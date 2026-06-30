Shomurodovning goli JCH-2026 guruh bosqichida "eng chiroyli" deb topildi
O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodovning Kongo DR darvozasiga urgan goli jahon chempionatidagi eng chiroyli gol sifatida e’tirof etildi.
Tajribali hujumchi bahsning 10-daqiqasida raqib jarima maydoniga uzatilgan to‘pga birinchi bo‘lib yetib bordi. U juda o‘tkir burchak ostida turganiga qaramay, vaziyatni yuqori mahorat bilan yakunladi.
Shomurodov darvozabonni nozik zarba bilan dog‘da qoldirdi
Eldor Shomurodov to‘pni kuch bilan tepish o‘rniga, raqib darvozabonining harakatini oldindan sezdi. Hujumchi to‘pni “parashyut” uslubida posbon ustidan oshirib, darvoza to‘riga yo‘lladi.
Bu zarba nafaqat hisobni ochdi, balki O‘zbekiston milliy jamoasining jahon chempionatidagi eng yorqin epizodlaridan biriga aylandi.
FIFA ushbu golga yuqori baho berib, uni aniqlik va ijro mahoratining namunasi sifatida ta’rifladi.
«Santimetrigacha aniq hisoblangan va mukammal ijro etilgan bu gol O‘zbekistonning jahon chempionatidagi debyutining eng yorqin lahzasi bo‘ldi», — deya baholadi FIFA.
Dunyo yulduzlarining gollari ham ortda qoldi
Shomurodovning goli muxlislar va mutaxassislar tomonidan yuqori baholandi. O‘zbekiston sardorining zarbasi yakuniy tanlovda Lionel Messi, Kilian Mbappe va Vinisius Junior kabi jahon futboli yulduzlarining gollaridan ham ustun keldi.
Bu natija Eldor Shomurodovning nafaqat jamoa yetakchisi, balki hal qiluvchi vaziyatlarda yuqori darajada harakat qila oladigan hujumchi ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
O‘zbekiston debyutining unutilmas lahzasi
O‘zbekiston milliy jamoasi uchun jahon chempionatidagi ilk ishtirok tarixiy ahamiyat kasb etmoqda. Shomurodovning Kongo DRga qarshi urgan goli esa ushbu debyutning ramziy va eng esda qolarli voqealaridan biri bo‘lib qoldi.
Sardorning nozik zarbasi o‘zbek futboli muxlislariga katta quvonch bag‘ishladi va milliy jamoaning jahon sahnasidagi ishtirokini yanada yorqinlashtirdi.
Eldor Shomurodovning ushbu goli uzoq yillar davomida O‘zbekiston futboli tarixidagi eng go‘zal va muhim gollardan biri sifatida eslab qolinishi shubhasiz.
…