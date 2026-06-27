Eronni pley-offdan santimetrlar ajratdi: 90+6-daqiqadagi VAR dramasi

·64·Sport
Eronni pley-offdan santimetrlar ajratdi: 90+6-daqiqadagi VAR dramasi

JCH-2026ning navbatdagi kuni futbol muxlislari uchun haqiqiy Gollivud filmlariga xos drama bilan yodda qoladigan bo‘ldi. «G» guruhining so‘nggi turidan o‘rin olgan Misr va Eron terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv shunday kechdiki, maydonda ham, tribunalarda ham hayajondan yuraklar to‘xtab qolishiga bir bahya qoldi.

JCH-2026. G guruhi. 3-tur

Misr — Eron 1:1

  • Gollar: Saber 5 (1:0), Rizoyan 14 (1:1).

  • Aniq ijro etilmagan penalti: Mehdi Torimiy 11' (Eron).

  • Ogohlantirishlar: Saber (20), Yosir Ibrohim (42), Lashin (90) — Kanaanizodagon (19), Ne’matiy (43), Izzatullohiy (79), Xalilzoda (90).

Jamoalar tarkibi:

  • Misr: Shubayr, Robia, Abdul Munim (Yosir Ibrohim, 14), Ahmad Fotih, Xani, Lashin, Saber (Ateya, 46), Saloh (Sayid, 57), Trezege, Ashur (Marmush, 46), Ziko (Abdulkarim, 76).

  • Eron: Beyranvand, Xalilzoda, Kanaanizodagon, Ne’matiy (Hardoniy, 46), Muhammadiy, Rizoyan, Izzatullohiy, Qurboniy, Muhibiy (Jahonbaxsh, 90+1), Quddus (Mug‘anli, 67), Torimiy.

Tezkor gollar va Torimiyning xatosi

Uchrashuv hakamning hushtagi chalinishi bilan dahshatli tezlikda boshlandi. Boshlanishidanoq hujumga o‘tgan misrliklar 5-daqiqadayoq Saberning goli evaziga hisobni ochishdi. Oradan hech qancha o‘tmay, Eron terma jamoasi sardori Mehdi Torimiyda penalti orqali muvozanatni tiklash uchun oltinga teng imkoniyat paydo bo‘ldi. Ammo 11-daqiqada u belgilangan 11 metrlik jarima zarbasini aniq ijro eta olmadi.

Shunga qaramay, forslar ruhan tushib qolishmadi va baribir o‘z maqsadlariga erishishdi: 14-daqiqada Rizoyan muvozanatni tikladi — 1:1. Bunday natija Muhammad Saloh va uning jamoadoshlarini to‘liq qoniqtirgani bois, afrikaliklar ikkinchi bo‘limda asosiy e’tiborni hisobni saqlab qolishga qaratishdi.

90+6-daqiqadagi sarob: Ko‘zoynak taqqan Xalilzoda va mikroskopik ofsayd

Ikkinchi bo‘lim davomida eronliklar tinimsiz yugurishdan ancha toliqib qolishgani sezildi. Shunga qaramay, ular uchrashuv so‘nggida haqiqiy shturm uyushtirish uchun o‘zlarida kuch topa olishdi.

Va nihoyat, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+6-daqiqada Shoja Xalilzoda Misr darvozasini ishg‘ol qildi! Osiyoliklar bazasidagi xursandchilik va baqir-chaqirlarni so‘z bilan ta’riflab bo‘lmasdi. Hatto gol muallifi Xalilzoda oldindan tayyorlab qo‘ygan qora ko‘zoynagini taqib, o‘ziga xos tarzda golni nishonlashga ham ulgurdi. Ammo bu xursandchilik soniyalar ichida sarobga aylandi: ishga VAR aralashdi va takroriy lavhalardan so‘ng ushbu hujumda mikroskopik (bir necha santimetrlik) ofsayd borligi aniqlanib, gol bekor qilindi!

Eronni pley-offdan santimetrlar ajratdi: 90+6-daqiqadagi VAR dramasi

Drama shu bilan ham tugamadi. Qolgan so‘nggi soniyalarda ham Eron yana bir golga juda yaqin keldi, biroq Misr darvozaboni yaqin masofadan yo‘llangan kuchli zarbani mo‘jizaviy tarzda qaytarib qoldi.

Eron uchun barchasi tugamagan: Pley-off matematikasi

O‘yin 1:1 hisobida yakunlandi. Eron guruh bosqichidagi uchta o‘yinning barchasida durang o‘ynadi. Ammo ular uchun turnir hali tugagani yo‘q. Jamoada to‘plar nisbati yaxshi bo‘lgani bois, ular eng yaxshi uchinchi o‘rinni egallagan terma jamoalar reytingida hozirda 6-o‘rinni band etib turishibdi.

Keyingi bosqich formulasi: Forslar rasman pley-off (1/16 final) yo‘llanmasini naqd qilishlari uchun hali bahslari davom etayotgan J, K va L guruhlarining kamida ikkitasida Eron uchun foydali va kerakli hisoblar qayd etilishi shart bo‘ladi. Eronlik muxlislar uchun haqiqiy kutish va hayajonli soatlar boshlandi.

MisrEronJCh-2026Mehdi Torimiy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeymi Karrager: «Ispaniya endi men uchun asosiy favorit emas»Jeymi Karrager: «Ispaniya endi men uchun asosiy favorit emas»Bugun, 19:10JCH-2026. Norvegiya - Fransiya 1:4 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Norvegiya - Fransiya 1:4 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 19:06Erling Xoland Norvegiya terma jamoasi murabbiyining bahsli qarorini himoya qildiErling Xoland Norvegiya terma jamoasi murabbiyining bahsli qarorini himoya qildiBugun, 18:53Grem Potter JCh-2026 pley-off bosqichida Fransiyaga qarshi oʻyin oldidan fikr bildirdiGrem Potter JCh-2026 pley-off bosqichida Fransiyaga qarshi oʻyin oldidan fikr bildirdiBugun, 18:51Krishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadarKrishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadarBugun, 17:31Ispaniyaning mag‘lubiyatsiz seriyasi 34 ta o‘yinga yetdi, rekord yangilandiIspaniyaning mag‘lubiyatsiz seriyasi 34 ta o‘yinga yetdi, rekord yangilandiBugun, 17:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi