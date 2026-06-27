Eronni pley-offdan santimetrlar ajratdi: 90+6-daqiqadagi VAR dramasi
JCH-2026ning navbatdagi kuni futbol muxlislari uchun haqiqiy Gollivud filmlariga xos drama bilan yodda qoladigan bo‘ldi. «G» guruhining so‘nggi turidan o‘rin olgan Misr va Eron terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv shunday kechdiki, maydonda ham, tribunalarda ham hayajondan yuraklar to‘xtab qolishiga bir bahya qoldi.
JCH-2026. G guruhi. 3-tur
Misr — Eron 1:1
Gollar: Saber 5 (1:0), Rizoyan 14 (1:1).
Aniq ijro etilmagan penalti: Mehdi Torimiy 11' (Eron).
Ogohlantirishlar: Saber (20), Yosir Ibrohim (42), Lashin (90) — Kanaanizodagon (19), Ne’matiy (43), Izzatullohiy (79), Xalilzoda (90).
Jamoalar tarkibi:
Misr: Shubayr, Robia, Abdul Munim (Yosir Ibrohim, 14), Ahmad Fotih, Xani, Lashin, Saber (Ateya, 46), Saloh (Sayid, 57), Trezege, Ashur (Marmush, 46), Ziko (Abdulkarim, 76).
Eron: Beyranvand, Xalilzoda, Kanaanizodagon, Ne’matiy (Hardoniy, 46), Muhammadiy, Rizoyan, Izzatullohiy, Qurboniy, Muhibiy (Jahonbaxsh, 90+1), Quddus (Mug‘anli, 67), Torimiy.
Tezkor gollar va Torimiyning xatosi
Uchrashuv hakamning hushtagi chalinishi bilan dahshatli tezlikda boshlandi. Boshlanishidanoq hujumga o‘tgan misrliklar 5-daqiqadayoq Saberning goli evaziga hisobni ochishdi. Oradan hech qancha o‘tmay, Eron terma jamoasi sardori Mehdi Torimiyda penalti orqali muvozanatni tiklash uchun oltinga teng imkoniyat paydo bo‘ldi. Ammo 11-daqiqada u belgilangan 11 metrlik jarima zarbasini aniq ijro eta olmadi.
Shunga qaramay, forslar ruhan tushib qolishmadi va baribir o‘z maqsadlariga erishishdi: 14-daqiqada Rizoyan muvozanatni tikladi — 1:1. Bunday natija Muhammad Saloh va uning jamoadoshlarini to‘liq qoniqtirgani bois, afrikaliklar ikkinchi bo‘limda asosiy e’tiborni hisobni saqlab qolishga qaratishdi.
90+6-daqiqadagi sarob: Ko‘zoynak taqqan Xalilzoda va mikroskopik ofsayd
Ikkinchi bo‘lim davomida eronliklar tinimsiz yugurishdan ancha toliqib qolishgani sezildi. Shunga qaramay, ular uchrashuv so‘nggida haqiqiy shturm uyushtirish uchun o‘zlarida kuch topa olishdi.
Va nihoyat, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+6-daqiqada Shoja Xalilzoda Misr darvozasini ishg‘ol qildi! Osiyoliklar bazasidagi xursandchilik va baqir-chaqirlarni so‘z bilan ta’riflab bo‘lmasdi. Hatto gol muallifi Xalilzoda oldindan tayyorlab qo‘ygan qora ko‘zoynagini taqib, o‘ziga xos tarzda golni nishonlashga ham ulgurdi. Ammo bu xursandchilik soniyalar ichida sarobga aylandi: ishga VAR aralashdi va takroriy lavhalardan so‘ng ushbu hujumda mikroskopik (bir necha santimetrlik) ofsayd borligi aniqlanib, gol bekor qilindi!
Drama shu bilan ham tugamadi. Qolgan so‘nggi soniyalarda ham Eron yana bir golga juda yaqin keldi, biroq Misr darvozaboni yaqin masofadan yo‘llangan kuchli zarbani mo‘jizaviy tarzda qaytarib qoldi.
Eron uchun barchasi tugamagan: Pley-off matematikasi
O‘yin 1:1 hisobida yakunlandi. Eron guruh bosqichidagi uchta o‘yinning barchasida durang o‘ynadi. Ammo ular uchun turnir hali tugagani yo‘q. Jamoada to‘plar nisbati yaxshi bo‘lgani bois, ular eng yaxshi uchinchi o‘rinni egallagan terma jamoalar reytingida hozirda 6-o‘rinni band etib turishibdi.
Keyingi bosqich formulasi: Forslar rasman pley-off (1/16 final) yo‘llanmasini naqd qilishlari uchun hali bahslari davom etayotgan J, K va L guruhlarining kamida ikkitasida Eron uchun foydali va kerakli hisoblar qayd etilishi shart bo‘ladi. Eronlik muxlislar uchun haqiqiy kutish va hayajonli soatlar boshlandi.
…