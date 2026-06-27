O‘zbekistonda inqilobiy yangilik! Yo‘llar plastik chiqindilardan quriladi
Yo‘llarimiz sifati va ekologiyamiz uchun juda quvonarli, zamonaviy yangilik! O‘zbekistonda avtomobil yo‘llarini qurishda mutlaqo yangi — qayta ishlangan plastik chiqindilardan foydalanish texnologiyasi joriy etilmoqda. Bu innovatsion usul ham atrof-muhitni tozalashga, ham yo‘llarning sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.
Yangi texnologiyaning siri nimada?
Ushbu tizim ilm-fan va ekologiyaning ajoyib uyg‘unligidir. Bunda an’anaviy asfalt-beton qorishmasi tarkibiga qayta ishlanmaydigan plastmassa chiqindilarining ayrim turlari maxsus usulda qo‘shiladi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu qoplama tashqi ta’sirlarga juda chidamli bo‘lib, birvarakayiga ikkita yirik muammoni hal etadi:
Yurtimizdagi plastmassa chiqindilari hajmini keskin qisqartiradi;
Yo‘l qoplamasining mustahkamligi va xizmat muddatini sezilarli darajada oshiradi.
Dastlabki sinov natijalari: Oddiy asfaltdan bir necha barobar ustun!
Ishlab chiquvchilar tomonidan o‘tkazilgan dastlabki sinovlar yangi materialning an’anaviy asfaltdan texnik ko‘rsatkichlar bo‘yicha ancha ilgarilab ketganini ko‘rsatdi:
2–3 barobar yuqori mustahkamlik: Plastik aralashmali yangi qoplamaning chidamliligi odatiy asfaltga qaraganda kamida 2–3 marta kuchliroq ekani qayd etildi.
Minimum suv singdirish: Yangi qoplamaning suv singdirish darajasi keskin kamaygan. Bu esa yomg‘ir va qorli kunlarda yo‘llarning tagidan yemirilib, o‘ydim-chuqur bo‘lib ketishining oldini oladi.
Yemirilishga qarshi yuqori bardosh: Ushbu ko‘rsatkichlar yo‘lning juda uzoq yillar davomida ta’mirtalab bo‘lmay, xalqimizga xizmat qilishini kafolatlaydi.
Eko-hamkorlik
Mazkur istiqbolli loyihani yuqori darajada amalga oshirish uchun Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi bilan yaqin hamkorlik yo‘lga qo‘yildi.
Tejamkor, mustahkam va eng muhimi — tabiatga do‘st bo‘lgan bunday yo‘llar tez orada yurtimizning barcha hududlarida paydo bo‘lishini kutib qolamiz!
…