi. Ular ham yaqin orada shunga oʻxshash tekshiruvlardan oʻtishi talab etiladi. Polestar uchun vaziyatni murakkablashtiradigan jihat shundaki, brendning Polestar 3 modeli aynan AQSHning Janubiy Karolina shtatidagi zavodda ishlab chiqariladi. Hozircha mahalliy ishlab chiqarishning taqiqdan keyingi taqdiri noaniq boʻlib qolmoqda.
Brendning yangi strategiyasiPolestar rahbariyati AQSH hukumatining qaroriga eʼtiroz bildirmaslikka qaror qildi. Kompaniya bosh direktori Михаэль Лошеллер brend strategiyasi allaqachon boshqa mintaqalarga yoʻnaltirilganini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, 2026-yilning birinchi choragi holatiga koʻra, Polestar global savdosining qariyb 94 foizi AQSHdan tashqaridagi bozorlar hissasiga toʻgʻri kelgan. Bu esa kompaniyaning Amerika bozoridan chiqib ketishi uning umumiy moliyaviy holatiga halokatli zarba bermasligidan dalolat beradi.
Kompaniya kelajakdagi asosiy rivojlanish yoʻnalishlari sifatida quyidagi hududlarni belgilab oldi:
- Yevropa Ittifoqi mamlakatlari (bu yerda yangi Polestar 7 modelini chiqarish rejalashtirilgan);
- Janubi-sharqiy Osiyo davlatlari;
- Sharqiy Yevropa va Lotin Amerikasi;
- Kanada bozori.
…