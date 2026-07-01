Avtosanoatda mis davri yakunlanmoqda: Ferrari va BMW arzonroq muqobilga oʻtmoqda

·12·Avto
Avtosanoatda mis davri yakunlanmoqda: Ferrari va BMW arzonroq muqobilga oʻtmoqda

Global avtomobil sanoatida xomashyo narxlarining keskin koʻtarilishi ishlab chiqaruvchilarni keskin choralar koʻrishga majbur qilmoqda. Soʻnggi yillarda mis narxining misli koʻrilmagan darajada oshishi natijasida Ferrari, BMW va Tesla kabi gigantlar elektr oʻtkazgichlar uchun anʼanaviy misdan voz kechib, alyuminiyga oʻtishni boshladi. Bu tendensiya nafaqat xarajatlarni kamaytirish, balki zamonaviy elektromobillarning vaznini yengillatishda ham muhim rol oʻynamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reuters agentligi maʼlumotlariga koʻra, misning bir tonnasi joriy yil boshida rekord darajadagi 15 ming dollarga yaqinlashgan boʻlsa, alyuminiyning narxi bor-yoʻgʻi 3,1 ming dollar atrofida baholanmoqda. Bunday ulkan farq avtoishlab chiqaruvchilar uchun ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishning eng samarali yoʻliga aylandi. JPMorgan tahlilchilari 2026-yilga borib ushbu oʻzgarish tufayli misga boʻlgan global talab 2 foizga, 2030-yilga kelib esa 6 foizga qisqarishini prognoz qilmoqda.

Hashamatli brendlar va yangi texnologiyalar

Italiyaning Ferrari kompaniyasi alyuminiy quvvat kabellaridan foydalanishni 2025-yilda oʻzining 296 rusumli gibrid sportkarida boshlagan edi. Keyinchalik bu texnologiya brendning boshqa modellariga, jumladan, Luce nomli ilk toʻliq elektrli avtomobiliga ham tatbiq etildi. Kompaniya vakili Dario Espozitoning taʼkidlashicha, ushbu oʻzgarish elektr simlarining umumiy vaznini qariyb 20 foizga kamaytirish imkonini bergan.

Germaniyaning BMW konserni esa bu borada kashshoflardan biri hisoblanadi. Kompaniya alyuminiy oʻtkazgichlarni oʻn yildan ortiq vaqt davomida, yaʼni 2011-yildagi 1-series modellaridan buyon qoʻllab kelmoqda. Bugungi kunda eDrive platformasidagi koʻplab gibrid va elektr modellar aynan alyuminiy kabellar bilan jihozlangan. Shuningdek, Xitoyning XPeng, Xiaomi va AVATR kabi brendlari ham oʻz elektromobillarida ushbu yechimdan keng foydalanmoqda.

Alyuminiyning afzalliklari va kamchiliklari

Garchi alyuminiy iqtisodiy jihatdan foydali boʻlsa-da, uning oʻziga xos texnik jihatlari mavjud. Mutaxassislarning tushuntirishicha, alyuminiy elektr tokini misga qaraganda yomonroq oʻtkazadi. Shu sababli, bir xil quvvatni uzatish uchun alyuminiy simlarning kesimi kattaroq boʻlishi talab etiladi. Bundan tashqari, alyuminiy ishlab chiqarish jarayoni koʻproq energiya sarfini talab qilishi bilan ajralib turadi.

Shunga qaramay, soha ekspertlari alyuminiyga oʻtish jarayoni ortga qaytmasligini taʼkidlamoqda. Stellantis konserni ham rasman tasdiqlamagan boʻlsa-da, allaqachon ushbu materialga oʻtishni boshlagani haqida xabarlar mavjud. Oʻzbekiston bozorida ham elektromobillar ommalashib borayotgan bir paytda, butun dunyo boʻylab avtomobillar tannarxini pasaytirishga qaratilgan ushbu texnologik burilish kelajakda mashinalar narxining barqarorlashuviga xizmat qilishi mumkin.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, misning "hashamatli" metallga aylanib borishi avto sanoatda yangi muhandislik yechimlarini ragʻbatlantirmoqda. Eng yirik brendlar endilikda nafaqat dvigatel quvvati, balki har bir kilogramm vazn va har bir dollar tejamkorlik uchun kurashmoqda.

FerrariBMWTeslaElektromobillarAvto Sanoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi avlod BMW X5 taqdim etildi: Tarixdagi ilk elektr versiya va inqilobiy dizaynYangi avlod BMW X5 taqdim etildi: Tarixdagi ilk elektr versiya va inqilobiy dizaynBugun, 01:23Lada Azimut sinovlari: Yangi krossover -40 dan +60 darajagacha haroratda tekshirilmoqdaLada Azimut sinovlari: Yangi krossover -40 dan +60 darajagacha haroratda tekshirilmoqdaBugun, 00:55Rossiyaning Delimobil karshering xizmati Tatariston bozoridagi qamrovini kengaytirdiRossiyaning Delimobil karshering xizmati Tatariston bozoridagi qamrovini kengaytirdiKecha, 22:00Yangi BMW X5 krossoverining tasviri ilk bor rasman ko‘rsatildiYangi BMW X5 krossoverining tasviri ilk bor rasman ko‘rsatildiKecha, 21:30Fiat afsonaviy Multipla modelini ixcham elektromobil koʻrinishida qaytarmoqdaFiat afsonaviy Multipla modelini ixcham elektromobil koʻrinishida qaytarmoqdaKecha, 19:56Elektromobillarga oʻtish davri: Flot menejerlari orasida ruhiy toliqish holatlari koʻpaymoqdaElektromobillarga oʻtish davri: Flot menejerlari orasida ruhiy toliqish holatlari koʻpaymoqdaKecha, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi