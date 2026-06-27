O‘zbekistonda inqilobiy yangilik! Yo‘llar plastik chiqindilardan quriladi

·0·O‘zbekiston
O‘zbekistonda inqilobiy yangilik! Yo‘llar plastik chiqindilardan quriladi

Yo‘llarimiz sifati va ekologiyamiz uchun juda quvonarli, zamonaviy yangilik! O‘zbekistonda avtomobil yo‘llarini qurishda mutlaqo yangi — qayta ishlangan plastik chiqindilardan foydalanish texnologiyasi joriy etilmoqda. Bu innovatsion usul ham atrof-muhitni tozalashga, ham yo‘llarning sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Yangi texnologiyaning siri nimada?

Ushbu tizim ilm-fan va ekologiyaning ajoyib uyg‘unligidir. Bunda an’anaviy asfalt-beton qorishmasi tarkibiga qayta ishlanmaydigan plastmassa chiqindilarining ayrim turlari maxsus usulda qo‘shiladi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu qoplama tashqi ta’sirlarga juda chidamli bo‘lib, birvarakayiga ikkita yirik muammoni hal etadi:

  • Yurtimizdagi plastmassa chiqindilari hajmini keskin qisqartiradi;

  • Yo‘l qoplamasining mustahkamligi va xizmat muddatini sezilarli darajada oshiradi.

Dastlabki sinov natijalari: Oddiy asfaltdan bir necha barobar ustun!

Ishlab chiquvchilar tomonidan o‘tkazilgan dastlabki sinovlar yangi materialning an’anaviy asfaltdan texnik ko‘rsatkichlar bo‘yicha ancha ilgarilab ketganini ko‘rsatdi:

  • 2–3 barobar yuqori mustahkamlik: Plastik aralashmali yangi qoplamaning chidamliligi odatiy asfaltga qaraganda kamida 2–3 marta kuchliroq ekani qayd etildi.

  • Minimum suv singdirish: Yangi qoplamaning suv singdirish darajasi keskin kamaygan. Bu esa yomg‘ir va qorli kunlarda yo‘llarning tagidan yemirilib, o‘ydim-chuqur bo‘lib ketishining oldini oladi.

  • Yemirilishga qarshi yuqori bardosh: Ushbu ko‘rsatkichlar yo‘lning juda uzoq yillar davomida ta’mirtalab bo‘lmay, xalqimizga xizmat qilishini kafolatlaydi.

Eko-hamkorlik

Mazkur istiqbolli loyihani yuqori darajada amalga oshirish uchun Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi bilan yaqin hamkorlik yo‘lga qo‘yildi.

Tejamkor, mustahkam va eng muhimi — tabiatga do‘st bo‘lgan bunday yo‘llar tez orada yurtimizning barcha hududlarida paydo bo‘lishini kutib qolamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildiToshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildiBugun, 19:00O‘zbekistonda 16 yoshgacha bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar cheklanishi mumkinO‘zbekistonda 16 yoshgacha bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar cheklanishi mumkinBugun, 16:22O‘zbekistonda liftlar xavfsizligini baholash tartibi yangilandiO‘zbekistonda liftlar xavfsizligini baholash tartibi yangilandiBugun, 15:27Ehtiyot bo‘ling: Bugun O‘zbekistonda ultrabinafsha nurlanish eng xavfli darajaga chiqadiEhtiyot bo‘ling: Bugun O‘zbekistonda ultrabinafsha nurlanish eng xavfli darajaga chiqadiBugun, 13:08O‘zbekistonliklar uzoqroq yashamoqda: O‘rtacha umr ko‘rish necha yoshga yetdi?O‘zbekistonliklar uzoqroq yashamoqda: O‘rtacha umr ko‘rish necha yoshga yetdi?Bugun, 12:12Gulnora Karimovaning 43,5 mln dollarlik aktivlari tibbiyotga yo‘naltirildi!Gulnora Karimovaning 43,5 mln dollarlik aktivlari tibbiyotga yo‘naltirildi!Kecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi