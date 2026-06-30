Shomurodovning goli JCH-2026 guruh bosqichida "eng chiroyli" deb topildi

·85·Sport
Shomurodovning goli JCH-2026 guruh bosqichida "eng chiroyli" deb topildi

O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodovning Kongo DR darvozasiga urgan goli jahon chempionatidagi eng chiroyli gol sifatida e’tirof etildi.

Tajribali hujumchi bahsning 10-daqiqasida raqib jarima maydoniga uzatilgan to‘pga birinchi bo‘lib yetib bordi. U juda o‘tkir burchak ostida turganiga qaramay, vaziyatni yuqori mahorat bilan yakunladi.

Shomurodov darvozabonni nozik zarba bilan dog‘da qoldirdi

Eldor Shomurodov to‘pni kuch bilan tepish o‘rniga, raqib darvozabonining harakatini oldindan sezdi. Hujumchi to‘pni “parashyut” uslubida posbon ustidan oshirib, darvoza to‘riga yo‘lladi.

Bu zarba nafaqat hisobni ochdi, balki O‘zbekiston milliy jamoasining jahon chempionatidagi eng yorqin epizodlaridan biriga aylandi.

FIFA ushbu golga yuqori baho berib, uni aniqlik va ijro mahoratining namunasi sifatida ta’rifladi.

«Santimetrigacha aniq hisoblangan va mukammal ijro etilgan bu gol O‘zbekistonning jahon chempionatidagi debyutining eng yorqin lahzasi bo‘ldi», — deya baholadi FIFA.

Dunyo yulduzlarining gollari ham ortda qoldi

Shomurodovning goli muxlislar va mutaxassislar tomonidan yuqori baholandi. O‘zbekiston sardorining zarbasi yakuniy tanlovda Lionel Messi, Kilian Mbappe va Vinisius Junior kabi jahon futboli yulduzlarining gollaridan ham ustun keldi.

Bu natija Eldor Shomurodovning nafaqat jamoa yetakchisi, balki hal qiluvchi vaziyatlarda yuqori darajada harakat qila oladigan hujumchi ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

O‘zbekiston debyutining unutilmas lahzasi

O‘zbekiston milliy jamoasi uchun jahon chempionatidagi ilk ishtirok tarixiy ahamiyat kasb etmoqda. Shomurodovning Kongo DRga qarshi urgan goli esa ushbu debyutning ramziy va eng esda qolarli voqealaridan biri bo‘lib qoldi.

Sardorning nozik zarbasi o‘zbek futboli muxlislariga katta quvonch bag‘ishladi va milliy jamoaning jahon sahnasidagi ishtirokini yanada yorqinlashtirdi.

Eldor Shomurodovning ushbu goli uzoq yillar davomida O‘zbekiston futboli tarixidagi eng go‘zal va muhim gollardan biri sifatida eslab qolinishi shubhasiz.

ShomurodovO'zbekistonKongo DRLionel MessiKilian Mbappé
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiya va Shvetsiya o‘yini: matnli translyatsiyaFransiya va Shvetsiya o‘yini: matnli translyatsiyaBugun, 01:05Lamine Yamal: “Men “Barselona”ning 10-raqamiman, bosimdan qoʻrqmayman”Lamine Yamal: “Men “Barselona”ning 10-raqamiman, bosimdan qoʻrqmayman”Bugun, 00:56Fransiya va Shvetsiya o‘yini uchun tarkiblar e’lon qilindiFransiya va Shvetsiya o‘yini uchun tarkiblar e’lon qilindiBugun, 00:56Erling Xoland Norvegiyani JCh-2026 pley-off bosqichiga olib chiqdiErling Xoland Norvegiyani JCh-2026 pley-off bosqichiga olib chiqdiBugun, 00:20JCH-2026. Norvegiya Kot-d'Ivuarni mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiJCH-2026. Norvegiya Kot-d'Ivuarni mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiBugun, 00:09UEFA Angliya klublarini jarimaga tortdi: Chelsi va Nyukasl moliyaviy qoidalarni buzdiUEFA Angliya klublarini jarimaga tortdi: Chelsi va Nyukasl moliyaviy qoidalarni buzdiKecha, 23:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi