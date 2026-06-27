CATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkin
Dunyoning eng yirik akkumulyator ishlab chiqaruvchisi hisoblangan Xitoyning CATL kompaniyasi savdo strategiyasida keskin burilish yasadi. Kompaniya kichik va oʻrta biznes vakillari uchun moʻljallangan CATL Mall onlayn savdo platformasini rasman ishga tushirdi. Bu qadam global energiya saqlash tizimlari bozorida mahsulot yetkazib berish zanjirini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
CarNewsChina nashrining xabar berishicha, yangi platforma orqali endilikda nafaqat yirik avtogigantlar, balki kichik integratorlar ham akkumulyator hujayralarini toʻgʻridan-toʻgʻri zavodning oʻzidan xarid qilish imkoniyatiga ega boʻldi. Ilgari CATL kabi gigantlar faqat yirik shartnomalar va yuqori darajadagi mijozlarga eʻtibor qaratgan boʻlsa, endi vaziyat oʻzgardi.
Kichik biznes uchun yangi imkoniyatlarHozirgi vaqtda CATL Mall platformasida uchta asosiy modeldagi akkumulyatorlar sotuvga chiqarilgan: 100 Ach, 280 Ach va 314 Ach sigʻimli elementlar. Shuningdek, katalogda 587 Ach sigʻimli eng quvvatli model ham paydo boʻlgan, biroq u hozircha buyurtma uchun ochiq emas. Eng muhim yangilik shundaki, minimal buyurtma miqdori bor-yoʻgʻi uchta quti qilib belgilangan.
Bu oʻzgarish Oʻzbekiston kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalari jadal rivojlanayotgan bozorlar uchun ham dolzarbdir. Kichik quyosh panellari oʻrnatuvchi kompaniyalar yoki energiya saqlash tizimlarini yigʻuvchi tadbirkorlar endi vositachilarsiz, original mahsulotni birinchi qoʻldan olishlari mumkin boʻladi.
Vositachilar davri yakunlanmoqdami?Ilgari kichik ishlab chiqaruvchilar CATL mahsulotlarini olish uchun koʻp bosqichli vositachilarga tayanishga majbur edi. Bu esa bir qancha muammolarni keltirib chiqarardi: narxlarning asossiz oshishi, mahsulot sifatining kafolatlanmagani va taqchillik davrida yetkazib berishning uzilib qolishi shular jumlasidandir. Toʻgʻridan-toʻgʻri savdo kanali ushbu toʻsiqlarni olib tashlaydi.
Ekspertlarning fikricha, CATL Mall platformasining ishga tushirilishi bozordagi tarqoq talabni yagona tizimga birlashtirishga xizmat qiladi. Bu nafaqat CATL kompaniyasining bozor ulushini oshiradi, balki kichik raqobatchilar va distribyutorlarning faoliyat muhitiga ham sezilarli taʼsir koʻrsatadi.
Shuni taʼkidlash joizki, CATL hozirda Tesla, BMW va boshqa koʻplab elektromobil ishlab chiqaruvchilarning asosiy hamkori hisoblanadi. Kompaniyaning chakana savdoga yaqinlashishi energiya saqlash texnologiyalarining yanada ommalashishiga va yakuniy mahsulotlar tannarxining pasayishiga olib kelishi mumkin.
…