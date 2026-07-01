Avtosanoatda mis davri yakunlanmoqda: Ferrari va BMW arzonroq muqobilga oʻtmoqda
Global avtomobil sanoatida xomashyo narxlarining keskin koʻtarilishi ishlab chiqaruvchilarni keskin choralar koʻrishga majbur qilmoqda. Soʻnggi yillarda mis narxining misli koʻrilmagan darajada oshishi natijasida Ferrari, BMW va Tesla kabi gigantlar elektr oʻtkazgichlar uchun anʼanaviy misdan voz kechib, alyuminiyga oʻtishni boshladi. Bu tendensiya nafaqat xarajatlarni kamaytirish, balki zamonaviy elektromobillarning vaznini yengillatishda ham muhim rol oʻynamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reuters agentligi maʼlumotlariga koʻra, misning bir tonnasi joriy yil boshida rekord darajadagi 15 ming dollarga yaqinlashgan boʻlsa, alyuminiyning narxi bor-yoʻgʻi 3,1 ming dollar atrofida baholanmoqda. Bunday ulkan farq avtoishlab chiqaruvchilar uchun ishlab chiqarish tannarxini pasaytirishning eng samarali yoʻliga aylandi. JPMorgan tahlilchilari 2026-yilga borib ushbu oʻzgarish tufayli misga boʻlgan global talab 2 foizga, 2030-yilga kelib esa 6 foizga qisqarishini prognoz qilmoqda.
Hashamatli brendlar va yangi texnologiyalarItaliyaning Ferrari kompaniyasi alyuminiy quvvat kabellaridan foydalanishni 2025-yilda oʻzining 296 rusumli gibrid sportkarida boshlagan edi. Keyinchalik bu texnologiya brendning boshqa modellariga, jumladan, Luce nomli ilk toʻliq elektrli avtomobiliga ham tatbiq etildi. Kompaniya vakili Dario Espozitoning taʼkidlashicha, ushbu oʻzgarish elektr simlarining umumiy vaznini qariyb 20 foizga kamaytirish imkonini bergan.
Germaniyaning BMW konserni esa bu borada kashshoflardan biri hisoblanadi. Kompaniya alyuminiy oʻtkazgichlarni oʻn yildan ortiq vaqt davomida, yaʼni 2011-yildagi 1-series modellaridan buyon qoʻllab kelmoqda. Bugungi kunda eDrive platformasidagi koʻplab gibrid va elektr modellar aynan alyuminiy kabellar bilan jihozlangan. Shuningdek, Xitoyning XPeng, Xiaomi va AVATR kabi brendlari ham oʻz elektromobillarida ushbu yechimdan keng foydalanmoqda.
Alyuminiyning afzalliklari va kamchiliklariGarchi alyuminiy iqtisodiy jihatdan foydali boʻlsa-da, uning oʻziga xos texnik jihatlari mavjud. Mutaxassislarning tushuntirishicha, alyuminiy elektr tokini misga qaraganda yomonroq oʻtkazadi. Shu sababli, bir xil quvvatni uzatish uchun alyuminiy simlarning kesimi kattaroq boʻlishi talab etiladi. Bundan tashqari, alyuminiy ishlab chiqarish jarayoni koʻproq energiya sarfini talab qilishi bilan ajralib turadi.
Shunga qaramay, soha ekspertlari alyuminiyga oʻtish jarayoni ortga qaytmasligini taʼkidlamoqda. Stellantis konserni ham rasman tasdiqlamagan boʻlsa-da, allaqachon ushbu materialga oʻtishni boshlagani haqida xabarlar mavjud. Oʻzbekiston bozorida ham elektromobillar ommalashib borayotgan bir paytda, butun dunyo boʻylab avtomobillar tannarxini pasaytirishga qaratilgan ushbu texnologik burilish kelajakda mashinalar narxining barqarorlashuviga xizmat qilishi mumkin.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, misning "hashamatli" metallga aylanib borishi avto sanoatda yangi muhandislik yechimlarini ragʻbatlantirmoqda. Eng yirik brendlar endilikda nafaqat dvigatel quvvati, balki har bir kilogramm vazn va har bir dollar tejamkorlik uchun kurashmoqda.
…