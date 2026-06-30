Trampga 321 brilliantli noyob oltin uzuk sovg‘a qilindi

·40·Dunyo
Trampga 321 brilliantli noyob oltin uzuk sovg‘a qilindi

Antverpen butunjahon olmos markazi (AWDC) AQSH prezidenti Donald Trampga mamlakat mustaqilligining 250 yilligi munosabati bilan 321 ta tabiiy brilliant bilan bezatilgan oltin uzuk taqdim etdi. Sovg‘a AQSHning Belgiyadagi elchisi Bill Uaytga topshirilgan. Bu haqda tashkilot o‘zining Facebook sahifasida ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, noyob uzuk oltindan tayyorlangan bo‘lib, unga 321 ta tabiiy brilliant hamda yana 75 ta qimmatbaho tosh o‘rnatilgan. Ushbu taqdimot ikki mamlakat o‘rtasidagi ko‘p yillik iqtisodiy va savdo aloqalarining ramzi sifatida baholanmoqda.

AWDC ma’lumotiga ko‘ra, AQSH uzoq yillar davomida Antverpen uchun eng muhim savdo hamkorlaridan biri bo‘lib kelgan. Shaharda sotiladigan tabiiy olmoslarning katta qismi yakunda amerikalik xaridorlarga yetkazib beriladi.

«Biz ushbu uzuk mamlakatlarimiz o‘rtasidagi yaqin iqtisodiy hamkorlik va mustahkam aloqalarning o‘ziga xos ramziga aylanishini istaymiz», — deyiladi markaz bayonotida.

Markaz, shuningdek, uzukni tayyorlashda faqat tabiiy brilliantlardan foydalanilganini alohida ta’kidladi.

«Tabiiy va sun’iy olmoslarni oddiy ko‘z bilan ajratish qiyin. Biroq ularning kelib chiqishi, noyobligi, qiymati hamda maqomi jihatidan katta farq mavjud», — deya qayd etgan AWDC.

Ma’lumot uchun, Antverpen 500 yildan ziyod vaqtdan buyon jahonning brilliant poytaxti sifatida tan olinadi. Shahar birjalari orqali dunyoda qazib olinadigan xom olmoslarning qariyb 80 foizi savdodan o‘tadi.

Shuningdek, Antverpenning mashhur olmos kvartalida dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan 1 700 ta brilliant kompaniyasining ofislari va vakolatxonalari faoliyat yuritadi.

Tarixiy manbalarga ko‘ra, 1863 yilda aynan shu shaharda dunyodagi birinchi rasmiy olmos birjasi tashkil etilgan. Bugungi kunda mazkur hududda Antverpen butunjahon olmos markazi hamda to‘rtta yirik savdo birjasi joylashgan.

Antvervep Mir Diamant SsentrDonald TrumpBelgiyaAntvervep
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoylik milliarder AQSHda 30 yillik qamoq jazosiga hukm qilindiXitoylik milliarder AQSHda 30 yillik qamoq jazosiga hukm qilindiBugun, 13:001 tonnalik dengiz fili 5 yildan beri barchani hayratga solmoqda1 tonnalik dengiz fili 5 yildan beri barchani hayratga solmoqdaBugun, 12:2218 kunlik chaqaloq onasiga vayronalar ostida kuch bag‘ishladi18 kunlik chaqaloq onasiga vayronalar ostida kuch bag‘ishladiBugun, 12:17JCH-2026 da mashhur bo‘lgan Paragvaylik go‘zal «Koinot malikasi» bo‘lmoqchiJCH-2026 da mashhur bo‘lgan Paragvaylik go‘zal «Koinot malikasi» bo‘lmoqchiBugun, 12:1663 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldiBugun, 12:11Germaniya mag‘lub etildi: Paragvayda rasman dam olish kuni!Germaniya mag‘lub etildi: Paragvayda rasman dam olish kuni!Bugun, 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi