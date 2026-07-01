Mareska «Manchester Siti»da yetti futbolchi bilan xayrlashishi mumkin
«Manchester Siti»da Pep Gvardioladan keyingi yangi davr katta o‘zgarishlar bilan boshlanishi kutilmoqda. Klubning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska va sport direktori Hugo Viana amaldagi tarkibni qayta ko‘rib chiqib, bir qator futbolchilar bo‘yicha takliflarni muhokama qilishga tayyor.
Angliya klubi faqat yangi futbolchilarni xarid qilish bilan cheklanib qolmay, jamoadagi raqobatni kuchaytirish va maoshlar budjetini muvozanatlash uchun bir nechta ijrochi bilan xayrlashishi mumkin.
Mareska bilan uch yillik shartnoma imzolandi
«Manchester Siti» 29 iyun kuni Enso Mareskaning bosh murabbiy etib tayinlanganini rasman e’lon qildi. Italiyalik mutaxassis bilan 2029 yilning yozigacha amal qiladigan uch yillik shartnoma tuzildi.
Manchester klubi Mareskani shartnomasidan ozod qilish uchun «Chelsi»ga 17 million funt sterling miqdorida tovon puli to‘ladi. Italiyalik murabbiyning o‘zi ham London klubi bilan alohida moliyaviy kelishuvga erishgan.
Mareska uchun bu «Manchester Siti»dagi uchinchi faoliyat davri bo‘ladi. U avval klub akademiyasini boshqargan, keyinchalik esa Gvardiolaning murabbiylar shtabida ishlab, 2022/2023 yilgi tarixiy treblda ishtirok etgan.
«Men bu klubni, uning talablari va kutilayotgan natijalarni yaxshi bilaman. G‘alaba qozonishni, chiroyli futbol namoyish etishni va bosimdan zavq olishni istayman», — dedi Mareska tayinlovdan so‘ng.
Ketishi mumkin bo‘lgan yetti futbolchi kim?
The Athletic tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, «Manchester Siti» yozgi transfer oynasida quyidagi yetti nafar futbolchi bilan xayrlashishi mumkin:
Natan Ake;
Riko Lyuis;
Tijjani Reynders;
Umar Marmush;
Mateo Kovachich;
Niko Gonsales;
Jeyms Trafford.
Ularning har biri bilan bog‘liq vaziyat turlicha. Ake va Kovachichning amaldagi shartnomalari yakunlanishiga bir yil qolgan. Shu bois klub tajribali futbolchilarni keyinchalik tekin yo‘qotib qo‘ymaslik uchun yozda sotish variantini ko‘rib chiqishi mumkin.
Niko Gonsales, Reynders va Marmush esa nisbatan yaqinda katta mablag‘ evaziga xarid qilingan. Biroq yangi murabbiyning rejalarida hech bir futbolchining o‘rni avtomatik ravishda kafolatlanmasligi ta’kidlanmoqda.
Natan Ake ketishga eng yaqin nomlardan biri
Natan Ake jamoani tark etishi kutilayotgan asosiy futbolchilardan biri sifatida tilga olinmoqda. 31 yoshli himoyachiga Premer-liga va xorij klublaridan qiziqish mavjud.
Niderlandiyalik futbolchi himoya markazi bilan birga chap qanotda ham harakat qila oladi. Biroq uning yoshi, jarohatlari va shartnomasi yakunlanishiga oz vaqt qolgani klubni takliflarni eshitishga undashi mumkin.
Ake Gvardiola davrida «Manchester Siti»ning ishonchli futbolchilaridan biriga aylangan va jamoa bilan birgalikda bir qator yirik sovrinlarni qo‘lga kiritgan.
Yosh futbolchilarning kelajagi ham so‘roq ostida
Klub akademiyasi tarbiyalanuvchisi Riko Lyuis ham transfer bozorida qiziqish uyg‘otmoqda. Uni bir nechta Premer-liga jamoasi kuzatayotgani aytilgan.
Lyuis himoyaning o‘ng qanoti va yarim himoya markazida harakat qila olishi bilan Mareska uslubiga mos kelishi mumkin. Shunga qaramay, munosib taklif tushsa, «Manchester Siti» uning transferini ham muhokama qilish ehtimoli bor.
Darvozabon Jeyms Traffordning ham doimiy o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish uchun boshqa jamoaga o‘tishi mumkinligi xabar qilinmoqda. Uning asosiy tarkibdagi o‘rni uchun raqobat kutilganidan murakkabroq kechdi.
Yarim himoyada jiddiy o‘zgarishlar kutilmoqda
Mateo Kovachich, Niko Gonsales va Tijjani Reyndersning nomlari ham ehtimoliy transferlar ro‘yxatiga kiritilgan.
Kovachich tajribali va universal futbolchi bo‘lsa-da, uning shartnomasi 2027 yilda yakunlanadi. Klub tarkibni yoshartirishni rejalashtirsa, xorvatiyalik yarim himoyachining sotilishi mantiqiy qarorga aylanishi mumkin.
Niko Gonsales va Reynders esa katta sarmoya evaziga olib kelingan. Ularni sotish bo‘yicha qaror faqat jiddiy taklif kelib tushgan taqdirda qabul qilinishi kutilmoqda.
Mareska yuqori intensivlik, to‘pni uzoq vaqt nazorat qilish va futbolchilarning bir nechta pozitsiyada harakat qila olishiga katta ahamiyat beradi. Shu bois mavsumoldi yig‘inlari ayrim o‘yinchilarning kelajagi uchun hal qiluvchi sinovga aylanadi.
Umar Marmushga ham takliflar ko‘rib chiqilishi mumkin
Misrlik hujumchi Umar Marmush ham klubdagi o‘rni kafolatlanmagan futbolchilar qatorida tilga olinmoqda.
U hujumning markazi va qanotlarida o‘ynay oladi. Ammo Mareska yangi mavsumda Erling Holandga bog‘liqlikni kamaytirish va hujum chizig‘ida boshqacha muvozanat yaratishni rejalashtirmoqda.
Marmush uchun katta mablag‘ taklif qilinsa, «Manchester Siti» uni sotish variantini rad etmasligi mumkin. Biroq hozircha klub futbolchi bo‘yicha rasmiy qaror qabul qilgani yo‘q.
Ruben Diash alohida vaziyatda turibdi
Ruben Diash yuqoridagi yetti futbolchidan iborat asosiy ro‘yxatga kiritilmagan. Shunga qaramay, portugaliyalik markaziy himoyachining kelajagi ham muhokama qilinmoqda.
Diashga Joze Mourino boshqarayotgan «Real» qiziqish bildirayotgani xabar qilingan. Agar Madrid klubi katta taklif bilan chiqsa, «Manchester Siti» rahbariyati uni ko‘rib chiqishi mumkin. Biroq himoyachi klubning sotilishi shart bo‘lgan futbolchilari qatorida emas.
Diashning ketishi maydondagi sifatdan tashqari, kiyinish xonasidagi yetakchilik nuqtayi nazaridan ham katta yo‘qotish bo‘lardi. Shu sabab bunday transfer faqat juda katta mablag‘ evaziga amalga oshishi mumkin.
Anderson uchun rekord mablag‘ sarflanmoqda
«Manchester Siti» tarkibni yangilash yo‘lidagi birinchi katta qadamini ham tashladi. Klub «Nottingem Forest» yarim himoyachisi Elliot Andersonni 116 million funt sterlingga sotib olish bo‘yicha kelishuvga erishgan.
23 yoshli futbolchining transferi rasman yakunlansa, u klub tarixidagi eng qimmat xaridga aylanadi. Avvalgi rekord 2021 yilda Jek Grilish uchun to‘langan 100 million funtga tegishli edi.
Andersonning kelishi yarim himoyadagi raqobatni yanada kuchaytiradi. Bu esa Niko Gonsales, Kovachich yoki Reyndersdan kamida birining ketishi ehtimolini oshirishi mumkin.
Malo Gyusto asosiy nomzodlardan biri
Mareska himoyaning o‘ng qanotini kuchaytirish uchun «Chelsi» futbolchisi Malo Gyustoni taklif qilishni istamoqda.
Fransiyalik himoyachi Mareska bilan London klubida birga ishlagan va uning taktik talablarini yaxshi biladi. «Chelsi» futbolchini 75 million funtga baholayotgani aytilmoqda, biroq «Manchester Siti» bu summani yuqori deb hisoblamoqda.
Gyusto transferi amalga oshsa, Riko Lyuisning boshqa klubga o‘tish ehtimoli yanada oshadi.
Mavsumoldi turnesi Mareska uchun birinchi sinov bo‘ladi
«Manchester Siti» yangi mavsumga tayyorgarlik doirasida Osiyo bo‘ylab turne o‘tkazadi. Mareska boshchiligidagi jamoa 1 avgust kuni Gonkongda «Inter»ga qarshi maydonga tushadi.
Keyinchalik manchesterliklar Janubiy Koreyada mahalliy liga yulduzlari va «Atletiko» bilan o‘rtoqlik uchrashuvlarini o‘tkazadi.
Mavsumoldi yig‘inlari Mareskaga futbolchilarni yaqindan baholash va kimlar yangi loyihada qolishini hal qilish imkonini beradi.
Husanov yangi loyihada qolishi kutilmoqda
Abduqodir Husanov ehtimoliy ketuvchilar ro‘yxatiga kiritilmagan. O‘zbekistonlik markaziy himoyachi yoshi, tezligi va bir nechta himoya pozitsiyasida harakat qila olishi bilan Mareskaning taktik talablariga mos keladi.
Husanov bilan birga Erling Holand, Rayan Sherki, Niko O'Rayli va Jeremi Dokyu kabi futbolchilar ham «Manchester Siti»ning yangilangan tarkibida muhim rol o‘ynashi kutilmoqda.
Biroq yangi murabbiy kelishi bilan jamoada deyarli hech kimning o‘rni to‘liq kafolatlanmaydi. Mareska va Hugo Viana tarkibni futbolchilarning avvalgi xizmatlari emas, yangi loyiha talablari asosida shakllantirmoqchi.
«Manchester Siti» uchun bu yoz oddiy transfer oynasi emas, balki butun bir davr almashinuvi bo‘lishi mumkin. Gvardiola davri yakunlandi, endi Mareska o‘z jamoasini qurishga kirishmoqda.
…