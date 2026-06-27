CATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkin

·0·Texno
CATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkin

Dunyoning eng yirik akkumulyator ishlab chiqaruvchisi hisoblangan Xitoyning CATL kompaniyasi savdo strategiyasida keskin burilish yasadi. Kompaniya kichik va oʻrta biznes vakillari uchun moʻljallangan CATL Mall onlayn savdo platformasini rasman ishga tushirdi. Bu qadam global energiya saqlash tizimlari bozorida mahsulot yetkazib berish zanjirini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

CarNewsChina nashrining xabar berishicha, yangi platforma orqali endilikda nafaqat yirik avtogigantlar, balki kichik integratorlar ham akkumulyator hujayralarini toʻgʻridan-toʻgʻri zavodning oʻzidan xarid qilish imkoniyatiga ega boʻldi. Ilgari CATL kabi gigantlar faqat yirik shartnomalar va yuqori darajadagi mijozlarga eʻtibor qaratgan boʻlsa, endi vaziyat oʻzgardi.

Kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar

Hozirgi vaqtda CATL Mall platformasida uchta asosiy modeldagi akkumulyatorlar sotuvga chiqarilgan: 100 Ach, 280 Ach va 314 Ach sigʻimli elementlar. Shuningdek, katalogda 587 Ach sigʻimli eng quvvatli model ham paydo boʻlgan, biroq u hozircha buyurtma uchun ochiq emas. Eng muhim yangilik shundaki, minimal buyurtma miqdori bor-yoʻgʻi uchta quti qilib belgilangan.

Bu oʻzgarish Oʻzbekiston kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalari jadal rivojlanayotgan bozorlar uchun ham dolzarbdir. Kichik quyosh panellari oʻrnatuvchi kompaniyalar yoki energiya saqlash tizimlarini yigʻuvchi tadbirkorlar endi vositachilarsiz, original mahsulotni birinchi qoʻldan olishlari mumkin boʻladi.

Vositachilar davri yakunlanmoqdami?

Ilgari kichik ishlab chiqaruvchilar CATL mahsulotlarini olish uchun koʻp bosqichli vositachilarga tayanishga majbur edi. Bu esa bir qancha muammolarni keltirib chiqarardi: narxlarning asossiz oshishi, mahsulot sifatining kafolatlanmagani va taqchillik davrida yetkazib berishning uzilib qolishi shular jumlasidandir. Toʻgʻridan-toʻgʻri savdo kanali ushbu toʻsiqlarni olib tashlaydi.

Ekspertlarning fikricha, CATL Mall platformasining ishga tushirilishi bozordagi tarqoq talabni yagona tizimga birlashtirishga xizmat qiladi. Bu nafaqat CATL kompaniyasining bozor ulushini oshiradi, balki kichik raqobatchilar va distribyutorlarning faoliyat muhitiga ham sezilarli taʼsir koʻrsatadi.

Shuni taʼkidlash joizki, CATL hozirda Tesla, BMW va boshqa koʻplab elektromobil ishlab chiqaruvchilarning asosiy hamkori hisoblanadi. Kompaniyaning chakana savdoga yaqinlashishi energiya saqlash texnologiyalarining yanada ommalashishiga va yakuniy mahsulotlar tannarxining pasayishiga olib kelishi mumkin.

CATLAkkumulyatorTexnologiyaEnergetikaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sogʻlom turmush tarzi yetarli boʻlmaganda: Tadbirkor saratonni yengishda sunʼiy intellektdan foydalandiSogʻlom turmush tarzi yetarli boʻlmaganda: Tadbirkor saratonni yengishda sunʼiy intellektdan foydalandiBugun, 19:20Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 18 smartfonlari 9 GB tezkor xotira bilan chiqadiApple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 18 smartfonlari 9 GB tezkor xotira bilan chiqadiBugun, 18:56Toshkentda ROBOTIS gumanoid robotlar zavodini qurmoqdaToshkentda ROBOTIS gumanoid robotlar zavodini qurmoqdaBugun, 18:45Organik quyosh panellari samaradorligi boʻyicha inqilobiy kashfiyot qilindiOrganik quyosh panellari samaradorligi boʻyicha inqilobiy kashfiyot qilindiBugun, 17:52Osiyo texnologiya gigantlari AQSHning AI eksport cheklovlariga javob qaytarmoqdaOsiyo texnologiya gigantlari AQSHning AI eksport cheklovlariga javob qaytarmoqdaBugun, 17:29Swatch kompaniyasi Samsungʼdan 170 million dollar tovon puli talab qilmoqdaSwatch kompaniyasi Samsungʼdan 170 million dollar tovon puli talab qilmoqdaBugun, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi