To‘yxonada svet o‘chdi, Munisa Rizayeva barchani hayratda qoldirdi (video)

·79·Madaniyat
To‘yxonada svet o‘chdi, Munisa Rizayeva barchani hayratda qoldirdi (video)

Xonanda Munisa Rizayeva ijtimoiy tarmoqlardagi so‘nggi videolarida o‘zini biroz tobi yo‘qligi, holsiz his qilayotganini aytgandi. Oradan ko‘p o‘tmay, u sog‘lig‘i tiklangani va yana to‘y xizmatlariga qaytgani haqida ham muxlislariga xabar berdi.

Xonandaning navbatdagi chiqishlaridan birida esa kutilmagan holat yuz berdi. To‘y davomida to‘yxonada elektr ta’minoti uzilib, zal bir muddat chiroqsiz qoldi. Shunga qaramay, Munisa Rizayeva mehmonlarning kayfiyati tushib ketishiga yo‘l qo‘ymadi.

Musiqachilar jonli ijroda kuy chalishda davom etishdi, Munisa esa shu kuy sadolari ostida raqsga tushib, yig‘ilganlarga ko‘tarinki kayfiyat ulashdi. Xonanda ushbu videoni Instagram sahifasiga joylab, "To‘yxonada svet o‘chib qoldi, lekin biz buni shunday qoldirmadik", deya izoh qoldirdi.

Video qisqa fursatda ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Kuzatuvchilar xonandaning vaziyatdan ustalik bilan chiqqanini e’tirof etib, uning professionalligi va sahnadagi samimiyatini yuqori baholashdi. Izohlarda ko‘pchilik Munisa Rizayevaga ijodiy muvaffaqiyatlar tilab, har qanday vaziyatda tomoshabin kayfiyatini ko‘tara olishini alohida ta’kidladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahlo Salayeva va Veysel Dulger Navoiyda unutilmas konsert taqdim etdi (video)Shahlo Salayeva va Veysel Dulger Navoiyda unutilmas konsert taqdim etdi (video)Bugun, 14:15Maykl Jeksonning jiyani ilk bor Toshkentga tashrif buyuradiMaykl Jeksonning jiyani ilk bor Toshkentga tashrif buyuradiBugun, 13:33Sevinch Mo‘minova bugun 44 yoshni qarshi oldiSevinch Mo‘minova bugun 44 yoshni qarshi oldiBugun, 13:26Maykl Jekson haqidagi film tarixiy rekord o‘rnatdiMaykl Jekson haqidagi film tarixiy rekord o‘rnatdiBugun, 12:35Anjelina Joli shaxsiy hayoti haqida kutilmagan bayonot berdiAnjelina Joli shaxsiy hayoti haqida kutilmagan bayonot berdiBugun, 03:42Aktrisalik mahorati bilan tanilgan Xonzoda Do‘stova o‘zining “Shinanay” qo‘shig‘i bilan lol qoldirdi!Aktrisalik mahorati bilan tanilgan Xonzoda Do‘stova o‘zining “Shinanay” qo‘shig‘i bilan lol qoldirdi!Kecha, 23:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...