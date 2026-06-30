JCH-2026. 1/16 final. Germaniya – Paragvay 1:1 (3:4) (gollar videosi)

·24·Sport
JCH-2026. 1/16 final. Germaniya – Paragvay 1:1 (3:4) (gollar videosi)

Jahon chempionatida 1/16 final bosqichining uchinchi juftligida Germaniya va Paragvay o‘zaro to‘qnash keldi.

Uchrashuvning asosiy va qo‘shimcha bo‘limlarida g‘olib aniqlanmadi. Penaltilar seriyasida esa Lotin Amerikasi vakillariga omad kulib boqdi. Germaniyaliklardan Haverts, Voltemade va Ta 11 metrlik nuqtadan gol ura olmadi.

Shu tariqa «nemis mashinasi» mundiallarda ilk bor «lotereya»da yutqazdi.

Endi Paragvay 1/8 finalda Fransiya — Shvetsiya juftligi g‘olibiga qarshi o‘ynaydi.

JCH-2026. 1/16 final
Germaniya — Paragvay 1:1
Penaltilar seriyasi — 3:4.
29 iyun, Foksboro.
Gollar: Haverts (54) — Ensiso (42).

GermaniyaHavertzFoxboroughParagvay
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...Bugun, 12:28Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Bugun, 12:22Chelsi ayollar jamoasida hujumchi inqirozi: Sam Kerr oʻrnini kim egallaydi?Chelsi ayollar jamoasida hujumchi inqirozi: Sam Kerr oʻrnini kim egallaydi?Bugun, 12:15Noyer sensatsion mag‘lubiyatdan so‘ng Germaniyaning asosiy muammosini aytdiNoyer sensatsion mag‘lubiyatdan so‘ng Germaniyaning asosiy muammosini aytdiBugun, 12:09JCH-2026. 1/16 final. Niderlandiya — Marokash 1:1 (2:3) (gollar videosi)JCH-2026. 1/16 final. Niderlandiya — Marokash 1:1 (2:3) (gollar videosi)Bugun, 12:03Yurgen Klopp Germaniyaning magʻlubiyatidan soʻng Arsenal jamoasini tanqid qildiYurgen Klopp Germaniyaning magʻlubiyatidan soʻng Arsenal jamoasini tanqid qildiBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi