JCH-2026. 1/16 final. Germaniya – Paragvay 1:1 (3:4) (gollar videosi)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026. 1/16 final
Jahon chempionatida 1/16 final bosqichining uchinchi juftligida Germaniya va Paragvay o‘zaro to‘qnash keldi.
Uchrashuvning asosiy va qo‘shimcha bo‘limlarida g‘olib aniqlanmadi. Penaltilar seriyasida esa Lotin Amerikasi vakillariga omad kulib boqdi. Germaniyaliklardan Haverts, Voltemade va Ta 11 metrlik nuqtadan gol ura olmadi.
Shu tariqa «nemis mashinasi» mundiallarda ilk bor «lotereya»da yutqazdi.
Endi Paragvay 1/8 finalda Fransiya — Shvetsiya juftligi g‘olibiga qarshi o‘ynaydi.
JCH-2026. 1/16 final
Germaniya — Paragvay 1:1
Penaltilar seriyasi — 3:4.
29 iyun, Foksboro.
Gollar: Haverts (54) — Ensiso (42).
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…